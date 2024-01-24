Киммих подал в штрафную "Униона", и от ноги кого-то из игроков "Баварии" мяч полетел в ближний угол ворот, но Рённов смог быстро среагировать и оставил свою команду в игре!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Кейн красивым ударом отправил мяч в сетку ворот "Униона" после передачи от Сане, который оказался в положении вне игры.

Подождал арбитр подсказку от помощников VAR, которые не засчитали забитый мяч из-за офсайда. Возобновилась игра.

Не получилось у "Баварии" продвинуться по левому флангу, поэтому решили мюнхенцы перевести мяч на противоположную сторону.

Геррейру ворвался в штрафную "Униона", но не прошла его передача под удар Кейну.

Два угловых разыграла "Бавария", но оба раза стандарты не привели ни к чему опасному у ворот "Униона".

Замена произошла в составе "Баварии": Вместо Упамекано на поле вышел Дайер.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Геррейру!!! Кейн пробил с убойной позиции, но попал в штангу! От каркаса мяч отскочил к Геррейру, который с первой попытки попал в защитника, а со второй отправил мяч в сетку!

Бехренс получил желтую карточку за фол на Кейне.

Сане не смог обработать мяч на входе в штрафную соперника и загубил атаку "Баварии".

Сане с помощью финта обыграл соперника, но не успел догнать мяч, который покинул пределы поля.

Госенс хорошей передачей нашел Бехренса, который развернулся с линии штрафной и хотел пробить по воротам "Баварии", но Дайер успел накрыть удар.

Долго игроки "Баварии" не могли решить на правом фланге, кто же из них выполнит подачу. Несколько раз подсовывали снаряд друг другу, и по итогу боковой зафиксировал офсайд.

Сане подал угловой с правого фланга, но мяч прилетел точно в руки Рённову.

Упамекано решил перевести мяч на противоположный фланг, но упустил его за боковую линию.

Вот наконец попытка удара от "Униона". Хаберер в касание пробил после скидки мяча от партнера, но его удар получился неточным.

Пять минут добавлено к первой половине игры.

Упамекано на ровном месте получил травму! Дернул мышцу игрок во время рывка и вместо него уже готов выйти на поле Эрик Дайер.

Пока откладывается дебют защитника, перешедшего из "Тоттенхэма". Вернулся Упамекано на поле.

Сане накрутил двоих соперников и с левой пробил по воротам из штрафной "Униона", но мяч прошел рядом с дальней штангой!

Киммих зарядил из-за пределов штрафной и попал точно во вратаря, который упустил мяч из своих рук - Мусиала уже готов был добить "круглого" в сетку, но в последний момент Рённов смог исправить свою ошибку!

40' Давненько "Унион" не доходил до ворот "Баварии". Пока мюнхенцы полностью контролируют ход встречи.

39' Коман хотел обыграть ближайшего соперника, но тот ни разу не купился на его финты. По этой причине Коман решил забросить на дальнюю штангу, но мяч улетел за ворота.

37' Сане подал мяч от углового флажка, но немного не рассчитал свои силы. После заброса мяч перелетел через всю штрафную площадь и покинул пределы поля.

36' Мусиала перехватил мяч в центре, протащил его до чужой штрафной и выкатил под удар Коману, выстрел которого принял на себя защитник "Униона".

35' Геррейру получил передачу с фланга - первым касанием он остановил мяч, а вторым пробил с дальней дистанции. Игровой снаряд прошел мимо цели.

34' Отобрали гости мяч у своих ворот, но не получилось у них выйти в быструю атаку - мяч был потерян в центре поля.

33' Коман навесил от левой бровки на дальнюю штангу, но слегка перестарался - мяч покинул пределы поля.

32' Сане дважды пытался прострелить в штрафную "Униона", но обе его передачи были заблокированы.

31' Киммих в касание попробовал пробить с линии штрафной после передачи от партнера, но его удар пришелся точно в голкипера "Униона".

30' Оказался на газоне Холлербах после столкновения с Лаймером, но судья проигнорировал эпизод.

29' Показали нам главного тренера "Униона" Ненада Белицу, по виду которого, кажется, что недоволен он игрой своей команды.

28' Активно действуют в прессинге гости, но пока это не приносит им успеха.

27' Мусиала классно закручивал в ближнюю девятку с линии штрафной, но мяч протелел немного выше перекладины.

26' Замена в составе "Униона": Вместо Фолланда на поле вышел Бехренс.

24' Снова присел на газон Фолланд. Держится за голову нападающий. Скорее всего, потребуется ему замена.

23' МОМЕНТ! Коман едва не вывел "Баварию" вперед! Геррейру прострелил вдоль ворот, а Коман оказался на ближней штанге и первым же касанием хотел отправить мяч в сетку, но "круглый" прошел в сантиметрах от штанги!

22' Долго "Бавария" пыталась найти свободную лазейку в штрафной "Униона", но решила откатить мяч в центр поля и попробовать заново начать атаку.

21' Сане подключил к атаке Киммиха, который потерял мяч в борьбе с двумя защитниками "Униона".

20' Лейте пострадал в борьбе с игроком "Баварии", но быстро смог подняться с газона.

19' Медленно начинают очередную атаку хозяева поля, пытаясь отыскать свободную зону на половине поля соперника.

18' Киммих подал в штрафную от угла поля, а де Лигт оказался на хорошей позиции и нанес удар головой, но не смог попасть в створ ворот.

17' Коман совершил рывок по левому краю и прострелил в центр штрафной, но мяч был выбит защитником на угловой удар.

16' Попытались гости выйти со своей половины поля, но моментально потеряли мяч.

15' Смогли поднять игрока на ноги! Игра возобновилась!

Фолланд пока за пределами поля, но уже сам стоит на ногах.

14' очередная пауза у нас в матче, на этот раз на газоне Фолланд. Игровой момент, но удар пришёлся в голову. Ждём.

13' Включились на полную трибуны! Вот это уже поинтереснее будет!

12' Корнер с левого фланга завершился выносом. Уточним, что гости пока только так и действуют, вообще не держится у них мяч.

11' Одну атаку за другой проводят футболисты "Баварии". На этот раз по воротам приложился Коман из-за пределов штрафной площади, голкипер вытянулся в струнку и перевёл мяч на угловой.

10' Тусар получил болезненное повреждение, сразу три игрока поучаствовали в эпизоде, а Люка получил по голеностопу и подняться не может.

9' Сане открылся на правом фланге, сместился чуть в центр и нанёс плотный удар по воротам, вновь мимо!

8' Пока режиссёр смаковал повтор прошлого эпизода, хозяева поля разыграли очередной угловой, однако гости смогли выбить мяч за пределы штрафной.

7' Де Лигт выиграл борьбу на втором этаже на дальней углу вратарской и нанёс удар по воротам, голкипер отбил, рикошет, очередной корнер будет.

6' Угловой на левом фланге атаки заработали футболисты "Баварии".

5' Сане не смог приручить мяч на правом фланге, но аут гости удачно вбросить не смогли. Очередная потеря.

4' Значительно лучше контролируют мяч футболисты "Баварии". Много передач в центре поля. Попытка провести атаку левым флангом завершилась только потерей мяча.

3' Сразу же футболисты "Баварии" начали с атаки! Последовал удар по воротам с правого угла штрафной площади, но мяч пошёл значительно выше цели.