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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Асколи
1:2
Конец матча
Зюйдтироль
0'
22' Желтая карточка
Эль-Кауакиби Хамза
34' Желтая карточка
Арригони Томмазо
38' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
0:1
45' Гол
Тайт Фабиан
1:1
56' Гол в свои ворота
Тайт Фабиан
1:2
78' Гол
Мазиелло Андреа
81' Желтая карточка
Тайт Фабиан
90' Желтая карточка
Раути Никола
90'+8
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
41
Вальцания
Лука
18
Ди
Таккио
Франческо
8
Джоване
Самуэль
13
Селия
Раффаэле
90
Мендеш
Педру
11
Стренг
Джеремайя
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
94
Эль-Кауакиби
Хамза
21
Тайт
Фабиан
4
Арригони
Томмазо
17
Казираги
Даниэль
24
Simone
Davi
33
Silvio
Merkaj
90
Одогву
Рафаэль
Асколи
3-5-2
Зюйдтироль
3-5-2

История личных встреч

Асколи
Зюйдтироль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
3:1
СB
1:0
СB
2:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 10 (3) 0.43
Родригес Пабло 2 0.09
Несторовски Илья 2 0.09
Манцари Джакомо 1 0.04
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Боттегин Эрик 1 0.04
Беллучи Джузеппе 1 0.04
Кваранта Данило 1 0.04
Калигара Фабрицио 1 0.04
Патрицио Масини 1 0.04
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 12 (8) 0.52
Одогву Рафаэль 4 0.17
Silvio Merkaj 3 0.13
Emanuele Pecorino 3 0.13
Тайт Фабиан 2 0.09
Мазиелло Андреа 2 0.09
Киерво Риккардо 1 0.04
Раути Никола 1 0.04
Винетот Кевин 1 0.04
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 9 2
Фаласко Никола 6 1
Ди Таккио Франческо 6 0
Джоване Самуэль 6 0
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Кваранта Данило 3 1
Боттегин Эрик 4 0
Несторовски Илья 4 0
Родригес Пабло 3 0
Фальцерано Марчелло 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вальцания Лука 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Simon D'Uffizi 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 7 0
Казираги Даниэль 5 0
Simone Davi 5 0
Тайт Фабиан 4 0
Петерс Дауда 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Emanuele Pecorino 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Раути Никола 2 0
Чиско Андреа 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Зюйдтироль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
8
Асколи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

9
11
Асколи
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Зюйдтироль
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
23%
3
18%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
7
50%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90

Забито

22
30
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
4
18%
2
7%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
4
18%
6
20%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
5
23%
11
37%
76-90

Пропущено

30
31
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
4
13%
5
16%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
8
27%
5
16%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
8
27%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0
Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2

Результаты матчей

Асколи
Зюйдтироль

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Асколи
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
8
15
1
22
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Кремонезе
 23 13 5 5 32 - 16 44
3.
Комо
 23 12 6 5 32 - 25 42
4.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Брешия
 23 8 8 7 25 - 23 32
9.
Модена
 23 8 8 7 27 - 30 32
10.
Сампдория
 23 8 5 10 31 - 36 29
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Зюйдтироль
 23 7 6 10 30 - 31 27
14.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
15.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
16.
Асколи
 23 5 7 11 23 - 29 22
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 23 5 5 13 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Комо
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
10.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 11 3 3 5 12 - 12 12
16.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
17.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
2.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 11 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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