Вальверде от лицевой линии поля с правого фланга выполнил прострел чуть назад к линии штрафной площади на ближний угол штрафной, но Родриго в итоге не смог зацепиться за мяч.

Ольмо с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Кроос грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

"Лейпциг" сейчас намного больше времени владеет мячом, но при этом создать качественный момент очень тяжело "быкам".

"Реал" вернул себе контроль над мячом и старается активно работать по левому флангу, но пока что оборона "Лейпцига" держится.

Винисиус с левого фланга от угла штрафной площади выполнил прострел к радиусу штрафной, защитники "Лейпцига" сыграли без ошибок и перехватили мяч.

Раум с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лунин грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

Из центра половины поля "Реала" последовал заброс к левому углу штрафной площади на Опенда, Тчуамени грамотно сыграл по позиции и эффектно перехватил мяч.

Угловой у ворот "Реала". Раум выполнил подачу в центр штрафной площади, Шешко неплохо выпрыгнул, но удар головой по воротам у Беньямина не получился.

Опенда по правой половине поля убежал в штрафную площадь и затем как-то совсем неудачно направил мяч во вратарскую, получился подарок для Лунина.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Диас!!! Диас получил мяч на правом фланге от Карвахаля, далее Браим ушёл от Раума, совершил смещение в штрафную площадь, попутно был обыграл Шлагер, а уже в завершении последовал отличный удар в дальний угол ворот, Гулачи ничего не смог поделать.

И вновь "Реал" вроде бы ничего особенного не показывал на поле, но за счёт класса футболистов мадридский клуб уже оказался впереди.

Ольмо со входа в штрафную площадь с правого фланга плотно пробил в ближний угол ворот, Лунин отбил мяч перед собой, но затем Андрей смог отбить и добивание от Шешко, мяч ушёл на угловой.

Симонс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади игроки "Реала" очень уверенно отвели угрозу от своих владений при стандарте.

Карвахалю досталось в позиционной борьбе в своей штрафной площади от Симакана, но Ирфан Пельто не зафиксировал нарушение правил.

Ирфан Пельто после паузы всё же показал жёлтую карточку Мохамеду Симакану за толчок Карвахаля.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Реал", чтобы попытаться забить на выезде хотя бы один мяч, чтобы далее чувствовать себя более спокойно. "Лейпцигу" в свою очередь нужно продолжать максимально внимательно играть в обороне, а затем уже рассчитывать на быстрые выходы через фланги.

Опенда при рывке вперёд по левому флангу в борьбе с Кроосом оказался на газоне, но Ирфан Пельто показал, что нужно играть дальше.

Из центра поля последовала неплохая передача к линии штрафной площади на ход Шешко, Тчуамени грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Раум с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Карвахаль грамотно сыграл по позиции и выбил мяч на правый фланг.

Раум с правого фланга теперь уже выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "Реала" вновь сыграли внимательно и на этот раз окончательно перехватили мяч.

Винисиус совершил рывок к углу штрафной площади по левой половине поля, но Клостерманн в нужный момент включился и выбил мяч в аут.

Диас вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем выполнил неплохой заброс на набегающего Винисиуса, Винисиус в касание пробил в ближний угол ворот, но мяч в створ не пошёл.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Лейпциг" на домашнем поле при неплохом футболе сдерживает мадридский "Реал" и заслуженно играет вничью со счётом 0:0. Немецкий клуб при этом создал пару неплохих моментов, но забить заветный гол, чтобы этот вечер стал более жарким, у "быков" пока что не получается.

39' В очень среднем темпе сейчас стали играть команды, что как раз помогает в нужный момент "Лейпцигу" играть от обороны.

38' "Реал" в очередной раз перехватил контроль над мячом, но дальше центра поля испанский клуб продвигается с трудом.

37' Заканчивается постепенно первый тайм, пока что всё идёт к тому, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло.

36' Симонс разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к лицевой линии поля на Раума, но Давид оказался в небольшом офсайде.

35' Вальверде с правого фланга сместился к ближнему углу штрафной площади, но затем проникающая передача в штрафную у Федерико не прошла.

34' Хенрихс с правого фланга выполнил слишком сильную подачу в центр штрафной площади, ещё один подход к воротам "Реала" хозяева поля завершили неудачно.

