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  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 74245 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Герта
1:3
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
0:1
5' Гол
Эльведи Ян
20' Желтая карточка
Тачи Ричмонд
0:2
38' Гол
Тачи Ричмонд
0:3
69' Гол
Калоч Филип
74' Желтая карточка
Табакович Харис
78' Желтая карточка
Баркок Аймен
1:3
90' Гол
Резе Фабиан
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Эльведи Ян
(Пухач Тымотеуш)
20'
 
Тачи Ричмонд
38'
0:2
Тачи Ричмонд
(Риттер Марлон)
46'
Бухалакис Андреас
Зефёйк Дейовайсио
 
46'
Резе Фабиан
Дордой Мартон
 
49'
 
Циммер Жан
Ронштадт Франк
63'
Тачи Ричмонд
Нидерлехнер Флориан
 
63'
Превляк Смаил
Стожилкович Филип
 
63'
 
Шерхант Дерри
Риттер Марлон
63'
 
Опоку Аарон
Кристенсен Густав
69'
0:3
Калоч Филип
74'
Табакович Харис
 
78'
Баркок Аймен
 
85'
 
Абиама Диксон
Ахе Рагнар
90'
Резе Фабиан
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 6 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 585 Количество передач 261
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 112
Герта 87.5% (98)
X 10.7% (12)
Кайзерслаутерн 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Герсбек
Мариус
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
16
Кенни
Джонджо
34
Зефёйк
Дейовайсио
18
Баркок
Аймен
6
Карбовник
Михал
7
Нидерлехнер
Флориан
25
Табакович
Харис
39
Шерхант
Дерри
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
6
Туре
Альмами
27
Ронштадт
Франк
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
15
Пухач
Тымотеуш
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
9
Ахе
Рагнар
Герта
3-4-3
Кайзерслаутерн
3-4-3

История личных встреч

Герта
Кайзерслаутерн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:2
К
3:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б
1:2
К
3:1
Б
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резе Фабиан 4 (1) 1
Табакович Харис 3 (1) 0.75
Рихтер Марко 2 0.5
Кенни Джонджо 1 0.25
Уремович Филип 1 0.25
Дардаи Палко 1 0.25
Дордой Мартон 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тачи Ричмонд 3 0.75
Бойд Терренс 2 0.5
Редондо Кенни 2 (1) 0.5
Риттер Марлон 1 0.25
Эльведи Ян 1 0.25
Ахе Рагнар 1 0.25
Томяк Борис 1 0.25
Калоч Филип 1 0.25
Нихус Юлиан 1 0.25
Циммер Жан 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нидерлехнер Флориан 1 0
Табакович Харис 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Баркок Аймен 1 0
Карбовник Михал 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 0
Циммер Жан 1 0
Эльведи Ян 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Сольдо Никола 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
0
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайзерслаутерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Герта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
5
42%
1
8%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0
Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1

Результаты матчей

Герта
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Герта
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
3
1
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1/8 финала
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Магдебург
2 Фортуна
8 Герта
6 Гамбург
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
3 Байер Л
1 Падерборн
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
1/4 финала
5 Санкт-Паули
6 Фортуна
1 Герта
3 Кайзерслаутерн
Байер Л
Штутгарт
Саарбрюккен
Боруссия М
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Санкт-Паули Хартель Марсель 4 (2)
Герта Резе Фабиан 4 (1)
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Кайзерслаутерн Тачи Ричмонд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Fabian Huerzeler 1 2
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Гамбург Глацель Роберт 2
Весь список
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    Прогнозы 112
    Герта 87.5% (98)
    X 10.7% (12)
    Кайзерслаутерн 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Герта 1:3 Кайзерслаутерн

    Исход игры
    Герта
    87.5% (98)
    Ничья
    10.7% (12)
    Кайзерслаутерн
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.15% (68)
    Меньше
    35.85% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    70.75% (75)
    Нет
    29.25% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Герта
    52.7% (59)
    1:0 Герта
    24.1% (27)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    3:2 Герта
    3.6% (4)
    2:0 Герта
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Герта
    1.8% (2)
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