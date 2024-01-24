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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Бавария
1:0
Второй тайм: 62'
Унион Берлин
0'
1:0
46' Гол
Геррейру Рафаэл
48' Желтая карточка
Бехренс Кевин
55' Undefined phrase: football_event_
Кейн Гарри

Ход матча

26'
 
Бехренс Кевин
Фолланд Кевин
46'
Дайер Эрик
Упамекано Дайо
 
46'
Геррейру Рафаэл
1:0
48'
 
Бехренс Кевин
55'
Кейн Гарри
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 382 Количество передач 121
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 143
Бавария 95.1% (136)
X 2.8% (4)
Унион Берлин 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Унион Берлин
1.28
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
4
Де
Лигт
Маттейс
2
Упамекано
Дайо
22
Геррейру
Рафаэл
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
1
Рённов
Фредерик
31
Кнохе
Робин
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
33
Крал
Алекс
29
Тусар
Люка
19
Хаберер
Яник
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
16
Холлербах
Бенедикт
Бавария
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Бавария
Унион Берлин

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2.5
2.4

Среднее время на гол

36
37

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 22 (3) 1.22
Сане Лерой 8 0.44
Мусиала Джамал 5 0.28
Коман Кингсли 3 0.17
Тель Матис 3 0.17
Горецка Леон 2 0.11
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.11
Мюллер Томас 1 0.06
Киммих Йозуа 1 0.06
Геррейру Рафаэл 1 0.06
Мин-Чжэ Ким 1 0.06
Де Лигт Маттейс 1 0.06
Упамекано Дайо 1 0.06
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.24
Госенс Робин 4 0.24
Фолланд Кевин 2 (1) 0.12
Холлербах Бенедикт 2 0.12
Пантович Милош 1 0.06
Духи Данило 1 0.06
Кауфманн Миккель 1 0.06
Фофана Датро 1 0.06
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.06
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Лаймер Конрад 2 0
Сане Лерой 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Павлович Александр 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Кейн Гарри 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Коман Кингсли 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Хаберер Яник 3 0
Хедира Рани 1 1
Рённов Фредерик 2 0
Бехренс Кевин 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Nenad Bjelica 1 0
Руссийон Жером 1 0
Тусар Люка 1 0
Юранович Йосип 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0

Результаты матчей

Бавария
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Унион Берлин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Бавария
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Унион Берлин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

18
10
Бавария
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Унион Берлин
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

20
14

Голы по времени матча

Забито

32
8
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
6
19%
2
25%
1-15
3
9%
1
13%
16-30
3
9%
4
50%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
7
22%
1
13%
61-75
8
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
4
21%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
3
30%
76-90

Пропущено

10
14
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
4
40%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Забито

51
18
21 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 8
10
20%
4
22%
1-15
5
10%
2
11%
16-30
6
12%
4
22%
31-45
8
16%
2
11%
46-60
10
20%
3
17%
61-75
12
24%
3
17%
76-90

Пропущено

17
30
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
6%
4
13%
1-15
4
24%
5
17%
16-30
5
29%
29%
3
10%
31-45
3
18%
6
20%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
2
12%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2
Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4
Унион Берлин
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0

