Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Михал Карбовник. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

52' Сегодняшная посещаемость составляет 74245 болельщиков

52' Это был отличный перфоманс от команды Кайзерслаутерн , есть о чем петь фанатам в перерыве.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Герта

50' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хорошую попытку сделал Шерхант Дерри . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Кенни Джонджо из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Кайзерслаутерн

48' Табакович Харис не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Кайзерслаутерн

46' Михал Карбовник нанес удар, но промахнулся очень сильно.

46' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Зефёйк Дейовайсио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Г О О О О Л - Тачи Ричмонд забивает с правой ноги!

38' Риттер Марлон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Кайзерслаутерн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Баркок Аймен пробует нанести удар издали, но Юлиан Краль держит все под контролем

37' Ахе Рагнар пробует нанести удар издали, но Мариус Герсбек держит все под контролем

33' Шерхант Дерри нанес удар головой, но Юлиан Краль спокойно отбил мяч.

31' Удар от ворот произведет Герта

31' Нихус Юлиан не смог попасть в створ ударом издали

30' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хорошую попытку сделал Ахе Рагнар . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Кайзерслаутерн идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновлен

27' Ронштадт Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Матч возобновлен

22' Игрок команды Герта получает медицинскую помощь прямо на поле

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Тачи Ричмонд получил желтую карточку от судьи

20' Удар от ворот произведет Кайзерслаутерн

20' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хорошую попытку сделал Дордой Мартон . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Кайзерслаутерн

18' Матч возобновлен

17' Краль Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Табакович Харис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Герта

16' Томяк Борис не смог попасть в створ ударом издали

15' Риттер Марлон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Зефёйк Дейовайсио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Г О О О О Л - Эльведи Ян забивает с правой ноги!

5' Пухач Тымотеуш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кайзерслаутерн начинает с центра поля

1' Судья начинает матч