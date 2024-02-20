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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Йованович Срджан
ПСВ
0:1
Перерыв
Боруссия Д
0'
22' Желтая карточка
Лосано Ирвинг
0:1
24' Гол
Мален Дониэлл
42' Желтая карточка
Матсен Ян
45' Желтая карточка
Шлоттербек Нико

Ход матча

22'
Лосано Ирвинг
 
24'
0:1
Мален Дониэлл
(Забитцер Марсель)
42'
 
Матсен Ян
45'
 
Шлоттербек Нико

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 242
ПСВ 30.2% (73)
X 27.3% (66)
Боруссия Д 42.6% (103)
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Ничья
Боруссия Д
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1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Схаутен
Йерди
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
10
Тильман
Малик
23
Веерман
Йоэй
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
27
Лосано
Ирвинг
26
Рюэрсон
Юлиан
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
20
Забитцер
Марсель
23
Джан
Эмре
21
Мален
Дониэлл
11
Ройс
Марко
10
Санчо
Джедон
14
Фюллькруг
Никлас
ПСВ
4-3-3
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Боруссия Д

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 7 (1) 0.64
Сайбари Исмаэль 3 0.27
Веерман Йоэй 2 0.18
Пепи Рикардо 2 (1) 0.18
Сангаре Ибрахим 2 0.18
Бакайоко Жоан 1 0.09
Тезе Джордан 1 0.09
Вертессен Йорбе 1 0.09
Бабади Исаак 1 0.09
Ланг Ноа 0 0
Дест Серджиньо 0 0
Тильман Малик 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 2 0.29
Фюллькруг Никлас 1 0.14
Ройс Марко 1 (1) 0.14
Брандт Юлиан 1 0.14
Мален Дониэлл 1 0.14
Нмеча Феликс 1 0.14
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.14
Забитцер Марсель 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Ирвинг 4 0
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тильман Малик 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Самбо Шуранди 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Вольф Мариус 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Матсен Ян 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
0
ПСВ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
3
ПСВ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
100%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

20
7
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
10%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
3
15%
2
29%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
6
30%
1
14%
76-90

Пропущено

17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
25%
31-45
1
6%
3
75%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0
Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0

