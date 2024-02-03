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Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Ботев Пловдив
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Пакш - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4
Ботев Пловдив - Марица Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Хебар Пазарджик 1:0 Этыр Велико-Тырново - Ботев Пловдив 2:4 Арда Карджали - Ботев Пловдив 0:2 Ботев Пловдив - Пирин Благоевград 3:1 Ботев Пловдив - Марица Пловдив 4:0 Левски София - Ботев Пловдив 1:1 Струмска Слава - Ботев Пловдив 0:3 Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 0:0 Ботев Пловдив - Локомотив София 6:0 Ботев Враца - Ботев Пловдив 3:5 Ботев Пловдив - Марица Пловдив 4:0 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 1:0 Ботев Пловдив - Берое 4:1 Черно Море - Ботев Пловдив 1:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0
Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1