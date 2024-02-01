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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Вест Хэм
0:1
Первый тайм: 45+'
Борнмут

Ход матча

3'
0:1
Соланке Доминик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 133
Вест Хэм 86.5% (115)
X 9% (12)
Борнмут 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
2
Джонсон
Бен
15
Мавропанос
Константинос
4
Зума
Курт
33
Эмерсон
Палмиери
11
Филлипс
Кэлвин
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
20
Боуэн
Джаррод
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
24
Семеньо
Антуан
14
Скотт
Алекс
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
Вест Хэм
4-3-2-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Борнмут

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ТМС
3:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:4

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

2.14
2.14

Среднее время на гол

42
42

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.93
1.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
46

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 11 0.5
Кудус Мохаммед 6 0.27
Соучек Томаш 5 0.23
Уорд-Праус Джеймс 4 (1) 0.18
Пакета Лукас 2 (1) 0.09
Антонио Майкл 2 0.09
Зума Курт 1 0.05
Корне Максвелл 1 0.05
Агер Наиф 1 0.05
Мавропанос Константинос 1 0.05
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 14 (1) 0.67
Семеньо Антуан 3 0.14
Тавернер Маркус 2 0.1
Биллинг Филип 2 0.1
Сенеси Маркос 2 0.1
Синистерра Луис 2 0.1
Клюйверт Джастин 2 0.1
Брукс Дэвид 1 0.05
Скотт Алекс 1 0.05
Мур Киффер 1 0.05
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Цоуфал Владимир 5 1
Пакета Лукас 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Агер Наиф 2 1
Кудус Мохаммед 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 5 0
Семеньо Антуан 4 0
Кук Льюис 2 1
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 3 0
Забарный Илья 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Кристи Райан 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
7
Вест Хэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

13
10
Вест Хэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Борнмут
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
4
24%
3
17%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Пропущено

10
22
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
4
40%
3
14%
46-60
2
20%
4
18%
61-75
2
20%
6
27%
76-90

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
6%
1
9%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
6
33%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

22
16
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
4
18%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
36%
5
31%
76-90

Забито

35
29
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
14%
4
14%
1-15
6
17%
5
17%
16-30
5
14%
3
10%
31-45
7
20%
5
17%
46-60
5
14%
5
17%
61-75
7
20%
7
24%
76-90

Пропущено

32
38
10 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
2
6%
4
11%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
8
25%
7
18%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
10
31%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0
Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1
Борнмут
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1
Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Борнмут

