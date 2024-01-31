Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 74245 Главный судья: Йолленбек Маттиас
1:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолЭльведи Ян
20' Желтая карточкаТачи Ричмонд
0:2
38' ГолТачи Ричмонд
0:3
69' ГолКалоч Филип
74' Желтая карточкаТабакович Харис
78' Желтая карточкаБаркок Аймен
1:3
90' ГолРезе Фабиан
90'+4
Ход матча
5'
0:1
20'
38'
0:2
69'
0:3
74'
78'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
9 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
6 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
585 Количество передач 261
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Баркок
Аймен
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианНападающий
-
47 Tony Rolke
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Кайзерслаутерн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резе Фабиан
|4 (1)
|1
|Табакович Харис
|3 (1)
|0.75
|Рихтер Марко
|2
|0.5
|Кенни Джонджо
|1
|0.25
|Уремович Филип
|1
|0.25
|Дардаи Палко
|1
|0.25
|Дордой Мартон
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тачи Ричмонд
|3
|0.75
|Бойд Терренс
|2
|0.5
|Редондо Кенни
|2 (1)
|0.5
|Риттер Марлон
|1
|0.25
|Эльведи Ян
|1
|0.25
|Ахе Рагнар
|1
|0.25
|Томяк Борис
|1
|0.25
|Калоч Филип
|1
|0.25
|Нихус Юлиан
|1
|0.25
|Циммер Жан
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
0
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайзерслаутерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Герта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
5
42%
1
8%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0
Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1
Результаты матчей
Герта
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Герта
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|4 (2)
|Герта
|Резе Фабиан
|4 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Кайзерслаутерн
|Тачи Ричмонд
|3 (1)
|Санкт-Паули
|Fabian Huerzeler
|1 2
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Герта 1:3 Кайзерслаутерн
Исход игры
Герта
87.5% (98)
Ничья
10.7% (12)
Кайзерслаутерн
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.15% (68)
Меньше
35.85% (38)
Обе команды забьют
Да
70.75% (75)
Нет
29.25% (31)
Популярный счёт
2:1 Герта
52.7% (59)
1:0 Герта
24.1% (27)
1:1 Ничья
6.3% (7)
3:2 Герта
3.6% (4)
2:0 Герта
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Герта
1.8% (2)
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