Первый тайм

12' Кварацхелия неплохо поработал на левом фланге, Араухо при этом также грамотно сыграл в подкате у лицевой линии поля и в итоге выбил мяч в аут.

11' Кунде в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

10' Ямал плотно пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Мерет в прыжке отбил мяч на ближний угол штрафной площади, но затем каталонскому клубу не удалось во второй фазе атаки довести дело до повторного удара по воротам.

9' Из центра поля последовал безадресный заброс к левому углу штрафной площади "Наполи", Ди Лоренцо оказался первым на мяче и головой спокойно сбросил его в руки Мерету.

8' Канселу разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил подачу к дальнему углу вратарской на Ямала, Оливейра оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.

7' Гюндоган разыграл корнер с Ямалом, но затем ничего особого интересного придумать игроки "Барселоны" на фланге не смогли.