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
4
6
3
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
4
1.5
5
5
1
10
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
15
5
13
8
1.5
9
11
4
17
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Тоттенхэм
 Заявка 22 13 4 5 47 - 33 43
5.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
6.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 22 10 5 7 35 - 33 35
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 22 10 3 9 24 - 29 33
8.
Ньюкасл
 Заявка 22 10 2 10 44 - 33 32
9.
Брайтон
 Заявка 22 8 8 6 38 - 37 32
10.
Челси
 Заявка 22 9 4 9 36 - 35 31
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 22 8 6 8 30 - 31 30
12.
Борнмут
 1:0 Заявка 21 8 4 9 30 - 40 28
13.
Фулхэм
 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 22 6 6 10 25 - 36 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
17.
Лутон Таун
 Заявка 21 5 4 12 29 - 39 19
18.
Эвертон
 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 22 3 3 16 22 - 45 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
5.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 14 19
11.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 1:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
18.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Борнмут
 1:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 23 16
7.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 2 5 9 - 11 14
9.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
10.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
14.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
15.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вест Хэм" - "Борнмут" - 0:1.
  • Угловой
    45'
    Подача Скотта от углового флага опасной не получилась. Мавропанос от ворот мяч выбил.
  • 45'
    Семеньо справа подошёл к штрафной площади и с линии  пробил немного выше перекладины.
  • 45'
    Кудус справа навесил в центр штрафной площади, где Смит опередил Уорд-Прауса и мяч выбил.
  • Офсайд
    45'
    Соланке слева забрался в офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Робинсон в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Кудус в центре поля сбил Келли.
  • 44'
    После навесил Соучека слева Келли грудью аккуратно скинул мяч на Нето.
  • 43'
    Джонсон справа навесил в штрафную площадь. Кристи немного задел мяч, но этого хватило, чтобы Уорд-Праус проскочил мимо сферы.
  • 42'
    Соланке перед чужой штрафной площадью подкараулил отскок, но Мавропанос не позволил Доминику в одиночку пройти к воротам.
  • 41'
    Кудус справа ушёл от Келли и навесил в центр на Боуэна, который головой пробил вверх.
  • 40'
    Уорд-Праус слева навесил к воротам. Боуэн по мячу не попал, а Нето выбил сферу ногами.
  • 38'
    "Вест Хэм" всё больше времени проводит с мячом, но хозяевам не удаётся создавать моменты у ворот соперников.
  • Опасный момент
    37'
    Соланке справа вывел один на один с голкипером Семеньо, чей удар Ареола сумел отразить. Отличный сэйв!
  • 36'
    Семеньо на фланге встретили два соперника, и Альварес в подкате выбил мяч за боковую линию поля.
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    • 35'
      Соланке на фланге не смог уйти от Мавропаноса. Константинос аккуратно откатил мяч за боковую линию поля.
    • 34'
      Уорд-Праус справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёрам борьбу вверху выиграть не удалось.
    • Фол, нарушение
      33'
      Скотт на фланге сбил Филлипса.
    • 32'
      Кук справа сделал пас в штрафную площадь на Тавернера, но мяч после серии рикошетов отскочил в руки Ареола.
    • Фол, нарушение
      31'
      Альварес на фланге подтолкнул в спину Семеньо.
    • 30'
      Активность "Борнмута" впереди постепенно идёт на спад. Мяч пореже стал доставляться в штрафную площадь хозяев, а удары по воротам и вовсе пропали.
    • 29'
      Подачу Кудуса справа к воротам заблокировал Келли. Только ауты удаётся зарабатывать хозяевам на чужой половине поля.
    • 28'
      Джонсон с Кудусом покомбинировали на правом фланге, но под давлением соперников вынуждены были откатить мяч к центральному кругу.
    • Фол, нарушение
      27'
      Соучек на чужой половине поля нарушил правила.
    • 26'
      "Вест Хэм" всё чаще начинает прессинговать соперников на чужой половине поля, но пока это не приносит хозяевам никакой выгоды.Организовать перехватов не удаётся.
    • Офсайд
      25'
      Боуэн оказался в офсайде.
    • Угловой
      24'
      Скотт от  углового флага к ближней штангой навесил низко. Кристи в падении попытался пробить по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 23'
      Первая половина тайма проходит в равной борьбе. "Борнмут" впереди действует более настойчиво, больше попыток следует с доставкой мяча к воротам.
    • Фол, нарушение
      22'
      Филлипс у центрального круга подтолкнул в спину Скотта.
    • 21'
      Соучек справа отправил вперёд Боуэна, у которого в подкате мяч выбил Сенеси.
    • Фол, нарушение
      20'
      Соучек в центре поля завалил на газон Кристи.
    • Угловой
      19'
      Скотт разыграл угловой удар с Тавернером и слева навесил к воротам. Мяч от плеча Забарного отскочил в руки Ареола.
    • 18'
      Тавернер слева вывел к воротам Семеньо, удар которого из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
    • 17'
      Филлипс слева от угла штрафной площади пробил точно в Нето. Голкипер "Борнмута" мяч поймал.
    • 16'
      Кук справа с тридцати метров пробил немного левее ворот.
    • 15'
      Кудус на чужой половине поля сыграл в отборе и справа сделал пас в штрафную площадь на Боуэна. Джарроду прорваться к воротам не удалось.
    • 14'
      "Вест Хэм" постепенно налаживает контроль мяча в центре поля. Впереди хозяевам остро сыграть пока не удаётся.
    • Угловой
      13'
      Уорд-Праус от углового флага навесил к ближней штанге, где Альваресу в борьбе с соперниками не удалось пробить в сторону ворот.
    • 12'
      "Борнмут" продолжает уверенно контролировать мяч в центре поля.
    • 10'
      Прострел Джонсона справа в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 9'
      Тавернет слева не смог точно исполнить заброс вперёд на Скотта.
    • 8'
      Хозяева стараются перехватить инициативу, но "Борнмут" смело играет в отборе и сам активно играет впереди.
    • 6'
      После скидки партнёра Сенесси с двенадцати метров пробил выше ворот.
    • Видеоповтор
      5'
      ВАР проверил эпизод с голом на предмет офсайда, и нарушения правил найдено не было.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      СОЛАНКЕ!!! Скотт в чужой штрафной площади выбил мяч у Филлипса, а Соланке сразу пробил по воротам. Быстрый гол в исполнении гостей.
    • 2'
      "Вест Хэм" играет в бордовой форме с голубыми рукавами, "Борнмут" - в бело-голубой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 0:1 Борнмут

    Исход игры
    Вест Хэм
    86.5% (115)
    Ничья
    9% (12)
    Борнмут
    4.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.83% (81)
    Меньше
    30.17% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    48.9% (65)
    1:0 Вест Хэм
    12% (16)
    2:0 Вест Хэм
    7.5% (10)
    1:1 Ничья
    6% (8)
    3:1 Вест Хэм
    5.3% (7)
    1:2 Борнмут
    2.3% (3)
    3:2 Вест Хэм
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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