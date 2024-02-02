Тур: 23. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
26' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
1:0
44' ГолРаноккья Филиппо
67' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
2:0
71' ГолЧеккарони Пьетро
73' Желтая карточкаПучино Раффаэле
3:0
80' ГолСегре Джакопо
84' Желтая карточкаГравес Симон
89' Желтая карточкаAljosa Vasic
90'+5
Ход матча
44'
1:0
71'
73'
80'
84'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
356 Количество передач 364
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бренно
91
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
История личных встреч
Палермо
Бари
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.5
Среднее время на гол
80
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.63
Среднее время на гол
72
144
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.19
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
84
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|8 (2)
|0.35
|Сегре Джакопо
|7
|0.3
|Штулац Лео
|4
|0.17
|Манкузо Леонардо
|3
|0.13
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.13
|Солери Эдоардо
|3
|0.13
|Инсинье Роберто
|2
|0.09
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.09
|Лучиони Фабио
|2
|0.09
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Кулибали Мамаду
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Раноккья Филиппо
|1
|0.04
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.04
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|7 (2)
|0.3
|Насти Марко
|4
|0.17
|Куцупиас Илиас
|2
|0.09
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.09
|Дьяв Давиде
|2
|0.09
|Викари Франческо
|1
|0.04
|Риччи Джакомо
|1
|0.04
|Дорваль Мехди
|1
|0.04
|Ismail Achik
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.04
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|10
|1
|Насти Марко
|8
|0
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Риччи Джакомо
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
10
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Бари
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
17
11
Палермо
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
Бари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
23
13
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
9%
2
15%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
2
9%
4
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
10
43%
4
31%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
40%
1
7%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
6
35%
2
18%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
6
50%
76-90
Забито
40
24
14 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
5
13%
3
13%
1-15
5
13%
3
13%
16-30
4
10%
4
17%
31-45
4
10%
5
21%
46-60
6
15%
3
13%
61-75
16
40%
6
25%
76-90
Пропущено
28
27
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
8
29%
3
11%
31-45
7
25%
0
0%
46-60
3
11%
6
22%
61-75
6
21%
11
41%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2
Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0
Бари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1
Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1
Результаты матчей
Палермо
Бари
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 35%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Палермо
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
75
38
57
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
56
39
47
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
158
1211
617
914
221
122
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|11
|Бьянко Алессандро
|11
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8