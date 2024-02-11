Тур: 24. Стадион: Либеро Либерати.
0'
7' Желтая карточкаЛуперини Грегорио
36' Желтая карточкаКассата Франческо
49' Желтая карточкаМатею Алеш
0:0
57' Не забитый пенальтиПерейро Гастон
1:0
89' ГолДи Стефано Филиппо
90' Желтая карточкаДи Стефано Филиппо
1:1
90' ГолДи Серио Джузеппе
90'+7
Ход матча
49'
57'
0:0
89'
1:0
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
353 Количество передач 524
-
40 Владение мячом, % 60
23
Мюль
Лукас
37
Матею
Алеш
97
Ягелло
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Тернана
Специя
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
13 матчей
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1.17
Среднее время на гол
70
77
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.23
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
83
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|7
|0.29
|Ди Стефано Филиппо
|4
|0.17
|Касасола Тиаго
|4
|0.17
|Диаките Салим
|3
|0.13
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.08
|Соренсен Фредерик
|2
|0.08
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.04
|Перейро Гастон
|1
|0.04
|Луперини Грегорио
|1
|0.04
|Дионизи Федерико
|1
|0.04
|Челли Алессандро III
|1
|0.04
|Карбони Франко
|1
|0.04
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Де Бур Кес
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|4 (2)
|0.17
|Моро Лука
|3
|0.13
|Rachid Kouda
|2
|0.08
|Реца Аркадиуш
|2
|0.08
|Эспозито Франческо
|2
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Фальчинелли Диего
|1
|0.04
|Ягелло Филип
|1
|0.04
|Христов Петко
|1
|0.04
|Антонуччи Мирко
|1
|0.04
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.04
|Гелашвили Ива
|1
|0.04
|Бертола Николо
|1
|0.04
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Фалетти Сесар
|7
|0
|Луперини Грегорио
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Де Бур Кес
|3
|1
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Фавилли Андреа
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Lorenzo Lucchesi
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пююхтя Никлас
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|7
|1
|Кассата Франческо
|8
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Бертола Николо
|3
|1
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Специя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
9% (1)
91% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
9
Тернана
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
11
4
Тернана
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Специя
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
63% (15)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
42% (10)
46% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
3
25%
8
31%
76-90
Забито
16
6
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
4
67%
76-90
Пропущено
21
9
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 6
3
14%
1
11%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
5
24%
1
11%
31-45
4
19%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
29%
2
22%
76-90
Забито
29
22
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
4
14%
1
5%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
3
10%
7
32%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
7
24%
3
14%
61-75
8
28%
6
27%
76-90
Пропущено
33
35
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
4
12%
4
11%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
8
24%
4
11%
31-45
5
15%
8
23%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
9
27%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1
Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0
Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2
Результаты матчей
Тернана
Специя
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Тернана
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
56
310
110
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
85
47
58
29
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
1311
717
618
420
222
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9