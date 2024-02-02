Тур: 23. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
26' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
1:0
44' ГолРаноккья Филиппо
67' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
Ход матча
44'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бренно
91
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
История личных встреч
Палермо
Бари
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.5
Среднее время на гол
80
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.63
Среднее время на гол
72
144
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.19
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
84
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|8 (2)
|0.35
|Сегре Джакопо
|6
|0.26
|Штулац Лео
|4
|0.17
|Манкузо Леонардо
|3
|0.13
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.13
|Солери Эдоардо
|3
|0.13
|Инсинье Роберто
|2
|0.09
|Лучиони Фабио
|2
|0.09
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.04
|Кулибали Мамаду
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Раноккья Филиппо
|1
|0.04
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.04
|Валенте Никола
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|7 (2)
|0.3
|Насти Марко
|4
|0.17
|Куцупиас Илиас
|2
|0.09
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.09
|Дьяв Давиде
|2
|0.09
|Викари Франческо
|1
|0.04
|Риччи Джакомо
|1
|0.04
|Дорваль Мехди
|1
|0.04
|Ismail Achik
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.04
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|10
|1
|Насти Марко
|8
|0
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Риччи Джакомо
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
10
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
17
11
Палермо
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Бари
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
45%
4
31%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
6
35%
2
18%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
6
50%
76-90
Забито
37
24
13 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
5
14%
3
13%
1-15
5
14%
3
13%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
4
11%
5
21%
46-60
5
14%
3
13%
61-75
15
41%
6
25%
76-90
Пропущено
28
24
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
2
7%
4
17%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
8
29%
2
8%
31-45
7
25%
0
0%
46-60
3
11%
5
21%
61-75
6
21%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2
Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0
Бари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1
Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1
Результаты матчей
Палермо
Бари
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Палермо
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
65
38
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
38
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
157
1111
616
814
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|41 - 21
|45
|2.
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|3.
|22
|12
|5
|5
|39 - 27
|41
|4.
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|1:0
|23
|11
|6
|6
|38 - 28
|39
|6.
|22
|10
|6
|6
|29 - 25
|36
|7.
|22
|10
|4
|8
|34 - 31
|34
|8.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|9.
|22
|7
|8
|7
|23 - 23
|29
|10.
|22
|8
|4
|10
|29 - 34
|28
|11.
|22
|6
|10
|6
|27 - 28
|28
|12.
|22
|7
|6
|9
|24 - 24
|27
|13.
|0:1
|23
|5
|12
|6
|23 - 26
|27
|14.
|22
|6
|8
|8
|25 - 27
|26
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|22
|5
|5
|12
|25 - 37
|20
|19.
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|20.
|22
|4
|8
|10
|19 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|10.
|0:1
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|20.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|0:1
|12
|2
|6
|4
|12 - 14
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|11
|Бьянко Алессандро
|11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8