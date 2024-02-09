Тур: 24. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
1:0
7' ГолСтрефецца Габриэль
23' Желтая карточкаОлзер Джакомо
36' Желтая карточкаПагера Фабрицио
52' Желтая карточкаКурто Марко
70' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
87' Желтая карточкаГалацци Николас
90' Желтая карточкаИовин Алессио
90'+7
Ход матча
7'
23'
36'
52'
87'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
448 Количество передач 376
-
54 Владение мячом, % 46
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Комо
Брешия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
57
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|9
|0.38
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.21
|Верди Симоне
|4 (3)
|0.17
|Иоанну Николас
|3
|0.13
|Да Кунья Лукас
|3
|0.13
|Барба Федерико
|2
|0.08
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.08
|Одентал Кас
|2
|0.08
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Беллемо Алессандро
|1
|0.04
|Черри Альберто
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|6 (1)
|0.25
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.25
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.17
|Бизоли Димитри
|2
|0.08
|Бьянки Флавио
|2
|0.08
|Галацци Николас
|1
|0.04
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.04
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|6
|0
|Да Кунья Лукас
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Беллемо Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Кистана Андреа
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|6
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Пагера Фабрицио
|4
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Бертаньоли Массимо
|3
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
4
Комо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
13
11
Комо
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Брешия
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
4
20%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
30%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
30%
3
27%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
0
0%
8
57%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
21%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
34
23
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
7
21%
4
17%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
7
21%
2
9%
31-45
8
24%
5
22%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
7
21%
6
26%
76-90
Пропущено
24
26
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 17
2
8%
10
38%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
7
29%
29%
1
4%
61-75
3
13%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0
АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3
Брешия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2
Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1
Результаты матчей
Комо
Брешия
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Комо
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
39
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
168
915
717
321
222
123
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|11 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|9 (3)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9