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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Комо
1:0
Конец матча
Брешия
0'
1:0
7' Гол
Стрефецца Габриэль
23' Желтая карточка
Олзер Джакомо
36' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
52' Желтая карточка
Курто Марко
70' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
87' Желтая карточка
Галацци Николас
90' Желтая карточка
Иовин Алессио
90'+7
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
2
Гольданига
Эдоардо
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
8
Базелли
Даниэле
21
Стрефецца
Габриэль
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
22
Андреаччи
Лоренцо
24
Дикманн
Лоренцо
28
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
26
Бертаньоли
Массимо
7
Бьярнасон
Биркир
27
Олзер
Джакомо
29
Боррелли
Дженнаро
Комо
4-2-3-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Комо
Брешия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
2:4
СB
2:1
СB
1:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
57

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 9 0.38
Габриеллони Алессандро 5 0.21
Верди Симоне 4 (3) 0.17
Иоанну Николас 3 0.13
Да Кунья Лукас 3 0.13
Барба Федерико 2 0.08
Стрефецца Габриэль 2 0.08
Одентал Кас 2 0.08
Абильдгор Оливер 1 0.04
Беллемо Алессандро 1 0.04
Черри Альберто 1 0.04
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 6 (1) 0.25
Мончини Габриэле 6 (2) 0.25
Бьярнасон Биркир 4 0.17
Бизоли Димитри 2 0.08
Бьянки Флавио 2 0.08
Галацци Николас 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Бертаньоли Массимо 1 0.04
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 6 0
Да Кунья Лукас 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Габриеллони Алессандро 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Барба Федерико 2 1
Одентал Кас 2 1
Беллемо Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Иовин Алессио 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Сала Марко 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 6 1
Кистана Андреа 7 0
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Галацци Николас 5 0
Пагера Фабрицио 4 0
Адорни Давиде 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Бертаньоли Массимо 3 0
Яллоу Александр 2 0
Уар Матье 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
4
Комо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

13
11
Комо
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Брешия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

20
11
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
4
20%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
30%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
30%
3
27%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
0
0%
8
57%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
21%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

34
23
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
7
21%
4
17%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
7
21%
2
9%
31-45
8
24%
5
22%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
7
21%
6
26%
76-90

Пропущено

24
26
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 17
2
8%
10
38%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
7
29%
29%
1
4%
61-75
3
13%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0
АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3
Брешия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2
Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1

Результаты матчей

Комо
Брешия

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Комо
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
16
8
9
15
1.5
7
17
3
21
2.5
2
22
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 23 14 6 3 43 - 22 48
2.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
3.
Кремонезе
 23 13 5 5 32 - 16 44
4.
Венеция
 23 12 5 6 40 - 29 41
5.
Палермо
 23 11 6 6 40 - 28 39
6.
Читтаделла
 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Модена
 23 8 8 7 27 - 30 32
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Сампдория
 23 8 5 10 31 - 36 29
11.
Реджана
 23 6 11 6 28 - 29 29
12.
Козенца
 23 7 7 9 25 - 25 28
13.
Зюйдтироль
 23 7 6 10 30 - 31 27
14.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
15.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
16.
Асколи
 23 5 7 11 23 - 29 22
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
ФералпиСало
 23 5 6 12 26 - 38 21
19.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 23 5 5 13 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Читтаделла
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
6.
Кремонезе
 12 6 3 3 15 - 7 21
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
10.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 11 3 3 5 12 - 12 12
16.
ФералпиСало
 11 3 3 5 16 - 16 12
17.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 14 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
2.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
6.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
7.
Венеция
 11 4 3 4 14 - 12 15
8.
Реджана
 11 4 3 4 15 - 15 15
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 11 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Венеция Похьянпало Йоэль 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
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