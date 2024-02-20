ОПАСНО! Бакайоко после длинной передачи зацепился за мяч у чужой штрафной и отдал передачу правее, Сайбари снаряд получил и сильно пробил в ближний угол, Майер перевёл на угловой!

Лосано сегодня просто великолепен! Получил он сейчас мяч на левом фланге и стал смещаться в центр, Рюэрсон схватил мексиканца за плечо. Нарушение зафиксировано, плюсом перспективный штрафной для хозяев.

Матсен получает жёлтую карточку у "Боруссии". Бакайоко красиво на правом фланге прорывался вперёд, а защитник гостей уронил его на газон. Справедливое решение сербского рефери.

Сначала Сайбари упал около штрафной гостей в борьбе с защитником, но свисток судьи промолчал. В ответной атаке Мален рвался вперёд, и Боскальи в подкате его снёс. Йованович нарушения тут тоже не зафиксировал.

Шлоттербек получает жёлтую карточку у "Боруссии". Тильман в центре поля успел прокинуть игровой снаряд себе на ход, а защитник гостей врезал ему по ногам.

Лосано получил мяч на левом фланге и начал смещаться в центр. Джан откровенно нарушил правила против мексиканца, однако Йованович снова решил обойтись без карточки.

Лосано получил мяч в левой части штрафной соперника, сместился в центр, а затем мощно пробил по воротам. Забитцер самоотверженно накрыл этот выстрел.

Забитцер в прошлом моменте получил повреждение. Уже после удара неудачно на ногу наступил австриец. Кажется, что повреждение может быть серьёзным, и потребуется замена.

Угловой на правом фланге заработали хозяева усилиями Бакайоко. Веерман выполнил навес на ближнюю штангу, а там Ройс разрядил обстановку у собственных ворот.

МОМЕНТИЩЕ! Сайбари из левой части штрафной выполнил заброс к дальнему углу вратарской, Бакайоко остался один перед воротами, однако толком не сумел подстроиться под эту передачу!

Постепенно завершается у нас первая половина матча. Классный футбол мы наблюдаем. Команды создают много голевых моментов, а дортмундцы уже успели открыть счёт.

Никуда не спешат футболисты "Боруссии", разыгрывая мяч на своей половине поля. Очень важно гостям удержать такой счёт до перерыва. Посмотрим, смогут ли они это сделать.

Санчо получил мяч в правой части штрафной и прострелил в центр. Получилось неточно, да и положение вне игры зафиксировано у англичанина.

Незаметно пролетела у нас стартовая половина первого тайма. Активно начали эту встречу хозяева, однако сейчас игра выровнялась, и опасные моменты стали создавать дортмундцы.

Первая жёлтая карточка в нашем матче. Лосано у ПСВ наказан предупреждением. Рюэрсон на правом фланге рвался вперёд, а мексиканец схватил его руками.

Стандарт на правом фланге в предыдущем моменте заработали гости. Матсен выполнил кросс в район дальней штанги, Бенитес вышел из ворот и кулаками выбил игровой снаряд.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МАЛЕН! Мален получил игровой снаряд перед штрафной соперника, ушёл в правую часть, а затем нанёс пушечный удар в ближний угол. Сфера по пути зацепила ногу Деста и от перекладины вошла точно в цель!

Уже третья попытка сегодня от Малена. В первых двух случаях справился Бенитес, а вот сейчас уже и голкипер не смог выручить ПСВ. Отличное начало двухматчевого противостояния для дортмундцев.

Лосано красиво ушёл от Хуммельса недалеко от штрафной "Боруссии", и защитник гостей уронил мексиканца на газон. Требовали голландцы карточки за этот фол, но Йованович обошёлся без предупреждения.

Веерман с левого фланга выполнил классный кручёный навес в центр штрафной, Тильман оторвался от защитников и головой пробил рядом с левой штангой. Положение вне игры зафиксировано у футболиста ПСВ.

Странное решение сейчас принял Веерман. Решил он из центрального круга пробить по воротам гостей. Получилось неточно, да и Майер далеко из собственных владений не вышел, поэтому ситуацию контролировал.

Затяжная позиционная атака получается у хозяев. Веерман выполнил классный заброс на левый фланг, Дест игровой снаряд получил, а вот пройти Хуммельса защитник хозяев не сумел.

