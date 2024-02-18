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Стадион: .
ПСВ
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 62
ПСВ 27.4% (17)
X 19.4% (12)
Боруссия Д 53.2% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Боруссия Д
2.28
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСВ
Боруссия Д

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 7 (1) 0.7
Сайбари Исмаэль 3 0.3
Веерман Йоэй 2 0.2
Пепи Рикардо 2 (1) 0.2
Сангаре Ибрахим 2 0.2
Бакайоко Жоан 1 0.1
Тезе Джордан 1 0.1
Вертессен Йорбе 1 0.1
Бабади Исаак 1 0.1
Ланг Ноа 0 0
Дест Серджиньо 0 0
Тильман Малик 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 2 0.33
Фюллькруг Никлас 1 0.17
Ройс Марко 1 (1) 0.17
Брандт Юлиан 1 0.17
Нмеча Феликс 1 0.17
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.17
Забитцер Марсель 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Ирвинг 3 0
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тильман Малик 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Самбо Шуранди 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Вольф Мариус 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
0
ПСВ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
3
ПСВ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
100%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

20
7
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
10%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
3
15%
2
29%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
6
30%
1
14%
76-90

Пропущено

17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
25%
31-45
1
6%
3
75%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0
Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0

Результаты матчей

ПСВ
Боруссия Д

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
1
2
2
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
2
6
4
1.5
2
4
4
6
2.5
1
5
2
8
3.5
1
9
4.5
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 62
    ПСВ 27.4% (17)
    X 19.4% (12)
    Боруссия Д 53.2% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Боруссия Д
    2.28
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ - Боруссия Д

    Исход игры
    ПСВ
    28.1% (18)
    Ничья
    18.8% (12)
    Боруссия Д
    53.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    23.4% (15)
    2:1 ПСВ
    17.2% (11)
    2:2 Ничья
    9.4% (6)
    1:1 Ничья
    7.8% (5)
    2:0 ПСВ
    3.1% (2)
    1:0 ПСВ
    3.1% (2)
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    Боруссия Д
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