Результаты матчей

Бавария
Унион Берлин

Точный счет

3:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
0:3
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
8
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:4
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бавария
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
8
1
1.5
3
5
7
2
2.5
2
6
3
6
3.5
1
7
2
7
4.5
2
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
6
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
7
9
14
3
1.5
5
11
10
7
2.5
3
13
5
12
3.5
2
14
2
15
4.5
2
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 1:0 Заявка 18 14 2 2 53 - 16 44
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 18 10 3 5 40 - 21 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Аугсбург
 Заявка 18 5 6 7 26 - 33 21
12.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
13.
Вердер
 Заявка 18 5 5 8 25 - 31 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
18.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 1:0 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 1:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
15.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
18.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Два угловых разыграла "Бавария", но оба раза стандарты не привели ни к чему опасному у ворот "Униона". 
  • 59'
    Геррейру ворвался в штрафную "Униона", но не прошла его передача под удар Кейну.
  • 58'
    Не получилось у "Баварии" продвинуться по левому флангу, поэтому решили мюнхенцы перевести мяч на противоположную сторону. 
  • 57'
    Подождал арбитр подсказку от помощников VAR, которые не засчитали забитый мяч из-за офсайда. Возобновилась игра.
  • Офсайд
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Кейн красивым ударом отправил мяч в сетку ворот "Униона" после передачи от Сане, который оказался в положении вне игры.
  • Фол, нарушение
    54'
    Тусар сбил с ног Мусиалу. Штрафной удар.
  • Опасный момент
    53'
    Киммих подал в штрафную "Униона", и от ноги кого-то из игроков "Баварии" мяч полетел в ближний угол ворот, но Рённов смог быстро среагировать и оставил свою команду в игре! 
  • Угловой
    52'
    Мусиала заработал угловой на левом фланге.
  • 51'
    Госенс хорошей передачей нашел Бехренса, который развернулся с линии штрафной и хотел пробить по воротам "Баварии", но Дайер успел накрыть удар.
  • 50'
    Сане с помощью финта обыграл соперника, но не успел догнать мяч, который покинул пределы поля.
  • 49'
    Сане не смог обработать мяч на входе в штрафную соперника и загубил атаку "Баварии".
  • Желтая карточка
    48'
    Бехренс получил желтую карточку за фол на Кейне.
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Геррейру!!! 
    Кейн пробил с убойной позиции, но попал в штангу! От каркаса мяч отскочил к Геррейру, который с первой попытки попал в защитника, а со второй отправил мяч в сетку!
  • Замена
    47'
    Замена произошла в составе "Баварии": Вместо Упамекано на поле вышел Дайер.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм завершен! Отдыхаем.
    • Опасный момент
      45'
      Киммих зарядил из-за пределов штрафной и попал точно во вратаря, который упустил мяч из своих рук - Мусиала уже готов был добить "круглого" в сетку, но в последний момент Рённов смог исправить свою ошибку!
    • Опасный момент
      45'
      Сане накрутил двоих соперников и с левой пробил по воротам из штрафной "Униона", но мяч прошел рядом с дальней штангой!
    • 45'
      Пока откладывается дебют защитника, перешедшего из "Тоттенхэма". Вернулся Упамекано на поле.
    • Травма, повреждение
      45'
      Упамекано на ровном месте получил травму! Дернул мышцу игрок во время рывка и вместо него уже готов выйти на поле Эрик Дайер.
    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут добавлено к первой половине игры.
    • 44'
      Вот наконец попытка удара от "Униона". Хаберер в касание пробил после скидки мяча от партнера, но его удар получился неточным. 
    • 43'
      Упамекано решил перевести мяч на противоположный фланг, но упустил его за боковую линию.
    • 42'
      Сане подал угловой с правого фланга, но мяч прилетел точно в руки Рённову. 
    • Офсайд
      41'
      Долго игроки "Баварии" не могли решить на правом фланге, кто же из них выполнит подачу. Несколько раз подсовывали снаряд друг другу, и по итогу боковой зафиксировал офсайд.
    • 40'
      Давненько "Унион" не доходил до ворот "Баварии". Пока мюнхенцы полностью контролируют ход встречи. 
    • 39'
      Коман хотел обыграть ближайшего соперника, но тот ни разу не купился на его финты. По этой причине Коман решил забросить на дальнюю штангу, но мяч улетел за ворота. 
    • 37'
      Сане подал мяч от углового флажка, но немного не рассчитал свои силы. После заброса мяч перелетел через всю штрафную площадь и покинул пределы поля.
    • 36'
      Мусиала перехватил мяч в центре, протащил его до чужой штрафной и выкатил под удар Коману, выстрел которого принял на себя защитник "Униона".
