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Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Байер Л
 
Позже
Штутгарт
Прогнозы 135
Байер Л 90.4% (122)
X 5.9% (8)
Штутгарт 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Штутгарт
1.70
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Коварж
Матей
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
8
Андрих
Роберт
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
33
Нюбель
Александр
29
Руо
Антони
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
Байер Л
3-4-2-1
Штутгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Штутгарт

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.5%
4.8%
4.7%
19 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

30 матчей

66.7%
20%
13.3%
20 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.3%
16.7%
20%
19 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:1
К
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
4:2
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
2:4
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

2.8
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

0.87
1.27

Среднее время на гол

103
71

Всего голов

55
44

Голов в среднем за матч

1.83
1.47

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гложек Адам 3 1
Адли Амин 3 (1) 1
Бонифасе Виктор 2 0.67
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.67
Фримпонг Жереми 1 0.33
Вирц Флориан 1 0.33
Хофманн Йонас 1 0.33
Та Джонатан 1 0.33
Шик Патрик 1 0.33
Тапсоба Эдмон 1 0.33
Амири Надим 0 0
Станишич Йосип 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 2 0.67
Мвумпа Силас 2 0.67
Мийо Энцо 1 0.33
Эндо Ватару 1 0.33
Ундав Дениз 1 0.33
Миттельштедт Максимилиан 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Гложек Адам 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Каразор Атакан 1 0
Стеригу Леонидас 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
3
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
1
14%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1
Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2
Штутгарт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1
Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2

Результаты матчей

Байер Л
Штутгарт

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:8
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
8
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
2
1
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Магдебург
2 Фортуна
8 Герта
6 Гамбург
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
3 Байер Л
1 Падерборн
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
1/4 финала
5 Санкт-Паули
6 Фортуна
1 Герта
3 Кайзерслаутерн
Байер Л
Штутгарт
Саарбрюккен
Боруссия М
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Санкт-Паули Хартель Марсель 4 (2)
Герта Резе Фабиан 4 (1)
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Кайзерслаутерн Тачи Ричмонд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Fabian Huerzeler 1 2
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Гамбург Глацель Роберт 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 1/4 финала Кубка Германии леверкузенский "Байер" сыграет на родном поле против "Штутгарта". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Штутгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2024, осталось 20 минут.

    Главный судья: Шлагер Даниэль

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 95 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 135
Байер Л 90.4% (122)
X 5.9% (8)
Штутгарт 3.7% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
Штутгарт
1.70
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Байер Л - Штутгарт

Исход игры
Байер Л
90.7% (127)
Ничья
5.7% (8)
Штутгарт
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
82.61% (95)
Меньше
17.39% (20)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
48.6% (68)
2:0 Байер Л
7.9% (11)
3:1 Байер Л
6.4% (9)
3:2 Байер Л
5% (7)
1:0 Байер Л
4.3% (6)
3:0 Байер Л
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
4:2 Байер Л
2.1% (3)
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