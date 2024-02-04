Тур: 23. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
1:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
34' Желтая карточкаАрригони Томмазо
38' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
0:1
45' ГолТайт Фабиан
1:1
56' Гол в свои воротаТайт Фабиан
1:2
78' ГолМазиелло Андреа
81' Желтая карточкаТайт Фабиан
90' Желтая карточкаРаути Никола
90'+8
Ход матча
34'
45'
0:1
56'
1:1
78'
81'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
362 Количество передач 405
-
48 Владение мячом, % 52
90
Мендеш
Педру
21
Тайт
Фабиан
24
Simone
Davi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Асколи
Зюйдтироль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|10 (3)
|0.43
|Родригес Пабло
|2
|0.09
|Несторовски Илья
|2
|0.09
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Боттегин Эрик
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Патрицио Масини
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|12 (8)
|0.52
|Одогву Рафаэль
|4
|0.17
|Silvio Merkaj
|3
|0.13
|Emanuele Pecorino
|3
|0.13
|Тайт Фабиан
|2
|0.09
|Мазиелло Андреа
|2
|0.09
|Киерво Риккардо
|1
|0.04
|Раути Никола
|1
|0.04
|Винетот Кевин
|1
|0.04
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|9
|2
|Фаласко Никола
|6
|1
|Ди Таккио Франческо
|6
|0
|Джоване Самуэль
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Кваранта Данило
|3
|1
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Фальцерано Марчелло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вальцания Лука
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|7
|0
|Казираги Даниэль
|5
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Тайт Фабиан
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Emanuele Pecorino
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Раути Никола
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Silvio Merkaj
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Зюйдтироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
8
Асколи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
9
11
Асколи
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Зюйдтироль
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
23%
3
18%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
7
50%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90
Забито
22
30
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
4
18%
2
7%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
4
18%
6
20%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
5
23%
11
37%
76-90
Пропущено
30
31
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
4
13%
5
16%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
8
27%
5
16%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
8
27%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0
Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2
Результаты матчей
Асколи
Зюйдтироль
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Асколи
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
47
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
39
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
185
617
815
122
419
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|11 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9