33' Карвахаль в центре поля вновь нарушил правила против Симонса. Игроки "Лейпцига" вновь быстро разыграли стандарт.

32' Наконец-то был показан хороший повтор, где стало понятно окончательно, что стало причиной отменой гола "Лейпцига". Хенрихс передаче Шлагера помешал сыграть Лунину, при этом игрок "Лейпцига" как раз был в офсайде.

31' Карвахаль в центре поля в подкате грубо сыграл против Симонса, а затем уже Даниэль стал предъявлять сопернику за симуляцию.

30' Орбан в центре поля нарушил правила против Диаса. Игроки "Реала" достаточно быстро разыграли стандарт.

29' Шешко с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Симонс не смог как следует подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам.

28' Кросс в центре поля нарушил правила против Опенда. Игроки "Лейпцига" хотели карточку для соперника за срыв атаки, но Ирфан Пельто не хочет пока что нагнетать обстановку.

27' Опенда теперь уже слишком рьяно боролся за мяч на половине поля "Реала", правила были нарушены против Крооса.

26' Камавинга перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и в итоге нарушил правила против Симакана.

25' Удалось игрокам "Реала" разогнать неплохую атаку по левой половине поля, которая завершилась передачей в центр штрафной площади, Родриго под давлением соперника в касание пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

24' Родриго на левой половине поля у радиуса штрафной площади получил мяч от Винисиуса и пробил по воротам, мяч попал в Орбана.

23' Диас с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Симакан хорошо сыграл по позиции и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

22' Раум с углового выполнил подачу в цент вратарской, Лунин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

21' Шешко получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем Беньямин пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу Тчуамени и ушёл на угловой.

20' Кроос пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел плотно, но точно по центру, а поэтому Гулачи смог пойти его без особого труда.

19' Винисиус с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Камавинга под давлением соперника не смог добраться до мяча.

18' Карвахаль в центре поля нарушил правила против Симонса. Игроки "Лейпцига" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

17' "Реал" совсем пока что не хочет торопиться с развитием атаки, гости стараются побольше держать мяч в центре поля.

16' Хенрихс из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел низом, но точно по центру, Лунин сыграл без ошибок и намертво поймал мяч.

15' Ольмо активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Реала", но в борьбе с Камавинга заработать угловой для Дани не получилось.

14' Пока что "Лейпциг" очень уверенно контролирует мяч в первые минуты матча, а "Реал" присматривается к своему сопернику.

13' Раум с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лунин вновь грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.

12' С левой половины поля последовал заброс в штрафную площадь "Реала" на Симонса, мяч полетел слишком сильно для Хави и в итоге достался Лунину.

11' Шешко по правой половине поля убежал в штрафную площадь и затем пробил в ближний угол ворот, Лунин успел сократить дистанцию и выручил свою команду.

10' Кроос с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Камавинга под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч полетел практически по центру и стал лёгкой добычей для Гулачи.

9' Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тчуамени головой пробил в правый угол ворот, Опенда грамотно сыграл у штанги и головой выбил мяч на правый фланг.

8' Родриго совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Орбан не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

7' Родриго по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел ногу Раума и затем его у правого угла вратарской забрал Гулачи.

6' Симонс в центре поля нарушил правила против Вальверде. Игроки "Реала" достаточно быстро разыграли стандарт.

5' С левой половины поля последовал заброс к линии вратарской, совсем немного не хватило Шешко, чтобы пробить в касание по воротам.

4' На повторе было видно, что Шешко не был в офсайде, но гол не был при этом всё же засчитан, будем ждать повтора с линиями. Есть ещё вариант, что в итоге было зафиксировано нарушение правил против Лунина, который играл на выходе. Ирфан Пельто не стал засчитывать гол "Лейпцига" как раз после подсказки судей из комнаты VAR.

3' Раум с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лунин при игре на выходе кулаками выбил мяч к радиусу штрафной площади, Шлагер в касание направил мяч к правому углу вратарской, Шешко головой отправил мяч в левый угол ворот, но взятие ворот "Реала" не было засчитано из-за офсайда.

2' Сами себе игроки "Реала" сейчас привезли угловой, "Лейпциг" в итоге получает шанс начать игру с высокого прессинга.