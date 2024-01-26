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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Катанзаро
1:1
Конец матча
Палермо
0'
1:0
29' Гол
Бьяши Томмазо
1:1
48' Гол
Сегре Джакопо
76' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
77' Желтая карточка
Бригенти Николо
90'+5

Ход матча

29'
Бьяши Томмазо
1:0
48'
1:1
Сегре Джакопо
(Ди Мариано Франческо)
64'
Амброзино Джузеппе
Йемелло Пьетро
 
73'
 
Манкузо Леонардо
Солери Эдоардо
73'
 
Инсинье Роберто
Ди Франческо Федерико
76'
 
Раноккья Филиппо
77'
Бригенти Николо
 
78'
Оливери Андреа
Шитум Марио
 
78'
Петриччоне Якопо
Верна Лука
 
79'
 
Кулибали Мамаду
Раноккья Филиппо
86'
Боррелли Эдоардо
Вероли Давиде
 
86'
Стоппа Маттео
Бьяши Томмазо
 
87'
 
Aljosa Vasic
Ди Мариано Франческо
87'
 
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 579 Количество передач 333
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
8
Верна
Лука
21
Помпетти
Марко
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
14
Раноккья
Филиппо
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
27
Солери
Эдоардо
17
Ди
Франческо
Федерико
Катанзаро
4-4-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Катанзаро
Палермо

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СC
0:0
СC
0:0
СC
1:2
СC
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
90

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьяши Томмазо 7 0.32
Вандепутте Яри 6 (1) 0.27
Йемелло Пьетро 5 0.23
Сунас Димитрис 3 0.14
Верна Лука 3 0.14
Амброзино Джузеппе 2 0.09
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.09
Помпетти Марко 1 0.05
Бриньола Энрико 1 0.05
Гион Андреа 1 0.05
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 8 (2) 0.36
Сегре Джакопо 6 0.27
Штулац Лео 4 0.18
Манкузо Леонардо 3 0.14
Ди Франческо Федерико 3 0.14
Солери Эдоардо 3 0.14
Инсинье Роберто 2 0.09
Лучиони Фабио 2 0.09
Хендерсон Лиам 1 0.05
Чеккарони Пьетро 1 0.05
Кулибали Мамаду 1 0.05
Неделчару Ионуц 1 0.05
Гравес Симон 1 0.05
Аурелио Джузеппе 1 0.05
Валенте Никола 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 8 0
Бригенти Николо 5 0
Вандепутте Яри 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Сунас Димитрис 3 0
Бьяши Томмазо 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Вероли Давиде 3 0
Шитум Марио 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Помпетти Марко 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Гравес Симон 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
8
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

11
18
Катанзаро
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Палермо
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
4
21%
3
18%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
6
32%
2
12%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
2
11%
6
35%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
6
32%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Забито

12
20
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
7
58%
2
10%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
17%
9
45%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
6
40%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

31
37
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
4
13%
5
14%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
7
23%
3
8%
31-45
8
26%
4
11%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
4
13%
15
41%
76-90

Пропущено

34
28
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
4
12%
2
7%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
5
15%
8
29%
31-45
8
24%
7
25%
46-60
1
3%
3
11%
61-75
9
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3
Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1
Палермо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3
Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3

Результаты матчей

Катанзаро
Палермо

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
6
5
3
8
2.5
4
7
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
5
6
1
10
2.5
4
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
11
11
4
18
2.5
8
14
2
20
3.5
1
21
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 21 11 5 5 38 - 27 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 22 10 6 6 37 - 28 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 21 7 7 7 22 - 28 28
10.
Бари
 21 5 12 4 23 - 23 27
11.
Пиза
 21 6 8 7 23 - 24 26
12.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
13.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
14.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
15.
Козенца
 21 6 6 9 23 - 24 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 21 5 5 11 24 - 37 20
18.
Асколи
 21 4 7 10 20 - 27 19
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
6.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
9.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
10.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 11 2 6 3 12 - 13 12
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Асколи Мендеш Педру 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Г О О О О Л - Бьяши Томмазо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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