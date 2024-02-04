Тур: 23. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
1:1
Второй тайм: 60'
0'
22' Желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
34' Желтая карточкаАрригони Томмазо
38' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
0:1
45' ГолТайт Фабиан
1:1
56' Гол в свои воротаТайт Фабиан
Ход матча
34'
45'
0:1
56'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
90
Мендеш
Педру
21
Тайт
Фабиан
24
Simone
Davi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Асколи
Зюйдтироль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|10 (3)
|0.43
|Родригес Пабло
|2
|0.09
|Несторовски Илья
|2
|0.09
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Боттегин Эрик
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Патрицио Масини
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|12 (8)
|0.52
|Одогву Рафаэль
|4
|0.17
|Silvio Merkaj
|3
|0.13
|Emanuele Pecorino
|3
|0.13
|Тайт Фабиан
|2
|0.09
|Киерво Риккардо
|1
|0.04
|Раути Никола
|1
|0.04
|Мазиелло Андреа
|1
|0.04
|Винетот Кевин
|1
|0.04
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|9
|2
|Фаласко Никола
|6
|1
|Ди Таккио Франческо
|6
|0
|Джоване Самуэль
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Кваранта Данило
|3
|1
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Фальцерано Марчелло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вальцания Лука
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|7
|0
|Казираги Даниэль
|5
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Emanuele Pecorino
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Silvio Merkaj
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Зюйдтироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
8
Асколи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Зюйдтироль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
9
11
Асколи
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Зюйдтироль
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
30%
3
18%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
7
50%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
4
18%
2
7%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
5
23%
3
11%
31-45
4
18%
5
19%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
5
23%
10
37%
76-90
Пропущено
27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
4
15%
5
16%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
7
26%
5
16%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
7
26%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0
Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2
Результаты матчей
Асколи
Зюйдтироль
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Асколи
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
37
47
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
175
616
715
121
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|43 - 22
|48
|2.
|23
|13
|5
|5
|32 - 16
|44
|3.
|23
|12
|6
|5
|32 - 25
|42
|4.
|23
|12
|5
|6
|40 - 29
|41
|5.
|23
|11
|6
|6
|40 - 28
|39
|6.
|23
|10
|6
|7
|29 - 27
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|23
|8
|8
|7
|25 - 23
|32
|9.
|23
|8
|8
|7
|27 - 30
|32
|10.
|23
|8
|5
|10
|31 - 36
|29
|11.
|23
|6
|11
|6
|28 - 29
|29
|12.
|23
|7
|7
|9
|25 - 25
|28
|13.
|23
|6
|9
|8
|26 - 28
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|1:1
|23
|6
|7
|10
|29 - 31
|25
|16.
|1:1
|23
|5
|8
|10
|23 - 28
|23
|17.
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|18.
|23
|5
|6
|12
|26 - 38
|21
|19.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|20.
|23
|5
|5
|13
|25 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|16.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|18.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|12.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|13.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|11 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9