Результаты матчей

ПСВ
Боруссия Д

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
1
2
2
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
2
6
4
1.5
2
4
4
6
2.5
1
5
2
8
3.5
1
9
4.5
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
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Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! ПСВ - "Боруссия" Дортмунд 0-1. 
  • Желтая карточка
    45'
    Шлоттербек получает жёлтую карточку у "Боруссии". Тильман в центре поля успел прокинуть игровой снаряд себе на ход, а защитник гостей врезал ему по ногам. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты к первому тайму компенсировал Йованович. 
  • Судья
    44'
    Сначала Сайбари упал около штрафной гостей в борьбе с защитником, но свисток судьи промолчал. В ответной атаке Мален рвался вперёд, и Боскальи в подкате его снёс. Йованович нарушения тут тоже не зафиксировал. 
  • Желтая карточка
    43'
    Матсен получает жёлтую карточку у "Боруссии". Бакайоко красиво на правом фланге прорывался вперёд, а защитник гостей уронил его на газон. Справедливое решение сербского рефери. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Лосано сегодня просто великолепен! Получил он сейчас мяч на левом фланге и стал смещаться в центр, Рюэрсон схватил мексиканца за плечо. Нарушение зафиксировано, плюсом перспективный штрафной для хозяев. 
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Бакайоко после длинной передачи зацепился за мяч у чужой штрафной и отдал передачу правее, Сайбари снаряд получил и сильно пробил в ближний угол, Майер перевёл на угловой! 
  • Офсайд
    40'
    Санчо получил мяч в правой части штрафной и прострелил в центр. Получилось неточно, да и положение вне игры зафиксировано у англичанина. 
  • 39'
    Никуда не спешат футболисты "Боруссии", разыгрывая мяч на своей половине поля. Очень важно гостям удержать такой счёт до перерыва. Посмотрим, смогут ли они это сделать. 
  • 38'
    Постепенно завершается у нас первая половина матча. Классный футбол мы наблюдаем. Команды создают много голевых моментов, а дортмундцы уже успели открыть счёт. 
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕНТИЩЕ! Сайбари из левой части штрафной выполнил заброс к дальнему углу вратарской, Бакайоко остался один перед воротами, однако толком не сумел подстроиться под эту передачу! 
  • Угловой
    36'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева усилиями Бакайоко. Веерман выполнил навес на ближнюю штангу, а там Ройс разрядил обстановку у собственных ворот. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Забитцер в прошлом моменте получил повреждение. Уже после удара неудачно на ногу наступил австриец. Кажется, что повреждение может быть серьёзным, и потребуется замена. 
  • 34'
    Лосано получил мяч в левой части штрафной соперника, сместился в центр, а затем мощно пробил по воротам. Забитцер самоотверженно накрыл этот выстрел. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Лосано получил мяч на левом фланге и начал смещаться в центр. Джан откровенно нарушил правила против мексиканца, однако Йованович снова решил обойтись без карточки. 
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    • 32'
      Дест снова подключился по левой бровке и практически от лицевой выполнил прострел в центр штрафной. Никого из футболистов ПСВ в нужной точке не оказалось, и гости спокойно отбились. 
    • 31'
      Затяжная позиционная атака получается у хозяев. Веерман выполнил классный заброс на левый фланг, Дест игровой снаряд получил, а вот пройти Хуммельса защитник хозяев не сумел. 
    • 30'
      Странное решение сейчас принял Веерман. Решил он из центрального круга пробить по воротам гостей. Получилось неточно, да и Майер далеко из собственных владений не вышел, поэтому ситуацию контролировал. 
    • Офсайд
      29'
      Веерман с левого фланга выполнил классный кручёный навес в центр штрафной, Тильман оторвался от защитников и головой пробил рядом с левой штангой. Положение вне игры зафиксировано у футболиста ПСВ. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Лосано красиво ушёл от Хуммельса недалеко от штрафной "Боруссии", и защитник гостей уронил мексиканца на газон. Требовали голландцы карточки за этот фол, но Йованович обошёлся без предупреждения. 
    • 27'
      Уже третья попытка сегодня от Малена. В первых двух случаях справился Бенитес, а вот сейчас уже и голкипер не смог выручить ПСВ. Отличное начало двухматчевого противостояния для дортмундцев. 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МАЛЕН! Мален получил игровой снаряд перед штрафной соперника, ушёл в правую часть, а затем нанёс пушечный удар в ближний угол. Сфера по пути зацепила ногу Деста и от перекладины вошла точно в цель! 
    • 25'
      Стандарт на правом фланге в предыдущем моменте заработали гости. Матсен выполнил кросс в район дальней штанги, Бенитес вышел из ворот и кулаками выбил игровой снаряд. 
    • Желтая карточка