    • 35'
      Геррейру получил передачу с фланга - первым касанием он остановил мяч, а вторым пробил с дальней дистанции. Игровой снаряд прошел мимо цели.
    • 34'
      Отобрали гости мяч у своих ворот, но не получилось у них выйти в быструю атаку - мяч был потерян в центре поля.
    • 33'
      Коман навесил от левой бровки на дальнюю штангу, но слегка перестарался - мяч покинул пределы поля.
    • 32'
      Сане дважды пытался прострелить в штрафную "Униона", но обе его передачи были заблокированы. 
    • 31'
      Киммих в касание попробовал пробить с линии штрафной после передачи от партнера, но его удар пришелся точно в голкипера "Униона".
    • 30'
      Оказался на газоне Холлербах после столкновения с Лаймером, но судья проигнорировал эпизод.
    • 29'
      Показали нам главного тренера "Униона" Ненада Белицу, по виду которого, кажется, что недоволен он игрой своей команды.
    • 28'
      Активно действуют в прессинге гости, но пока это не приносит им успеха. 
    • 27'
      Мусиала классно закручивал в ближнюю девятку с линии штрафной, но мяч протелел немного выше перекладины. 
    • Замена
      26'
      Замена в составе "Униона": Вместо Фолланда на поле вышел Бехренс. 
    • Травма, повреждение
      24'
      Снова присел на газон Фолланд. Держится за голову нападающий. Скорее всего, потребуется ему замена.
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТ! Коман едва не вывел "Баварию" вперед! Геррейру прострелил вдоль ворот, а Коман оказался на ближней штанге и первым же касанием хотел отправить мяч в сетку, но "круглый" прошел в сантиметрах от штанги!
    • 22'
      Долго "Бавария" пыталась найти свободную лазейку в штрафной "Униона", но решила откатить мяч в центр поля и попробовать заново начать атаку.
    • 21'
      Сане подключил к атаке Киммиха, который потерял мяч в борьбе с двумя защитниками "Униона".
    • 20'
      Лейте пострадал в борьбе с игроком "Баварии", но быстро смог подняться с газона.
    • 19'
      Медленно начинают очередную атаку хозяева поля, пытаясь отыскать свободную зону на половине поля соперника.
    • 18'
      Киммих подал в штрафную от угла поля, а де Лигт оказался на хорошей позиции и нанес удар головой, но не смог попасть в створ ворот.
    • Угловой
      17'
      Коман совершил рывок по левому краю и прострелил в центр штрафной, но мяч был выбит защитником на угловой удар.
    • 16'
      Попытались гости выйти со своей половины поля, но моментально потеряли мяч.
    • 15'
      Смогли поднять игрока на ноги! Игра возобновилась! 
      Фолланд пока за пределами поля, но уже сам стоит на ногах. 
    • Травма, повреждение
      14'
      очередная пауза у нас в матче, на этот раз на газоне Фолланд. Игровой момент, но удар пришёлся в голову. Ждём. 
    • 13'
      Включились на полную трибуны! Вот это уже поинтереснее будет! 
    • 12'
      Корнер с левого фланга завершился выносом. Уточним, что гости пока только так и действуют, вообще не держится у них мяч. 
    • Опасный момент
      11'
      Одну атаку за другой проводят футболисты "Баварии". На этот раз по воротам приложился Коман из-за пределов штрафной площади, голкипер вытянулся в струнку и перевёл мяч на угловой. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Тусар получил болезненное повреждение, сразу три игрока поучаствовали в эпизоде, а Люка получил по голеностопу и подняться не может. 
    • 9'
      Сане открылся на правом фланге, сместился чуть в центр и нанёс плотный удар по воротам, вновь мимо! 
    • 8'
      Пока режиссёр смаковал повтор прошлого эпизода, хозяева поля разыграли очередной угловой, однако гости смогли выбить мяч за пределы штрафной. 
    • 7'
      Де Лигт выиграл борьбу на втором этаже на дальней углу вратарской и нанёс удар по воротам, голкипер отбил, рикошет, очередной корнер будет. 
    • Угловой
      6'
      Угловой на левом фланге атаки заработали футболисты "Баварии". 
    • 5'
      Сане не смог приручить мяч на правом фланге, но аут гости удачно вбросить не смогли. Очередная потеря. 
    • 4'
      Значительно лучше контролируют мяч футболисты "Баварии". Много передач в центре поля. Попытка провести атаку левым флангом завершилась только потерей мяча. 
    • 3'
      Сразу же футболисты "Баварии" начали с атаки! Последовал удар по воротам с правого угла штрафной площади, но мяч пошёл значительно выше цели. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 1:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Бавария
    95.1% (136)
    Ничья
    2.8% (4)
    Унион Берлин
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    35.96% (41)
    Нет
    64.04% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    26.6% (38)
    3:0 Бавария
    16.8% (24)
    3:1 Бавария
    15.4% (22)
    2:1 Бавария
    8.4% (12)
    4:0 Бавария
    4.2% (6)
    1:0 Бавария
    2.1% (3)
    5:0 Бавария
    1.4% (2)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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