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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Тоттенхэм
 
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Брентфорд
Прогнозы 40
Тоттенхэм 97.5% (39)
X 0% (0)
Брентфорд 2.5% (1)
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Тоттенхэм
Брентфорд

История личных встреч

Тоттенхэм
Брентфорд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 12 (1) 0.57
Ришарлисон 7 0.33
Кулушевски Деян 5 0.24
Мэддисон Джеймс 3 0.14
Ромеро Кристиан 3 0.14
Сарр Пап Матар 2 0.1
Ло Чельсо Джовани 2 0.1
Джонсон Бреннан 1 0.05
Удоги Дестини 1 0.05
Дэвис Бен 1 0.05
Бентанкур Родриго 1 0.05
Эмерсон Жуниор 1 0.05
Ван де Вен Микки 1 0.05
Велиз Алехо 1 0.05
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Вернер Тимо 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.35
Висса Йоан 4 0.2
Мопе Нил 3 0.15
Йенсен Матиас 3 0.15
Ми Бен 2 0.1
Льюис-Поттер Кин 2 0.1
Норгор Кристиан 1 0.05
Коллинз Натан 1 0.05
Тони Айвен 1 0.05
Годдос Саман 1 0.05
Пиннок Итан 1 0.05
Баптист Шендон 1 0.05
Шаде Кевин 1 0.05
Расмуссен Мадс 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Ромеро Кристиан 4 1
Кулушевски Деян 5 0
Сарр Пап Матар 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 7 0
Годдос Саман 5 0
Ониика Фрэнк 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Мопе Нил 3 0
Янельт Витали 3 0
Йенсен Матиас 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ми Бен 0 1
Флеккен Марк 1 0
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Брентфорд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
4
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Брентфорд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

22
16
Тоттенхэм
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)
Брентфорд
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

25
20

Голы по времени матча

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
4
22%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

15
13
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
27%
4
31%
61-75
7
47%
2
15%
76-90

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
4
16%
2
11%
1-15
4
16%
6
32%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
4
16%
3
16%
46-60
6
24%
3
16%
61-75
3
12%
3
16%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
18%
5
24%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
33%
76-90

Забито

43
28
22 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
0 Не забивали 4
8
19%
3
11%
1-15
7
16%
8
29%
16-30
7
16%
3
11%
31-45
7
16%
5
18%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
7
16%
5
18%
76-90

Пропущено

32
34
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
3
9%
6
18%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
6
19%
5
15%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
6
19%
7
21%
61-75
12
38%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1
Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5
Брентфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Брентфорд

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
12 раз 57%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
6
5
2
8
2.5
4
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
2
7
2
9
2.5
1
8
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
1.5
Больше Меньше
8
12
4
17
2.5
5
15
2
19
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Арсенал
 Заявка 21 13 4 4 42 - 20 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 Заявка 21 8 8 5 38 - 33 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 21 5 6 10 22 - 34 21
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 21 5 5 11 26 - 38 20
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 21 2 4 15 17 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.

    Главный судья: Кут Дэвид

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.5% пользователей.
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    • Прогнозы 40
    Тоттенхэм 97.5% (39)
    X 0% (0)
    Брентфорд 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Брентфорд
    4.90
    4.60
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    5.16
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брентфорд

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97.5% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Брентфорд
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (25)
    Нет
    35.9% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    47.5% (19)
    2:0 Тоттенхэм
    27.5% (11)
    3:1 Тоттенхэм
    7.5% (3)
    3:2 Тоттенхэм
    5% (2)
    1:0 Тоттенхэм
    5% (2)
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    Тоттенхэм
    Брентфорд
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