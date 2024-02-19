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Барселона
Прогнозы 54
Наполи 18.5% (10)
X 46.3% (25)
Барселона 35.2% (19)
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Наполи
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Барселона
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История личных встреч

Наполи
Барселона

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЕ
2:4
ЛЕ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ТМК
4:0
ТМК
2:1
ТМС
0:1
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
80

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Лоренцо Джованни 1 0.17
Осимхен Виктор 1 0.17
Политано Маттео 1 0.17
Симеоне Джованни 1 0.17
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.17
Эстигор Лео 1 0.17
Распадори Джакомо 1 0.17
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.17
Руй Мариу 0 0
Натан 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 3 0.5
Торрес Ферран 3 0.5
Канселу Жоау 1 0.17
Лопес Фермин 1 0.17
Левандовски Роберт 1 0.17
Гави 1 0.17
Гиу Марк 1 0.17
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0
Педри 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Натан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Роберто Серхи 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Торрес Ферран 2 0
Араухо Рональд 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Кунде Жюль 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
8
Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0
Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0
Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1

Результаты матчей

Наполи
Барселона

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Наполи
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 54
    Наполи 18.5% (10)
    X 46.3% (25)
    Барселона 35.2% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Барселона
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи - Барселона

    Исход игры
    Наполи
    18.5% (10)
    Ничья
    46.3% (25)
    Барселона
    35.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (21)
    1:2 Барселона
    22.2% (12)
    2:1 Наполи
    13% (7)
    0:1 Барселона
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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