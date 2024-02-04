Стадион: БайАрена.
История личных встреч
Байер Л
Штутгарт
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.5%
4.8%
4.7%
19 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
30 матчей
66.7%
20%
13.3%
20 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.3%
16.7%
20%
19 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
2.8
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
0.87
1.27
Среднее время на гол
103
71
Всего голов
55
44
Голов в среднем за матч
1.83
1.47
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гложек Адам
|3
|1
|Адли Амин
|3 (1)
|1
|Бонифасе Виктор
|2
|0.67
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.67
|Фримпонг Жереми
|1
|0.33
|Вирц Флориан
|1
|0.33
|Хофманн Йонас
|1
|0.33
|Та Джонатан
|1
|0.33
|Шик Патрик
|1
|0.33
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.33
|Амири Надим
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|2
|0.67
|Мвумпа Силас
|2
|0.67
|Мийо Энцо
|1
|0.33
|Эндо Ватару
|1
|0.33
|Ундав Дениз
|1
|0.33
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Каразор Атакан
|1
|0
|Стеригу Леонидас
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
3
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
1
14%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1
Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2
Штутгарт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1
Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2
Результаты матчей
Байер Л
Штутгарт
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:8
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
8
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|4 (2)
|Герта
|Резе Фабиан
|4 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Кайзерслаутерн
|Тачи Ричмонд
|3 (1)
|Санкт-Паули
|Fabian Huerzeler
|1 2
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2
Прогнозы на матч Байер Л - Штутгарт
Исход игры
Байер Л
88.7% (47)
Ничья
7.5% (4)
Штутгарт
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
82.35% (42)
Меньше
17.65% (9)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
52.8% (28)
1:0 Байер Л
7.5% (4)
3:1 Байер Л
5.7% (3)
3:2 Байер Л
5.7% (3)
4:2 Байер Л
5.7% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
3:0 Байер Л
3.8% (2)
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