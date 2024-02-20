Стадион: Филипс. Главный судья: Йованович Срджан
0:1
Перерыв
0'
22' Желтая карточкаЛосано Ирвинг
0:1
24' ГолМален Дониэлл
42' Желтая карточкаМатсен Ян
45' Желтая карточкаШлоттербек Нико
Ход матча
22'
24'
42'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
22
Матсен
Ян
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
10
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
10 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
ПСВ
Боруссия Д
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|7 (1)
|0.64
|Сайбари Исмаэль
|3
|0.27
|Веерман Йоэй
|2
|0.18
|Пепи Рикардо
|2 (1)
|0.18
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.18
|Бакайоко Жоан
|1
|0.09
|Тезе Джордан
|1
|0.09
|Вертессен Йорбе
|1
|0.09
|Бабади Исаак
|1
|0.09
|Ланг Ноа
|0
|0
|Дест Серджиньо
|0
|0
|Тильман Малик
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|2
|0.29
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.14
|Ройс Марко
|1 (1)
|0.14
|Брандт Юлиан
|1
|0.14
|Мален Дониэлл
|1
|0.14
|Нмеча Феликс
|1
|0.14
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.14
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
0
ПСВ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
3
ПСВ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
11
3
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
100%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
20
7
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
10%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
3
15%
2
29%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
6
30%
1
14%
76-90
Пропущено
17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
25%
31-45
1
6%
3
75%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0
Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Результаты матчей
ПСВ
Боруссия Д
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
32
12
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
42
64
24
46
15
28
19
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСВ 0:1 Боруссия Д
Исход игры
ПСВ
30.2% (73)
Ничья
27.3% (66)
Боруссия Д
42.6% (103)
Тотал 2.5
Больше
66.12% (80)
Меньше
33.88% (41)
Обе команды забьют
Да
90.91% (110)
Нет
9.09% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
12.8% (31)
1:1 Ничья
12.4% (30)
2:1 ПСВ
10.7% (26)
2:2 Ничья
6.6% (16)
2:0 ПСВ
2.5% (6)
1:0 ПСВ
1.7% (4)
2:3 Боруссия Д
1.2% (3)
3:1 ПСВ
0.8% (2)
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