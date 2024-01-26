Тур: 22. Стадион: Никола Чераволо.
0'
1:0
29' ГолБьяши Томмазо
1:1
48' ГолСегре Джакопо
76' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
77' Желтая карточкаБригенти Николо
90'+5
Ход матча
29'
1:0
48'
76'
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
579 Количество передач 333
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Катанзаро
Палермо
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
150
90
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьяши Томмазо
|7
|0.32
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.27
|Йемелло Пьетро
|5
|0.23
|Сунас Димитрис
|3
|0.14
|Верна Лука
|3
|0.14
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.09
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.09
|Помпетти Марко
|1
|0.05
|Бриньола Энрико
|1
|0.05
|Гион Андреа
|1
|0.05
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|8 (2)
|0.36
|Сегре Джакопо
|6
|0.27
|Штулац Лео
|4
|0.18
|Манкузо Леонардо
|3
|0.14
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.14
|Солери Эдоардо
|3
|0.14
|Инсинье Роберто
|2
|0.09
|Лучиони Фабио
|2
|0.09
|Хендерсон Лиам
|1
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.05
|Кулибали Мамаду
|1
|0.05
|Неделчару Ионуц
|1
|0.05
|Гравес Симон
|1
|0.05
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.05
|Валенте Никола
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|8
|0
|Бригенти Николо
|5
|0
|Вандепутте Яри
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Сунас Димитрис
|3
|0
|Бьяши Томмазо
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Вероли Давиде
|3
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
8
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
11
18
Катанзаро
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Палермо
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
4
21%
3
18%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
6
32%
2
12%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
2
11%
6
35%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
6
32%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Забито
12
20
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
7
58%
2
10%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
17%
9
45%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
6
40%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
31
37
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
4
13%
5
14%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
7
23%
3
8%
31-45
8
26%
4
11%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
4
13%
15
41%
76-90
Пропущено
34
28
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
4
12%
2
7%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
5
15%
8
29%
31-45
8
24%
7
25%
46-60
1
3%
3
11%
61-75
9
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3
Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1
Палермо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3
Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3
Результаты матчей
Катанзаро
Палермо
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
74
65
38
47
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
47
56
110
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
175
1111
1111
418
814
220
121
121
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|9 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8