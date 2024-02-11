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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Тернана
0:0
Второй тайм: 55'
Специя
0'
7' Желтая карточка
Луперини Грегорио
36' Желтая карточка
Кассата Франческо
49' Желтая карточка
Матею Алеш

Ход матча

7'
Луперини Грегорио
 
36'
 
Кассата Франческо
46'
Де Бур Кес
Луперини Грегорио
 
49'
 
Матею Алеш

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
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Тернана
Ничья
Специя
3.65
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3.25
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Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
32
Сгарби
Филиппо
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
66
Пююхтя
Никлас
71
Луперини
Грегорио
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
9
Раймондо
Антонио
72
Аматуччи
Лоренцо
1
Зут
Йерун
77
Бертола
Николо
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
37
Матею
Алеш
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
29
Кассата
Франческо
99
Верде
Даниэле
16
Фальчинелли
Диего
97
Ягелло
Филип
Тернана
3-4-3
Специя
3-4-3

История личных встреч

Тернана
Специя

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:2
СB
1:1
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
2:2
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.23
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
83

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 7 0.29
Касасола Тиаго 4 0.17
Диаките Салим 3 0.13
Ди Стефано Филиппо 3 0.13
Lorenzo Lucchesi 2 0.08
Соренсен Фредерик 2 0.08
Фалетти Сесар 1 (1) 0.04
Перейро Гастон 1 0.04
Луперини Грегорио 1 0.04
Дионизи Федерико 1 0.04
Челли Алессандро III 1 0.04
Карбони Франко 1 0.04
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Де Бур Кес 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 4 (2) 0.17
Моро Лука 3 0.13
Rachid Kouda 2 0.08
Реца Аркадиуш 2 0.08
Эспозито Франческо 2 0.08
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Фальчинелли Диего 1 0.04
Ягелло Филип 1 0.04
Христов Петко 1 0.04
Антонуччи Мирко 1 0.04
Гелашвили Ива 1 0.04
Бертола Николо 1 0.04
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Фалетти Сесар 7 0
Луперини Грегорио 6 0
Диаките Салим 6 0
Де Бур Кес 3 1
Раймондо Антонио 4 0
Капуано Марко 2 1
Фавилли Андреа 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Lorenzo Lucchesi 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Пююхтя Никлас 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Перейро Гастон 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Карбони Франко 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 7 1
Кассата Франческо 8 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Бертола Николо 3 1
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Христов Петко 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0

Результаты матчей

Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Специя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
9% (1)
91% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
8
Тернана
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

11
4
Тернана
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Специя
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

11
25
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
9%
3
12%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
3
12%
31-45
1
9%
6
24%
46-60
3
27%
4
16%
61-75
2
18%
7
28%
76-90

Забито

16
6
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
4
67%
76-90

Пропущено

21
9
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 6
3
14%
1
11%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
5
24%
1
11%
31-45
4
19%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
29%
2
22%
76-90

Забито

28
21
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
4
14%
1
5%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
3
11%
7
33%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
7
25%
3
14%
61-75
7
25%
5
24%
76-90

Пропущено

32
34
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
4
13%
4
12%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
8
25%
4
12%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
3
9%
6
18%
61-75
8
25%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1
Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0
Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2

Результаты матчей

Тернана
Специя

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Тернана
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
6
3
9
1.5
1
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
5
7
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
12
11
7
16
1.5
6
17
4
19
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 24 13 6 5 33 - 17 45
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 24 12 6 6 42 - 29 42
6.
Катанзаро
 24 11 5 8 38 - 34 38
7.
Читтаделла
 24 10 6 8 30 - 29 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Пиза
 24 7 9 8 28 - 28 30
11.
Реджана
 24 6 12 6 29 - 30 30
12.
Бари
 24 6 12 6 26 - 29 30
13.
Сампдория
 24 8 5 11 31 - 38 29
14.
Козенца
 24 7 8 9 26 - 26 29
15.
Зюйдтироль
 24 7 6 11 30 - 34 27
16.
Тернана
 0:0 24 5 7 12 27 - 33 22
17.
Асколи
 24 5 7 12 25 - 32 22
18.
Специя
 0:0 24 4 10 10 20 - 35 22
19.
ФералпиСало
 24 5 6 13 27 - 40 21
20.
Лекко
 24 5 5 14 26 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Катанзаро
 12 7 2 3 25 - 18 23
5.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
6.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Бари
 12 4 6 2 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
15.
Тернана
 0:0 13 3 5 5 12 - 11 14
16.
Асколи
 11 3 3 5 12 - 12 12
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 0:0 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 0:0 13 3 4 6 14 - 26 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
18.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 0:0 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Матею Алеш получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Луперини Грегорио уходит с поля. Де Бур Кес выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Кассата Франческо получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Луперини Грегорио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Специя
3.65
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3.25
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3.00
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