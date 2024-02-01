Кудус справа навесил в центр штрафной площади, где Смит опередил Уорд-Прауса и мяч выбил.

Семеньо справа подошёл к штрафной площади и с линии пробил немного выше перекладины.

Подача Скотта от углового флага опасной не получилась. Мавропанос от ворот мяч выбил.

Семеньо на фланге встретили два соперника, и Альварес в подкате выбил мяч за боковую линию поля.

Соланке справа вывел один на один с голкипером Семеньо, чей удар Ареола сумел отразить. Отличный сэйв!

"Вест Хэм" всё больше времени проводит с мячом, но хозяевам не удаётся создавать моменты у ворот соперников.

Уорд-Праус слева навесил к воротам. Боуэн по мячу не попал, а Нето выбил сферу ногами.

Кудус справа ушёл от Келли и навесил в центр на Боуэна, который головой пробил вверх.

Соланке перед чужой штрафной площадью подкараулил отскок, но Мавропанос не позволил Доминику в одиночку пройти к воротам.

Джонсон справа навесил в штрафную площадь. Кристи немного задел мяч, но этого хватило, чтобы Уорд-Праус проскочил мимо сферы.

После навесил Соучека слева Келли грудью аккуратно скинул мяч на Нето.

"Вест Хэм" всё чаще начинает прессинговать соперников на чужой половине поля, но пока это не приносит хозяевам никакой выгоды.Организовать перехватов не удаётся.

Джонсон с Кудусом покомбинировали на правом фланге, но под давлением соперников вынуждены были откатить мяч к центральному кругу.

Подачу Кудуса справа к воротам заблокировал Келли. Только ауты удаётся зарабатывать хозяевам на чужой половине поля.

Активность "Борнмута" впереди постепенно идёт на спад. Мяч пореже стал доставляться в штрафную площадь хозяев, а удары по воротам и вовсе пропали.

Альварес на фланге подтолкнул в спину Семеньо.

Кук справа сделал пас в штрафную площадь на Тавернера, но мяч после серии рикошетов отскочил в руки Ареола.

Уорд-Праус справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёрам борьбу вверху выиграть не удалось.

Соланке на фланге не смог уйти от Мавропаноса. Константинос аккуратно откатил мяч за боковую линию поля.

25' Боуэн оказался в офсайде.

24' Скотт от углового флага к ближней штангой навесил низко. Кристи в падении попытался пробить по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

23' Первая половина тайма проходит в равной борьбе. "Борнмут" впереди действует более настойчиво, больше попыток следует с доставкой мяча к воротам.

22' Филлипс у центрального круга подтолкнул в спину Скотта.

21' Соучек справа отправил вперёд Боуэна, у которого в подкате мяч выбил Сенеси.

20' Соучек в центре поля завалил на газон Кристи.

19' Скотт разыграл угловой удар с Тавернером и слева навесил к воротам. Мяч от плеча Забарного отскочил в руки Ареола.

18' Тавернер слева вывел к воротам Семеньо, удар которого из пределов штрафной площади соперники заблокировали.

17' Филлипс слева от угла штрафной площади пробил точно в Нето. Голкипер "Борнмута" мяч поймал.

16' Кук справа с тридцати метров пробил немного левее ворот.

15' Кудус на чужой половине поля сыграл в отборе и справа сделал пас в штрафную площадь на Боуэна. Джарроду прорваться к воротам не удалось.

14' "Вест Хэм" постепенно налаживает контроль мяча в центре поля. Впереди хозяевам остро сыграть пока не удаётся.

13' Уорд-Праус от углового флага навесил к ближней штанге, где Альваресу в борьбе с соперниками не удалось пробить в сторону ворот.

12' "Борнмут" продолжает уверенно контролировать мяч в центре поля.

10' Прострел Джонсона справа в штрафную площадь соперники перехватили.

9' Тавернет слева не смог точно исполнить заброс вперёд на Скотта.

8' Хозяева стараются перехватить инициативу, но "Борнмут" смело играет в отборе и сам активно играет впереди.

6' После скидки партнёра Сенесси с двенадцати метров пробил выше ворот.

5' ВАР проверил эпизод с голом на предмет офсайда, и нарушения правил найдено не было.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

СОЛАНКЕ!!! Скотт в чужой штрафной площади выбил мяч у Филлипса, а Соланке сразу пробил по воротам. Быстрый гол в исполнении гостей.

2' "Вест Хэм" играет в бордовой форме с голубыми рукавами, "Борнмут" - в бело-голубой форме.