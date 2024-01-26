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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Катанзаро
1:1
Второй тайм: 71'
Палермо
0'
1:0
29' Гол
Бьяши Томмазо
1:1
50' Гол
Сегре Джакопо

Ход матча

29'
Бьяши Томмазо
1:0
50'
1:1
Сегре Джакопо
64'
Амброзино Джузеппе
Йемелло Пьетро
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
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Катанзаро
Ничья
Палермо
4.50
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3.58
8.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
8
Верна
Лука
21
Помпетти
Марко
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
14
Раноккья
Филиппо
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
27
Солери
Эдоардо
17
Ди
Франческо
Федерико
Катанзаро
4-4-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Катанзаро
Палермо

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СC
0:0
СC
0:0
СC
1:2
СC
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
90

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьяши Томмазо 7 0.32
Вандепутте Яри 6 (1) 0.27
Йемелло Пьетро 5 0.23
Сунас Димитрис 3 0.14
Верна Лука 3 0.14
Амброзино Джузеппе 2 0.09
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.09
Помпетти Марко 1 0.05
Бриньола Энрико 1 0.05
Гион Андреа 1 0.05
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 8 (2) 0.36
Сегре Джакопо 6 0.27
Штулац Лео 4 0.18
Манкузо Леонардо 3 0.14
Ди Франческо Федерико 3 0.14
Солери Эдоардо 3 0.14
Инсинье Роберто 2 0.09
Лучиони Фабио 2 0.09
Хендерсон Лиам 1 0.05
Чеккарони Пьетро 1 0.05
Кулибали Мамаду 1 0.05
Неделчару Ионуц 1 0.05
Гравес Симон 1 0.05
Аурелио Джузеппе 1 0.05
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 8 0
Бригенти Николо 4 0
Вандепутте Яри 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Сунас Димитрис 3 0
Бьяши Томмазо 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Вероли Давиде 3 0
Шитум Марио 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Помпетти Марко 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Гравес Симон 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
7
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

11
18
Катанзаро
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Палермо
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

15
25

Голы по времени матча

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
4
22%
3
19%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
2
11%
6
38%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
5
28%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
28%
4
33%
76-90

Забито

12
20
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
7
58%
2
10%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
17%
9
45%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
6
40%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

30
36
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
4
13%
5
14%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
7
23%
3
8%
31-45
8
27%
3
8%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
4
13%
15
42%
76-90

Пропущено

33
27
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
4
12%
2
7%
1-15
7
21%
1
4%
16-30
5
15%
8
30%
30%
31-45
7
21%
7
26%
46-60
1
3%
3
11%
61-75
9
27%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3
Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1
Палермо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3
Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3

Результаты матчей

Катанзаро
Палермо

Точный счет

3:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
3
1.5
6
5
3
7
2.5
4
7
1
9
3.5
1
10
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
5
5
1
10
2.5
4
6
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
16
5
11
10
1.5
11
10
4
17
2.5
8
13
2
19
3.5
1
20
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 21 11 5 5 38 - 27 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 1:1 22 10 6 6 37 - 28 36
7.
Катанзаро
 1:1 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 21 7 7 7 22 - 28 28
10.
Бари
 21 5 12 4 23 - 23 27
11.
Пиза
 21 6 8 7 23 - 24 26
12.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
13.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
14.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
15.
Козенца
 21 6 6 9 23 - 24 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 21 5 5 11 24 - 37 20
18.
Асколи
 21 4 7 10 20 - 27 19
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 1:1 11 6 2 3 22 - 16 20
6.
Палермо
 1:1 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 1:1 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Катанзаро
 1:1 11 4 2 5 12 - 15 14
9.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
10.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 11 2 6 3 12 - 13 12
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Асколи Мендеш Педру 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Г О О О О Л - Бьяши Томмазо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Катанзаро
Ничья
Палермо
4.50
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3.58
8.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Катанзаро 1:1 Палермо онлайн

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