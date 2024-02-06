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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Веллингтон Феникс
0:0
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
68' Желтая карточка
Теохарус Кристиан
90'+5
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
11
Краев
Божидар
14
Руфер
Алекс
8
Олд
Бенжамин
7
Барбарусес
Костас
10
Болл
Дэвид
24
Oskar
van
Hattum
20
Вукович
Дэнни
2
Брито
Микаель
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
7
Теохарус
Кристиан
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
11
Торрес
Анхель
99
Эдмондсон
Райан
9
Куол
Алоу
Веллингтон Феникс
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Централ Кост Маринерс

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

45 матчей

44.4%
20%
35.6%
20 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.4%
40%
35.6%
11 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.6%
33.3%
31.1%
16 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

1:1
2:1
2:2
0:4
5:0
2:1
0:2
1:2
1:3
2:1
2:8
3:2
2:0
1:0
0:0
1:4
1:0
3:0
0:2
1:3
3:1
1:1
КФ
0:1
3:2
1:1
1:2
1:4
1:1
1:0
5:0
1:1
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0
ПК
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2

Голы

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.28
1.4

Среднее время на гол

70
64

Всего голов

28
33

Голов в среднем за матч

1.4
1.32

Среднее время на гол

64
68

Всего голов

60
61

Голов в среднем за матч

1.33
1.36

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

67
66

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 8 0.5
Краев Божидар 5 0.31
Завада Оскар 5 0.31
Руфер Алекс 3 (2) 0.19
Пейн Тим 2 0.13
Олд Бенжамин 2 0.13
Болл Дэвид 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0
Oskar van Hattum 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 10 (1) 0.63
Marco Tulio1 5 (2) 0.31
Куол Алоу 4 0.25
Луаль Джинг 3 (1) 0.19
Кальтак Брайан 2 0.13
Теохарус Кристиан 2 0.13
Фаррелл Джекоб 1 0.06
Роу Сторм 1 0.06
Даниель Холл 1 0.06
Уилсон Уильям 1 0.06
Miguel Di Pizio 1 0.06
Нисбет Джошуа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0
Брито Микаель 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 5 0
Пеннингтон Николас 5 0
Краев Божидар 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Саттон Сэм 3 0
Пейн Тим 1 1
Завада Оскар 2 0
Сармэн Финн 2 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Полсен Алекс 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 5 1
Теохарус Кристиан 4 0
Куол Алоу 4 0
Брито Микаель 3 0
Роу Сторм 1 1
Торрес Анхель 1 1
Даниель Холл 2 0
Marco Tulio1 2 0
Балар Максимильен 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Вукович Дэнни 1 0
Кальтак Брайан 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Централ Кост Маринерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

13
18
Веллингтон Феникс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Централ Кост Маринерс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
6
30%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
7
35%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Забито

25
31
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
12%
1
3%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
3
12%
9
29%
29%
31-45
6
24%
5
16%
46-60
4
16%
1
3%
61-75
7
28%
10
32%
76-90

Пропущено

19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
26%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
26%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Централ Кост Маринерс

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
3
1
6
2.5
3
6
1
6
3.5
2
7
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
5
1.5
3
4
2
7
2.5
3
4
1
8
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
9
7
3
13
2.5
6
10
2
14
3.5
3
13
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 16 8 6 2 26 - 18 30
2.
Централ Кост Маринерс
 16 8 4 4 31 - 19 28
3.
Мельбурн Виктори
 15 6 9 0 28 - 17 27
4.
Макартур
 16 6 7 3 31 - 29 25
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 15 7 3 5 25 - 18 24
6.
Мельбурн Сити
 15 6 3 6 27 - 25 21
7.
ФК Сидней
 15 6 2 7 27 - 27 20
8.
Аделаида Юнайтед
 15 5 3 7 27 - 28 18
9.
Брисбен Роар
 16 5 3 8 23 - 36 18
10.
Ньюкасл Джетс
 16 4 5 7 25 - 31 17
11.
Перт Глори
 15 4 3 8 29 - 33 15
12.
Вестерн Юнайтед
 14 2 2 10 13 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 11 - 7 14
3.
Аделаида Юнайтед
 9 4 2 3 20 - 18 14
4.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
6.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
7.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
9.
Брисбен Роар
 8 3 2 3 13 - 14 11
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
Мельбурн Сити
 7 3 0 4 9 - 15 9
7.
ФК Сидней
 8 2 2 4 13 - 17 8
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 8 1 2 5 12 - 18 5
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 11 (1)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 10 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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