  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Читтаделла
1:2
Второй тайм: 77'
Сампдория
0'
20' Желтая карточка
Бранка Симоне
37' Желтая карточка
Сальви Алессандро
38' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
1:0
53' Гол
Пандольфи Лука
54' Желтая карточка
Пандольфи Лука
55' Желтая карточка
Каррьеро Джузеппе
1:1
60' Гол
Simone Giordano
1:2
69' Гол
Даниэле Гиларди

Ход матча

20'
Бранка Симоне
 
37'
Сальви Алессандро
 
38'
 
Гонсалес Факундо
53'
Пандольфи Лука
(Бранка Симоне)
1:0
54'
Пандольфи Лука
 
55'
Каррьеро Джузеппе
 
60'
1:1
Simone Giordano
(Де Лука Мануэль)
61'
Кассано Клаудио
Тессьоре Андреа
 
61'
Кариссони Лоренцо
Сальви Алессандро
 
65'
 
Нтанда-Лукиса Самуэль
Альварес Агустин
69'
1:2
Даниэле Гиларди
(Депаоли Фабио)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Сампдория
3.77
4.50
Реклама, betcity.ru
5.30
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
18
Тессьоре
Андреа
7
Пандольфи
Лука
11
Filippo
Pittarello
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
29
Мурру
Никола
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
21
Simone
Giordano
80
Бенедетти
Леонардо
19
Альварес
Агустин
9
Де
Лука
Мануэль
Читтаделла
4-3-1-2
Сампдория
4-3-2-1

История личных встреч

Читтаделла
Сампдория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 6 0.27
Filippo Pittarello 4 0.18
Вита Алессио 4 0.18
Кассано Клаудио 3 0.14
Маистрелло Томми 3 0.14
Andrea Magrassi 2 0.09
Каррьеро Джузеппе 2 0.09
Бранка Симоне 1 0.05
Кариссони Лоренцо 1 0.05
Сальви Алессандро 1 0.05
Паван Никола 1 0.05
Francesco Amatucci 1 0.05
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.23
Эспозито Себастьяно 5 0.23
Депаоли Фабио 4 0.18
Педрола Эстанис 3 0.14
Де Лука Мануэль 2 0.09
Simone Giordano 2 0.09
Касами Пайтим 2 0.09
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.09
Мурру Никола 1 0.05
Бенедетти Леонардо 1 0.05
Гонсалес Факундо 1 0.05
Даниэле Гиларди 1 0.05
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Риччи Матео 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Йепес Жерар 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 11 0
Сальви Алессандро 8 0
Кариссони Лоренцо 7 0
Federico Giraudo 5 0
Stefano Negro 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Каррьеро Джузеппе 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 9 0
Депаоли Фабио 6 0
Гонсалес Факундо 6 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Йепес Жерар 4 0
Даниэле Гиларди 4 0
Виейра Ронни 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сампдория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
8
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сампдория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

7
8
Читтаделла
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Сампдория
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
5
25%
1
7%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
35%
2
14%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
7
41%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

11
16
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
27%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

29
27
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
6
21%
2
7%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
4
14%
6
22%
31-45
1
3%
6
22%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
10
34%
5
19%
76-90

Пропущено

22
33
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
5
23%
3
9%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
2
9%
8
24%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
4
18%
3
9%
61-75
3
14%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1
Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3
Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2

Результаты матчей

Читтаделла
Сампдория

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
3
8
13
1.5
8
13
2
19
2.5
1
20
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 22 13 6 3 41 - 21 45
2.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
3.
Венеция
 22 12 5 5 39 - 27 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Палермо
 22 10 6 6 37 - 28 36
6.
Читтаделла
 1:2 22 10 6 6 29 - 25 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 22 7 8 7 23 - 23 29
10.
Сампдория
 2:1 22 8 4 10 29 - 34 28
11.
Реджана
 22 6 10 6 27 - 28 28
12.
Козенца
 22 7 6 9 24 - 24 27
13.
Бари
 22 5 12 5 23 - 25 27
14.
Пиза
 22 6 8 8 25 - 27 26
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 22 5 5 12 25 - 37 20
19.
Лекко
 22 5 5 12 25 - 42 20
20.
Специя
 22 4 8 10 19 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
3.
Читтаделла
 1:2 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
5.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
6.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
7.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
11.
Сампдория
 2:1 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 2:1 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
11.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
12.
Читтаделла
 1:2 10 3 4 3 9 - 11 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Бари
 11 2 6 3 12 - 13 12
16.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
20.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 11
Бьянко Алессандро 11
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Гонсалес Факундо получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Читтаделла
    Ничья
    Сампдория
    3.77
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    5.30
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Читтаделла 1:2 Сампдория онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Читтаделла
    Сампдория
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный