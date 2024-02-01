Тур: 22. Стадион: Молинью. Главный судья: Джиллетт Джаред
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
12
Кунья
Матеус
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
37
Майну
Кобби
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ходж ДжозефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
22 матча
18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
4.5%
59.1%
36.4%
1 победа 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Среднее время на гол
112
180
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.58
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.23
0.91
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
73
99
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.45
|Кунья Матеус
|6
|0.27
|Лемина Марио
|4
|0.18
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.09
|Калайджич Саша
|2
|0.09
|Нету Педру
|1
|0.05
|Сарабия Пабло
|1
|0.05
|Доэрти Мэтт
|1
|0.05
|Доусон Крэйг
|1
|0.05
|Килман Макс
|1
|0.05
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|5
|0.23
|Рэшфорд Маркус
|4 (1)
|0.18
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.14
|Гарначо Алехандро
|3
|0.14
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.09
|Эриксен Кристиан
|1
|0.05
|Линделоф Виктор
|1
|0.05
|Далот Диогу
|1
|0.05
|Каземиро Карлос
|1
|0.05
|Варан Рафаэль
|1
|0.05
|Марсьяль Антони
|1
|0.05
|Межбри Ханнибал
|1
|0.05
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|8
|1
|Доусон Крэйг
|6
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Аит-Нури Раян
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Кунья Матеус
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|Гарначо Алехандро
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
3
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
8
14
Вулверхэмптон
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Манчестер Юнайтед
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (9)
52% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
6%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
4
25%
4
40%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
6
43%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
14%
4
40%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
6
43%
5
33%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
18%
3
17%
1-15
3
18%
7
39%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90
Забито
30
25
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
3
10%
2
8%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
6
20%
4
16%
61-75
10
33%
9
36%
76-90
Пропущено
31
28
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
7
23%
3
11%
1-15
4
13%
8
29%
16-30
2
6%
2
7%
31-45
8
26%
5
18%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
7
23%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
0:3
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
56
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
47
28
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
147
912
714
219
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 33
|43
|5.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 30
|43
|6.
|0:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|35 - 33
|35
|7.
|0:0 Заявка
|22
|10
|3
|9
|24 - 29
|33
|8.
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|44 - 33
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 37
|32
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|0:0 Заявка
|22
|8
|6
|8
|30 - 31
|30
|12.
|1:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|30 - 40
|28
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 36
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|17.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|29 - 39
|19
|18.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|18
|19.
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|22 - 45
|12
|20.
|Заявка
|22
|2
|4
|16
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|0:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 14
|19
|11.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|5.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 23
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|8.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 11
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вулверхэмптон
14.2% (20)
Ничья
27.7% (39)
Манчестер Юнайтед
58.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
82.91% (97)
Нет
17.09% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
33.3% (47)
1:1 Ничья
22% (31)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.2% (13)
2:1 Вулверхэмптон
6.4% (9)
1:0 Вулверхэмптон
2.8% (4)
2:3 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
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