Тур: 22. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:2
Второй тайм: 77'
0'
20' Желтая карточкаБранка Симоне
37' Желтая карточкаСальви Алессандро
38' Желтая карточкаГонсалес Факундо
1:0
53' ГолПандольфи Лука
54' Желтая карточкаПандольфи Лука
55' Желтая карточкаКаррьеро Джузеппе
1:1
60' ГолSimone Giordano
1:2
69' ГолДаниэле Гиларди
Ход матча
20'
38'
53'
1:0
54'
60'
69'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Читтаделла
Сампдория
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|6
|0.27
|Filippo Pittarello
|4
|0.18
|Вита Алессио
|4
|0.18
|Кассано Клаудио
|3
|0.14
|Маистрелло Томми
|3
|0.14
|Andrea Magrassi
|2
|0.09
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.09
|Бранка Симоне
|1
|0.05
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.05
|Паван Никола
|1
|0.05
|Francesco Amatucci
|1
|0.05
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.23
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.23
|Депаоли Фабио
|4
|0.18
|Педрола Эстанис
|3
|0.14
|Де Лука Мануэль
|2
|0.09
|Simone Giordano
|2
|0.09
|Касами Пайтим
|2
|0.09
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.09
|Мурру Никола
|1
|0.05
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.05
|Гонсалес Факундо
|1
|0.05
|Даниэле Гиларди
|1
|0.05
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|11
|0
|Сальви Алессандро
|8
|0
|Кариссони Лоренцо
|7
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Stefano Negro
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Гонсалес Факундо
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сампдория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
8
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сампдория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
7
8
Читтаделла
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Сампдория
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
5
25%
1
7%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
35%
2
14%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
7
41%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
27%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
29
27
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
6
21%
2
7%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
4
14%
6
22%
31-45
1
3%
6
22%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
10
34%
5
19%
76-90
Пропущено
22
33
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
5
23%
3
9%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
2
9%
8
24%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
4
18%
3
9%
61-75
3
14%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1
Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3
Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2
Результаты матчей
Читтаделла
Сампдория
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
74
47
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
183
813
813
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|41 - 21
|45
|2.
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|3.
|22
|12
|5
|5
|39 - 27
|41
|4.
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|22
|10
|6
|6
|37 - 28
|36
|6.
|1:2
|22
|10
|6
|6
|29 - 25
|36
|7.
|22
|10
|4
|8
|34 - 31
|34
|8.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|9.
|22
|7
|8
|7
|23 - 23
|29
|10.
|2:1
|22
|8
|4
|10
|29 - 34
|28
|11.
|22
|6
|10
|6
|27 - 28
|28
|12.
|22
|7
|6
|9
|24 - 24
|27
|13.
|22
|5
|12
|5
|23 - 25
|27
|14.
|22
|6
|8
|8
|25 - 27
|26
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|22
|5
|5
|12
|25 - 37
|20
|19.
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|20.
|22
|4
|8
|10
|19 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|3.
|1:2
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|10.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|11.
|2:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|20.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|2:1
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|12.
|1:2
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|11
|Бьянко Алессандро
|11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8