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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Наполи
0:0
Первый тайм: 10'
Барселона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 242
Наполи 19.4% (47)
X 32.2% (78)
Барселона 48.3% (117)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Наполи
Ничья
Барселона
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1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
5
Иньиго
Мартинес
2
Канселу
Жоау
21
Де
Йонг
Френки
15
Кристенсен
Андреас
22
Гюндоган
Илкай
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
8
Педри
Наполи
4-3-3
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Барселона

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЕ
2:4
ЛЕ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ТМК
4:0
ТМК
2:1
ТМС
0:1
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
80

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Лоренцо Джованни 1 0.14
Осимхен Виктор 1 0.14
Политано Маттео 1 0.14
Симеоне Джованни 1 0.14
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.14
Эстигор Лео 1 0.14
Распадори Джакомо 1 0.14
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.14
Руй Мариу 0 0
Натан 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 3 0.43
Торрес Ферран 3 0.43
Канселу Жоау 1 0.14
Лопес Фермин 1 0.14
Левандовски Роберт 1 0.14
Гави 1 0.14
Гиу Марк 1 0.14
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0
Педри 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Натан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Роберто Серхи 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Торрес Ферран 2 0
Араухо Рональд 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Кунде Жюль 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
8
Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0
Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0
Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1

Результаты матчей

Наполи
Барселона

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Наполи
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Кварацхелия неплохо поработал на левом фланге, Араухо при этом также грамотно сыграл в подкате у лицевой линии поля и в итоге выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Кунде в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    10'
    Ямал плотно пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Мерет в прыжке отбил мяч на ближний угол штрафной площади, но затем каталонскому клубу не удалось во второй фазе атаки довести дело до повторного удара по воротам. 
  • 9'
    Из центра поля последовал безадресный заброс к левому углу штрафной площади "Наполи", Ди Лоренцо оказался первым на мяче и головой спокойно сбросил его в руки Мерету. 
  • 8'
    Канселу разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил подачу к дальнему углу вратарской на Ямала, Оливейра оказался первым на мяче и головой выбил его в аут. 
  • Угловой
    7'
    Гюндоган разыграл корнер с Ямалом, но затем ничего особого интересного придумать игроки "Барселоны" на фланге не смогли. 
  • 6'
    Кунде с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Наполи" не стали рисковать и отправили мяч на угловой. 
  • 5'
    Ямал получил передачу у правого угла штрафной площади от Гюндогана, который открылся у радиуса штрафной площади, Ламин подработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 4'
    Кунде с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог за него зацепиться. 
  • 3'
    Ямал попытался что-то интересное придумать на правом фланге, но всё же одному продавить нескольких соперников не получилось. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, пока что "Барселона" при этом забрала мяч под свой контроль. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Неаполе. "Наполи" находится в кризисе, но и "Барселона" не всегда играет стабильно, а поэтому на домашнем поле команда уже Вальтера Кальцона уж как минимум должна постараться не проиграть. 
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Наполи 0:0 Барселона

Исход игры
Наполи
19.4% (47)
Ничья
32.2% (78)
Барселона
48.3% (117)
Тотал 2.5
Больше
51.26% (61)
Меньше
48.74% (58)
Обе команды забьют
Да
89.92% (107)
Нет
10.08% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
19.8% (48)
1:2 Барселона
13.6% (33)
2:1 Наполи
5% (12)
2:2 Ничья
3.7% (9)
0:1 Барселона
2.5% (6)
1:3 Барселона
1.2% (3)
0:0 Ничья
0.8% (2)
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Наполи
Барселона
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