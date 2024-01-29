Тур: 22. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Кут Дэвид
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Главный тренер: Постекоглу Анге
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Главный тренер: Франк Томас
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История личных встреч
Тоттенхэм
Брентфорд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|12 (1)
|0.57
|Ришарлисон
|7
|0.33
|Кулушевски Деян
|5
|0.24
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.14
|Ромеро Кристиан
|3
|0.14
|Сарр Пап Матар
|2
|0.1
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.1
|Джонсон Бреннан
|1
|0.05
|Удоги Дестини
|1
|0.05
|Дэвис Бен
|1
|0.05
|Бентанкур Родриго
|1
|0.05
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.05
|Ван де Вен Микки
|1
|0.05
|Велиз Алехо
|1
|0.05
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.35
|Висса Йоан
|4
|0.2
|Мопе Нил
|3
|0.15
|Йенсен Матиас
|3
|0.15
|Ми Бен
|2
|0.1
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.1
|Норгор Кристиан
|1
|0.05
|Коллинз Натан
|1
|0.05
|Тони Айвен
|1
|0.05
|Годдос Саман
|1
|0.05
|Пиннок Итан
|1
|0.05
|Баптист Шендон
|1
|0.05
|Шаде Кевин
|1
|0.05
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Кулушевски Деян
|5
|0
|Сарр Пап Матар
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|7
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ми Бен
|0
|1
|Флеккен Марк
|1
|0
|Тони Айвен
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Брентфорд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
4
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Брентфорд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
22
16
Тоттенхэм
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)
Брентфорд
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
25
20
Голы по времени матча
Забито
18
9
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
4
22%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
15
13
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
27%
4
31%
61-75
7
47%
2
15%
76-90
Забито
25
19
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
4
16%
2
11%
1-15
4
16%
6
32%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
4
16%
3
16%
46-60
6
24%
3
16%
61-75
3
12%
3
16%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
18%
5
24%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
33%
76-90
Забито
43
28
22 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
0 Не забивали 4
8
19%
3
11%
1-15
7
16%
8
29%
16-30
7
16%
3
11%
31-45
7
16%
5
18%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
7
16%
5
18%
76-90
Пропущено
32
34
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
3
9%
6
18%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
6
19%
5
15%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
6
19%
7
21%
61-75
12
38%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1
Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5
Брентфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Брентфорд
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
12 раз 57%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
65
28
47
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
27
29
18
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
812
417
515
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|47 - 18
|48
|2.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|3.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|42 - 20
|43
|4.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 27
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|38 - 33
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 31
|29
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 40
|25
|13.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|28 - 36
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|26 - 38
|20
|17.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 28
|17
|18.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|25 - 39
|16
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|17 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брентфорд
Исход игры
Тоттенхэм
97.5% (39)
Ничья
0% (0)
Брентфорд
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
64.1% (25)
Нет
35.9% (14)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
47.5% (19)
2:0 Тоттенхэм
27.5% (11)
3:1 Тоттенхэм
7.5% (3)
3:2 Тоттенхэм
5% (2)
1:0 Тоттенхэм
5% (2)
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