Дест снова подключился по левой бровке и практически от лицевой выполнил прострел в центр штрафной. Никого из футболистов ПСВ в нужной точке не оказалось, и гости спокойно отбились.

22' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Боруссии". Ройс выполнил кросс к линии вратарской, Шлоттербек пробил головой, но этот выстрел накрыл защитник хозяев!

21' ФЮЛЛЬКРУГ! Ройс из левой части штрафной прострелил в центр, Фюллькруга никто накрыть не успел, однако он с убойной позиции пробил сильно выше перекладины!

20' Мален наносит ещё один удар! Теперь метров с 30 решил попробовать свои силы футболист "Боруссии". Получилось слабо и точно в руки Бенитесу. Веселее пошла у нас игра.

19' МОМЕНТ! Отвечают хозяева! Схаутен из глубины выполнил передачу к линии штрафной, Де Йонг хитрым движением отдал сферу на Тильмана, который остался один, но с 17 метров пробил рядом с левой штангой!

18' ОПАСНО! Мален практически от центра поля без помех добрался до штрафной соперника и с левой ноги хлёстко пробил в левый нижний угол, Бенитес свою команду выручил!

17' Матсен в опасной близости от своей штрафной потерял мяч, Тильман перехватил, правее центра ворвался в штрафную и прострелил на Де Йонга. В последний момент этот острый пас прервал Хуммельс!

16' Сайбари красиво разобрался в центре и выполнил передачу на левый фланг, Дест подключился к атаке и прострелил в штрафную, но там первым на мяче оказался Шлоттербек.

15' Лосано с левого фланга выполнил острый кросс к дальней штанге, Де Йонг ждал мяча, однако его перепрыгнул Майер, вовремя вышедший из ворот. Начинают нагнетать хозяева.

14' Бакайоко впервые показал свой дриблинг в этом матче! Сумел бельгиец справа ворваться в штрафную соперника, однако его в последний момент опередил Шлоттербек, выбивший снаряд за боковую.

13' ПСВ на групповом этапе занял вторую строчку в очень непростом квартете. Только лишь лондонский "Арсенал" сумел опередить голландцев, а ниже остались "Ланс" и "Севилья".

12' Рюэрсон рвался вперёд по правому флангу, однако против него очень здорово сыграл Дест, сумевший проводить игровой снаряд за лицевую. Шикарный настрой у хозяев.

11' "Боруссия" шикарно провела групповой этап. Дортмундцы заняли первую строчку в своей группе, обойдя "ПСЖ", "Милан" и "Ньюкасл". Всего однажды уступили немцы за шесть матчей.

10' Очень активный прессинг в стартовые минуты используют футболисты ПСВ. Лосано сейчас жёстко пытался отнять мяч у Рюэрсона, Йованович зафиксировал нарушение.

9' Веерман от левого углового флага выполнил перспективный навес в центр штрафной, однако там обстановку сумел разрядить Фюллькруг, головой выбивший сферу.

8' Лосано по левой бровке умчался в быструю атаку, вошёл в штрафную, но бить не стал, а прострелил в центр. Хуммельс эту попытку заблокировал. Первый угловой в нашем матче заработали хозяева.

7' За счёт длинной передачи на левый фланг пытались голландцы придумать свою атаку, однако Лосано слишком далеко отпустил игровой снаряд при обработке. Владение вернулось к гостям.

6' Фюллькруг смог подняться на ноги и, хромая, покинул пределы поля. Думаю, что сможет продолжить футболист гостей эту встречу. У нас пока всё спокойно, команды присматриваются друг к другу.

5' Буквально за несколько минут до матча случилась экстренная замена в составе "Боруссии". На предматчевой разминке получил повреждение Кобель, и место в "рамке" экстренно занял Майер.

4' Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Фюллькруг пытался прокинуть мяч мимо защитника, но получил по ноге. Требуется медицинская помощь форварду гостей.

3' Сайбари по центру разогнала быструю атаку своей команды, однако слишком промедлил с передачей на левый фланг, и Джан в подкате сумел вынести сферу у футболиста ПСВ.

2' Футболисты ПСВ вышли на эту встречу в красных футболках и белых трусах, дортмундцы играют в жёлтых футболках и чёрных трусах. Ворота Майера в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.