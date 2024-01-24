Тур: 13. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Вилленборг Франк
1:0
Второй тайм: 62'
0'
1:0
46' ГолГеррейру Рафаэл
48' Желтая карточкаБехренс Кевин
55' Undefined phrase: football_event_Кейн Гарри
Ход матча
46'
1:0
48'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
10 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
382 Количество передач 121
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
23.00 Точный счёт – 5:1
-
-
-
-
-
-
-
10
Сане
Лерой
31
Кнохе
Робин
33
Крал
Алекс
29
Тусар
Люка
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Бавария
Унион Берлин
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
2.5
2.4
Среднее время на гол
36
37
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|22 (3)
|1.22
|Сане Лерой
|8
|0.44
|Мусиала Джамал
|5
|0.28
|Коман Кингсли
|3
|0.17
|Тель Матис
|3
|0.17
|Горецка Леон
|2
|0.11
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.11
|Мюллер Томас
|1
|0.06
|Киммих Йозуа
|1
|0.06
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.06
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.06
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.06
|Упамекано Дайо
|1
|0.06
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Павлович Александр
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.24
|Госенс Робин
|4
|0.24
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.12
|Холлербах Бенедикт
|2
|0.12
|Пантович Милош
|1
|0.06
|Духи Данило
|1
|0.06
|Кауфманн Миккель
|1
|0.06
|Фофана Датро
|1
|0.06
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.06
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Павлович Александр
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|4
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Хаберер Яник
|3
|0
|Хедира Рани
|1
|1
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Nenad Bjelica
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Унион Берлин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
Бавария
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Унион Берлин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
18
10
Бавария
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Унион Берлин
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
20
14
Голы по времени матча
Забито
32
8
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
6
19%
2
25%
1-15
3
9%
1
13%
16-30
3
9%
4
50%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
7
22%
1
13%
61-75
8
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
4
21%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
3
30%
76-90
Пропущено
10
14
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
4
40%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Забито
51
18
21 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 8
10
20%
4
22%
1-15
5
10%
2
11%
16-30
6
12%
4
22%
31-45
8
16%
2
11%
46-60
10
20%
3
17%
61-75
12
24%
3
17%
76-90
Пропущено
17
30
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
6%
4
13%
1-15
4
24%
5
17%
16-30
5
29%
29%
3
10%
31-45
3
18%
6
20%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
2
12%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2
Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4
Унион Берлин
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0
Результаты матчей
Бавария
Унион Берлин
Точный счет
3:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
0:3
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
8
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:4
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бавария
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
81
35
72
26
36
17
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
35
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
79
143
511
107
313
512
214
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|1:0 Заявка
|18
|14
|2
|2
|53 - 16
|44
|3.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 23
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|40 - 21
|33
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 28
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 36
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 33
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 31
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|0:1 Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 33
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|14.
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|12 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
-
23.00 Точный счёт – 5:1
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Прогнозы на матч Бавария 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Бавария
95.1% (136)
Ничья
2.8% (4)
Унион Берлин
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
35.96% (41)
Нет
64.04% (73)
Популярный счёт
2:0 Бавария
26.6% (38)
3:0 Бавария
16.8% (24)
3:1 Бавария
15.4% (22)
2:1 Бавария
8.4% (12)
4:0 Бавария
4.2% (6)
1:0 Бавария
2.1% (3)
5:0 Бавария
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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