      24'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Лосано у ПСВ наказан предупреждением. Рюэрсон на правом фланге рвался вперёд, а мексиканец схватил его руками. 
    • 23'
      Незаметно пролетела у нас стартовая половина первого тайма. Активно начали эту встречу хозяева, однако сейчас игра выровнялась, и опасные моменты стали создавать дортмундцы. 
    • Угловой
      22'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Боруссии". Ройс выполнил кросс к линии вратарской, Шлоттербек пробил головой, но этот выстрел накрыл защитник хозяев! 
    • Опасный момент
      21'
      ФЮЛЛЬКРУГ! Ройс из левой части штрафной прострелил в центр, Фюллькруга никто накрыть не успел, однако он с убойной позиции пробил сильно выше перекладины! 
    • 20'
      Мален наносит ещё один удар! Теперь метров с 30 решил попробовать свои силы футболист "Боруссии". Получилось слабо и точно в руки Бенитесу. Веселее пошла у нас игра. 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ! Отвечают хозяева! Схаутен из глубины выполнил передачу к линии штрафной, Де Йонг хитрым движением отдал сферу на Тильмана, который остался один, но с 17 метров пробил рядом с левой штангой! 
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Мален практически от центра поля без помех добрался до штрафной соперника и с левой ноги хлёстко пробил в левый нижний угол, Бенитес свою команду выручил! 
    • 17'
      Матсен в опасной близости от своей штрафной потерял мяч, Тильман перехватил, правее центра ворвался в штрафную и прострелил на Де Йонга. В последний момент этот острый пас прервал Хуммельс!
    • 16'
      Сайбари красиво разобрался в центре и выполнил передачу на левый фланг, Дест подключился к атаке и прострелил в штрафную, но там первым на мяче оказался Шлоттербек. 
    • 15'
      Лосано с левого фланга выполнил острый кросс к дальней штанге, Де Йонг ждал мяча, однако его перепрыгнул Майер, вовремя вышедший из ворот. Начинают нагнетать хозяева. 
    • 14'
      Бакайоко впервые показал свой дриблинг в этом матче! Сумел бельгиец справа ворваться в штрафную соперника, однако его в последний момент опередил Шлоттербек, выбивший снаряд за боковую. 
    • 13'
      ПСВ на групповом этапе занял вторую строчку в  очень непростом квартете. Только лишь лондонский "Арсенал" сумел опередить голландцев, а ниже остались "Ланс" и "Севилья". 
    • 12'
      Рюэрсон рвался вперёд по правому флангу, однако против него очень здорово сыграл Дест, сумевший проводить игровой снаряд за лицевую. Шикарный настрой у хозяев. 
    • 11'
      "Боруссия" шикарно провела групповой этап. Дортмундцы заняли первую строчку в своей группе, обойдя "ПСЖ", "Милан" и "Ньюкасл". Всего однажды уступили немцы за шесть матчей. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Очень активный прессинг в стартовые минуты используют футболисты ПСВ. Лосано сейчас жёстко пытался отнять мяч у Рюэрсона, Йованович зафиксировал нарушение. 
    • 9'
      Веерман от левого углового флага выполнил перспективный навес в центр штрафной, однако там обстановку сумел разрядить Фюллькруг, головой выбивший сферу. 
    • Угловой
      8'
      Лосано по левой бровке умчался в быструю атаку, вошёл в штрафную, но бить не стал, а прострелил в центр. Хуммельс эту попытку заблокировал. Первый угловой в нашем матче заработали хозяева. 
    • 7'
      За счёт длинной передачи на левый фланг пытались голландцы придумать свою атаку, однако Лосано слишком далеко отпустил игровой снаряд при обработке. Владение вернулось к гостям. 
    • 6'
      Фюллькруг смог подняться на ноги и, хромая, покинул пределы поля. Думаю, что сможет продолжить футболист гостей эту встречу. У нас пока всё спокойно, команды присматриваются друг к другу. 
    • 5'
      Буквально за несколько минут до матча случилась экстренная замена в составе "Боруссии". На предматчевой разминке получил повреждение Кобель, и место в "рамке" экстренно занял Майер. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Фюллькруг пытался прокинуть мяч мимо защитника, но получил по ноге. Требуется медицинская помощь форварду гостей. 
    • 3'
      Сайбари по центру разогнала быструю атаку своей команды, однако слишком промедлил с передачей на левый фланг, и Джан в подкате сумел вынести сферу у футболиста ПСВ. 
    • 2'
      Футболисты ПСВ вышли на эту встречу в красных футболках и белых трусах,  дортмундцы играют в жёлтых футболках и чёрных трусах. Ворота Майера в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 0:1 Боруссия Д

    Исход игры
    ПСВ
    30.2% (73)
    Ничья
    27.3% (66)
    Боруссия Д
    42.6% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.12% (80)
    Меньше
    33.88% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (110)
    Нет
    9.09% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    12.8% (31)
    1:1 Ничья
    12.4% (30)
    2:1 ПСВ
    10.7% (26)
    2:2 Ничья
    6.6% (16)
    2:0 ПСВ
    2.5% (6)
    1:0 ПСВ
    1.7% (4)
    2:3 Боруссия Д
    1.2% (3)
    3:1 ПСВ
    0.8% (2)
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