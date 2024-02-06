Стадион: БайАрена. Главный судья: Шлагер Даниэль
Прогноз на матч от Liveresult
17
Коварж
Матей
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
29
Руо
Антони
21
Ито
Хироки
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Защитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Адли АминНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
-
49 Мусса СиссеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Байер Л
Штутгарт
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.5%
4.8%
4.7%
19 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
30 матчей
66.7%
20%
13.3%
20 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.3%
16.7%
20%
19 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
2.8
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
0.87
1.27
Среднее время на гол
103
71
Всего голов
55
44
Голов в среднем за матч
1.83
1.47
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гложек Адам
|3
|1
|Адли Амин
|3 (1)
|1
|Бонифасе Виктор
|2
|0.67
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.67
|Фримпонг Жереми
|1
|0.33
|Вирц Флориан
|1
|0.33
|Хофманн Йонас
|1
|0.33
|Та Джонатан
|1
|0.33
|Шик Патрик
|1
|0.33
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.33
|Амири Надим
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|2
|0.67
|Мвумпа Силас
|2
|0.67
|Мийо Энцо
|1
|0.33
|Эндо Ватару
|1
|0.33
|Ундав Дениз
|1
|0.33
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Каразор Атакан
|1
|0
|Стеригу Леонидас
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
3
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
1
14%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1
Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2
Штутгарт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1
Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2
Результаты матчей
Байер Л
Штутгарт
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:8
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
8
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|4 (2)
|Герта
|Резе Фабиан
|4 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Кайзерслаутерн
|Тачи Ричмонд
|3 (1)
|Санкт-Паули
|Fabian Huerzeler
|1 2
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л - Штутгарт
Исход игры
Байер Л
90.7% (127)
Ничья
5.7% (8)
Штутгарт
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
82.61% (95)
Меньше
17.39% (20)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
48.6% (68)
2:0 Байер Л
7.9% (11)
3:1 Байер Л
6.4% (9)
3:2 Байер Л
5% (7)
1:0 Байер Л
4.3% (6)
3:0 Байер Л
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
4:2 Байер Л
2.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!