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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Комо
1:0
Первый тайм: 30'
Брешия
0'
1:0
7' Гол
Стрефецца Габриэль
23' Желтая карточка
Олзер Джакомо

Ход матча

7'
Стрефецца Габриэль
(Курто Марко)
1:0
23'
 
Олзер Джакомо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Брешия
4.70
5.30
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Все Коэффициенты
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
2
Гольданига
Эдоардо
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
8
Базелли
Даниэле
21
Стрефецца
Габриэль
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
22
Андреаччи
Лоренцо
24
Дикманн
Лоренцо
28
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
26
Бертаньоли
Массимо
7
Бьярнасон
Биркир
27
Олзер
Джакомо
29
Боррелли
Дженнаро
Комо
4-2-3-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Комо
Брешия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
2:4
СB
2:1
СB
1:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
57

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 9 0.38
Габриеллони Алессандро 5 0.21
Верди Симоне 4 (3) 0.17
Иоанну Николас 3 0.13
Да Кунья Лукас 3 0.13
Барба Федерико 2 0.08
Стрефецца Габриэль 2 0.08
Одентал Кас 2 0.08
Абильдгор Оливер 1 0.04
Беллемо Алессандро 1 0.04
Черри Альберто 1 0.04
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 6 (1) 0.25
Мончини Габриэле 6 (2) 0.25
Бьярнасон Биркир 4 0.17
Бизоли Димитри 2 0.08
Бьянки Флавио 2 0.08
Галацци Николас 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Бертаньоли Массимо 1 0.04
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 5 0
Да Кунья Лукас 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Габриеллони Алессандро 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Барба Федерико 2 1
Одентал Кас 2 1
Беллемо Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Сала Марко 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 7 0
Олзер Джакомо 5 1
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Адорни Давиде 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Галацци Николас 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Боррелли Дженнаро 3 0
Бертаньоли Массимо 3 0
Яллоу Александр 2 0
Уар Матье 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Комо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
4
Комо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Брешия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

13
11
Комо
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Брешия
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

19
11
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
32%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
32%
3
27%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
7
54%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
21%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

33
23
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
6
18%
4
17%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
7
21%
2
9%
31-45
8
24%
5
22%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
7
21%
6
26%
76-90

Пропущено

24
25
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
2
8%
9
36%
1-15
4
17%
5
20%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
7
29%
29%
1
4%
61-75
3
13%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0
АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3
Брешия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2
Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1

Результаты матчей

Комо
Брешия

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Комо
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
5
1.5
3
9
2
9
2.5
1
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
4
7
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
16
7
9
14
1.5
7
16
3
20
2.5
2
21
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Комо
 1:0 24 13 6 5 33 - 25 45
3.
Кремонезе
 23 13 5 5 32 - 16 44
4.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Модена
 23 8 8 7 27 - 30 32
9.
Брешия
 0:1 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Сампдория
 23 8 5 10 31 - 36 29
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Зюйдтироль
 23 7 6 10 30 - 31 27
14.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
15.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
16.
Асколи
 23 5 7 11 23 - 29 22
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 23 5 5 13 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 1:0 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
6.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
10.
Брешия
 0:1 12 4 4 4 12 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 11 3 3 5 12 - 12 12
16.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
17.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
2.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
3.
Комо
 1:0 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 0:1 12 4 4 4 13 - 12 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 11 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Олзер Джакомо получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Курто Марко сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Стрефецца Габриэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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Ничья
Брешия
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