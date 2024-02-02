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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Палермо
3:0
Конец матча
Бари
0'
26' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
1:0
44' Гол
Раноккья Филиппо
67' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
2:0
71' Гол
Чеккарони Пьетро
73' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
3:0
80' Гол
Сегре Джакопо
84' Желтая карточка
Гравес Симон
89' Желтая карточка
Aljosa Vasic
90'+5

Ход матча

26'
 
Акампора Дженнаро
44'
Раноккья Филиппо
1:0
65'
 
Ismail Achik
Менез Жереми
66'
 
Насти Марко
Пушкаш Георге
66'
Ди Мариано Франческо
Инсинье Роберто
 
67'
Ди Франческо Федерико
 
71'
Чеккарони Пьетро
(Ди Мариано Франческо)
2:0
73'
 
Пучино Раффаэле
76'
Кулибали Мамаду
Раноккья Филиппо
 
76'
Aljosa Vasic
Ди Франческо Федерико
 
78'
 
Моракьоли Грегорио
Эджума Малком
80'
Сегре Джакопо
(Ди Мариано Франческо)
3:0
82'
Солери Эдоардо
Брунори Маттео
 
82'
Гравес Симон
Диаките Салим
 
84'
Гравес Симон
 
88'
 
Лулич Карло
Акампора Дженнаро
88'
 
Гиебр Абдул
Пучино Раффаэле
89'
Aljosa Vasic
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 356 Количество передач 364
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
14
Раноккья
Филиппо
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
22
Бренно
25
Пучино
Раффаэле
5
Матино
Эммануэле
23
Викари
Франческо
93
Дорваль
Мехди
4
Майта
Маттиа
44
Акампора
Дженнаро
24
Эджума
Малком
91
Каллон
Яя
47
Пушкаш
Георге
7
Менез
Жереми
Палермо
4-3-3
Бари
4-3-3

История личных встреч

Палермо
Бари

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СC
0:2
СC
0:0
СC
2:2
СC
1:1
СB
1:1
СB
0:3
К
1:0
СB
2:1
СB
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.5

Среднее время на гол

80
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Среднее время на гол

72
144

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.19
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
84

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 8 (2) 0.35
Сегре Джакопо 7 0.3
Штулац Лео 4 0.17
Манкузо Леонардо 3 0.13
Ди Франческо Федерико 3 0.13
Солери Эдоардо 3 0.13
Инсинье Роберто 2 0.09
Чеккарони Пьетро 2 0.09
Лучиони Фабио 2 0.09
Хендерсон Лиам 1 0.04
Кулибали Мамаду 1 0.04
Неделчару Ионуц 1 0.04
Гравес Симон 1 0.04
Раноккья Филиппо 1 0.04
Аурелио Джузеппе 1 0.04
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 7 (2) 0.3
Насти Марко 4 0.17
Куцупиас Илиас 2 0.09
Ди Чезаре Валерио 2 0.09
Дьяв Давиде 2 0.09
Викари Франческо 1 0.04
Риччи Джакомо 1 0.04
Дорваль Мехди 1 0.04
Ismail Achik 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.04
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Ди Франческо Федерико 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Чеккарони Пьетро 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Гравес Симон 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 10 1
Насти Марко 8 0
Сибилли Джузеппе 6 0
Бенали Ахмед 5 0
Акампора Дженнаро 5 0
Риччи Джакомо 5 0
Майта Маттиа 3 1
Викари Франческо 4 0
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Пучино Раффаэле 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Палермо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
10
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Бари
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

17
11
Палермо
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
Бари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

23
13
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
9%
2
15%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
2
9%
4
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
10
43%
4
31%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
40%
1
7%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
6
35%
2
18%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
6
50%
76-90

Забито

40
24
14 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
5
13%
3
13%
1-15
5
13%
3
13%
16-30
4
10%
4
17%
31-45
4
10%
5
21%
46-60
6
15%
3
13%
61-75
16
40%
6
25%
76-90

Пропущено

28
27
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
8
29%
3
11%
31-45
7
25%
0
0%
46-60
3
11%
6
22%
61-75
6
21%
11
41%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2
Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0
Бари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1
Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1

Результаты матчей

Палермо
Бари

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 35%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Палермо
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
5
1.5
3
8
5
7
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
3
9
4
7
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
15
8
12
11
1.5
6
17
9
14
2.5
2
21
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 22 13 6 3 41 - 21 45
2.
Кремонезе
 22 12 5 5 31 - 16 41
3.
Венеция
 22 12 5 5 39 - 27 41
4.
Комо
 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 22 10 6 6 29 - 25 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 22 7 8 7 23 - 23 29
10.
Сампдория
 22 8 4 10 29 - 34 28
11.
Реджана
 22 6 10 6 27 - 28 28
12.
Козенца
 22 7 6 9 24 - 24 27
13.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
14.
Пиза
 22 6 8 8 25 - 27 26
15.
Зюйдтироль
 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
ФералпиСало
 22 5 5 12 25 - 37 20
19.
Лекко
 22 5 5 12 25 - 42 20
20.
Специя
 22 4 8 10 19 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
11.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
12.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
20.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 11
Бьянко Алессандро 11
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Раноккья Филиппо бьет в цель!
    • 26'
      Акампора Дженнаро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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