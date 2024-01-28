Тур: 22. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаБранка Симоне
37' Желтая карточкаСальви Алессандро
38' Желтая карточкаГонсалес Факундо
1:0
53' ГолПандольфи Лука
54' Желтая карточкаПандольфи Лука
55' Желтая карточкаКаррьеро Джузеппе
1:1
60' ГолSimone Giordano
1:2
69' ГолДаниэле Гиларди
80' Желтая карточкаДаниэле Гиларди
90'+7
Ход матча
20'
38'
53'
1:0
54'
60'
69'
1:2
80'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
350 Количество передач 345
-
51 Владение мячом, % 49
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Читтаделла
Сампдория
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|6
|0.27
|Filippo Pittarello
|4
|0.18
|Вита Алессио
|4
|0.18
|Кассано Клаудио
|3
|0.14
|Маистрелло Томми
|3
|0.14
|Andrea Magrassi
|2
|0.09
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.09
|Бранка Симоне
|1
|0.05
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.05
|Паван Никола
|1
|0.05
|Francesco Amatucci
|1
|0.05
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.23
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.23
|Депаоли Фабио
|4
|0.18
|Педрола Эстанис
|3
|0.14
|Де Лука Мануэль
|2
|0.09
|Simone Giordano
|2
|0.09
|Касами Пайтим
|2
|0.09
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.09
|Мурру Никола
|1
|0.05
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.05
|Гонсалес Факундо
|1
|0.05
|Даниэле Гиларди
|1
|0.05
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|11
|0
|Сальви Алессандро
|8
|0
|Кариссони Лоренцо
|7
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Stefano Negro
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Гонсалес Факундо
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Даниэле Гиларди
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сампдория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
8
Читтаделла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
7
8
Читтаделла
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сампдория
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
17
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
5
24%
1
6%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
5
31%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
7
33%
2
13%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
7
39%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
27%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
30
29
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
6
20%
2
7%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
4
13%
6
21%
31-45
2
7%
7
24%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
10
33%
5
17%
76-90
Пропущено
24
34
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
5
21%
3
9%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
2
8%
8
24%
31-45
5
21%
5
15%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
3
13%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1
Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3
Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2
Результаты матчей
Читтаделла
Сампдория
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
6 раз 27%
1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
75
47
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
19
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
193
814
913
220
121
121
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|11
|Бьянко Алессандро
|11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8