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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Вулверхэмптон
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 47
Вулверхэмптон 12.8% (6)
X 23.4% (11)
Манчестер Юнайтед 63.8% (30)
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Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

22 матча

18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

4.5%
59.1%
36.4%
1 победа 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КC
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
КC
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.23
0.91

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

73
99

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.48
Кунья Матеус 6 0.29
Лемина Марио 4 0.19
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.1
Калайджич Саша 2 0.1
Нету Педру 1 0.05
Сарабия Пабло 1 0.05
Доэрти Мэтт 1 0.05
Доусон Крэйг 1 0.05
Килман Макс 1 0.05
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 5 0.24
Рэшфорд Маркус 4 (1) 0.19
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.14
Гарначо Алехандро 3 0.14
Хёйлунн Расмус 2 0.1
Эриксен Кристиан 1 0.05
Линделоф Виктор 1 0.05
Далот Диогу 1 0.05
Каземиро Карлос 1 0.05
Варан Рафаэль 1 0.05
Марсьяль Антони 1 0.05
Межбри Ханнибал 1 0.05
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 8 1
Доусон Крэйг 6 0
Гомес Жоао 5 0
Килман Макс 5 0
Аит-Нури Раян 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Кунья Матеус 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Уго 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 7 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 4 0
Антони 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Онана Андре 3 0
Регилон Серхио 3 0
Уан-Биссака Аарон 3 0
Гарначо Алехандро 3 0
Эванс Джонни 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Майну Кобби 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
3
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

8
14
Вулверхэмптон
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Манчестер Юнайтед
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (9)
52% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
6%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
4
25%
4
40%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
6
43%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
14%
4
40%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
6
43%
5
33%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
18%
3
17%
1-15
3
18%
7
39%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90

Забито

30
25
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
3
10%
2
8%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
6
20%
4
16%
61-75
10
33%
9
36%
76-90

Пропущено

31
28
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
7
23%
3
11%
1-15
4
13%
8
29%
16-30
2
6%
2
7%
31-45
8
26%
5
18%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
7
23%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
0:3
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
5
6
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
14
7
9
12
1.5
7
14
2
19
2.5
3
18
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Арсенал
 Заявка 21 13 4 4 42 - 20 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 Заявка 21 8 8 5 38 - 33 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 21 5 6 10 22 - 34 21
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 21 5 5 11 26 - 38 20
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 21 2 4 15 17 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 18 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.9% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Вулверхэмптон 12.8% (6)
    X 23.4% (11)
    Манчестер Юнайтед 63.8% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.85
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    3.65
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    3.55
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    12.8% (6)
    Ничья
    23.4% (11)
    Манчестер Юнайтед
    63.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    48.9% (23)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    12.8% (6)
    2:1 Вулверхэмптон
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Вулверхэмптон
    Манчестер Юнайтед
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