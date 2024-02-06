Тур: 12. Стадион: Sky Stadium.
0:0
Конец матча
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Luke Supyk
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
33 Полл НатанПолузащитник
-
17 Луаль ДжингПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Централ Кост Маринерс
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
45 матчей
44.4%
20%
35.6%
20 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.4%
40%
35.6%
11 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.6%
33.3%
31.1%
16 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.28
1.4
Среднее время на гол
70
64
Всего голов
28
33
Голов в среднем за матч
1.4
1.32
Среднее время на гол
64
68
Всего голов
60
61
Голов в среднем за матч
1.33
1.36
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
67
66
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|8
|0.5
|Краев Божидар
|5
|0.31
|Завада Оскар
|5
|0.31
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.19
|Пейн Тим
|2
|0.13
|Олд Бенжамин
|2
|0.13
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|10 (1)
|0.63
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.31
|Куол Алоу
|4
|0.25
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.19
|Кальтак Брайан
|2
|0.13
|Теохарус Кристиан
|2
|0.13
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.06
|Роу Сторм
|1
|0.06
|Даниель Холл
|1
|0.06
|Уилсон Уильям
|1
|0.06
|Miguel Di Pizio
|1
|0.06
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Брито Микаель
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|5
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Завада Оскар
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Полсен Алекс
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|5
|1
|Теохарус Кристиан
|4
|0
|Куол Алоу
|4
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Роу Сторм
|1
|1
|Торрес Анхель
|1
|1
|Даниель Холл
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Кальтак Брайан
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Централ Кост Маринерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
13
18
Веллингтон Феникс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Централ Кост Маринерс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
6
30%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
3
21%
7
35%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Забито
25
31
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
12%
1
3%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
3
12%
9
29%
29%
31-45
6
24%
5
16%
46-60
4
16%
1
3%
61-75
7
28%
10
32%
76-90
Пропущено
19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
26%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
26%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
63
16
36
16
27
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
43
45
34
27
34
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
79
97
313
610
214
313
115
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|11 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|10 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|9 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|7
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5