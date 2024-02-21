Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Цвайер Феликс
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
8 ПедриНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
-
18 Ромеу ОриольЗащитник
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
11 Рафинья ДиасНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Барселона
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
80
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.14
|Осимхен Виктор
|1
|0.14
|Политано Маттео
|1
|0.14
|Симеоне Джованни
|1
|0.14
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.14
|Эстигор Лео
|1
|0.14
|Распадори Джакомо
|1
|0.14
|Зелиньски Пётр
|1 (1)
|0.14
|Руй Мариу
|0
|0
|Натан
|0
|0
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелиш Жоау
|3
|0.43
|Торрес Ферран
|3
|0.43
|Канселу Жоау
|1
|0.14
|Лопес Фермин
|1
|0.14
|Левандовски Роберт
|1
|0.14
|Гави
|1
|0.14
|Гиу Марк
|1
|0.14
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Рафинья Диас
|0
|0
|Педри
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Каюсте Йенс
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|2
|1
|Роберто Серхи
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
8
Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0
Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0
Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1
Результаты матчей
Наполи
Барселона
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Наполи
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Барселона
Исход игры
Наполи
19.4% (47)
Ничья
32.2% (78)
Барселона
48.3% (117)
Тотал 2.5
Больше
51.26% (61)
Меньше
48.74% (58)
Обе команды забьют
Да
89.92% (107)
Нет
10.08% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
19.8% (48)
1:2 Барселона
13.6% (33)
2:1 Наполи
5% (12)
2:2 Ничья
3.7% (9)
0:1 Барселона
2.5% (6)
1:3 Барселона
1.2% (3)
0:0 Ничья
0.8% (2)
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