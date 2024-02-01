Тур: 22. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Робинсон Тим
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Соучек
Томаш
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
14
Скотт
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Орфорд ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вест Хэм
Борнмут
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
2.14
2.14
Среднее время на гол
42
42
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.93
1.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
46
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|11
|0.5
|Кудус Мохаммед
|6
|0.27
|Соучек Томаш
|5
|0.23
|Уорд-Праус Джеймс
|4 (1)
|0.18
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.09
|Антонио Майкл
|2
|0.09
|Зума Курт
|1
|0.05
|Корне Максвелл
|1
|0.05
|Агер Наиф
|1
|0.05
|Мавропанос Константинос
|1
|0.05
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|14 (1)
|0.67
|Семеньо Антуан
|3
|0.14
|Тавернер Маркус
|2
|0.1
|Биллинг Филип
|2
|0.1
|Сенеси Маркос
|2
|0.1
|Синистерра Луис
|2
|0.1
|Клюйверт Джастин
|2
|0.1
|Брукс Дэвид
|1
|0.05
|Скотт Алекс
|1
|0.05
|Мур Киффер
|1
|0.05
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Альварес Эдсон
|7
|0
|Цоуфал Владимир
|5
|1
|Пакета Лукас
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Кудус Мохаммед
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Зума Курт
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|5
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Кук Льюис
|2
|1
|Нето Мурара
|3
|0
|Биллинг Филип
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
7
Вест Хэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
13
10
Вест Хэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Борнмут
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
4
24%
3
17%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Пропущено
10
22
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
4
40%
3
14%
46-60
2
20%
4
18%
61-75
2
20%
6
27%
76-90
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
6%
1
9%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
6
33%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Пропущено
22
16
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
4
18%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
36%
5
31%
76-90
Забито
35
29
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
14%
4
14%
1-15
6
17%
5
17%
16-30
5
14%
3
10%
31-45
7
20%
5
17%
46-60
5
14%
5
17%
61-75
7
20%
7
24%
76-90
Пропущено
32
38
10 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
2
6%
4
11%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
8
25%
7
18%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
10
31%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0
Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1
Борнмут
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1
Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Борнмут
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
64
46
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
74
55
110
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
155
138
911
417
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 33
|43
|5.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 30
|43
|6.
|0:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|35 - 33
|35
|7.
|0:0 Заявка
|22
|10
|3
|9
|24 - 29
|33
|8.
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|44 - 33
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 37
|32
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|0:0 Заявка
|22
|8
|6
|8
|30 - 31
|30
|12.
|1:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|30 - 40
|28
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 36
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|17.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|29 - 39
|19
|18.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|18
|19.
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|22 - 45
|12
|20.
|Заявка
|22
|2
|4
|16
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|0:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 14
|19
|11.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|5.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 23
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|8.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 11
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:1 Борнмут
Исход игры
Вест Хэм
86.5% (115)
Ничья
9% (12)
Борнмут
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
69.83% (81)
Меньше
30.17% (35)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
48.9% (65)
1:0 Вест Хэм
12% (16)
2:0 Вест Хэм
7.5% (10)
1:1 Ничья
6% (8)
3:1 Вест Хэм
5.3% (7)
1:2 Борнмут
2.3% (3)
3:2 Вест Хэм
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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