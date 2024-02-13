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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
РБ Лейпциг
0:1
Второй тайм: 62'
Реал Мадрид
0'
45' Желтая карточка
Розе Марко
0:1
49' Гол
Диас Браим
53' Желтая карточка
Симакан Мохамед

Ход матча

45'
Розе Марко
 
49'
0:1
Диас Браим
(Карвахаль Даниэль)
53'
Симакан Мохамед
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 264 Количество передач 338
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 285
РБ Лейпциг 7% (20)
X 12.3% (35)
Реал Мадрид 80.7% (230)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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РБ Лейпциг
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
39
Хенрихс
Бенджамин
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
30
Шешко
Беньямин
17
Опенда
Лои
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
18
Тчуамени
Орельен
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
12
Камавинга
Эдуардо
21
Диас
Браим
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
РБ Лейпциг
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-1-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Реал Мадрид

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 4 0.57
Симонс Хави 2 0.29
Шешко Беньямин 2 0.29
Шлагер Ксавер 1 0.14
Раум Давид 1 0.14
Форсберг Эмиль 1 0.14
Ольмо Дани 1 0.14
Симакан Мохамед 1 0.14
Кампль Кевин 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Бласвих Янис 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Баумгартнер Кристоф 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.57
Родриго 3 0.43
Хоселу Санмартин 3 0.43
Винисиус Жуниор 2 0.29
Диас Браим 1 0.14
Себальос Дани 1 0.14
Пас Николас 1 0.14
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Розе Марко 1 0
Кампль Кевин 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Раум Давид 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Симонс Хави 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

1
0
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
8
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Реал Мадрид
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
38%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
29%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Реал Мадрид

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
2
4
2.5
4
2
1/8 финала
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
Копенгаген
Манчестер Сити
ПСЖ
Реал Сосьедад
Лацио
Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Из центра половины поля "Реала" последовал заброс к левому углу штрафной площади на Опенда, Тчуамени грамотно сыграл по позиции и эффектно перехватил мяч. 
  • 60'
    Раум с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лунин грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 59'
    Винисиус с левого фланга от угла штрафной площади выполнил прострел к радиусу штрафной, защитники "Лейпцига" сыграли без ошибок и перехватили мяч. 
  • 58'
    "Реал" вернул себе контроль над мячом и старается активно работать по левому флангу, но пока что оборона "Лейпцига" держится. 
  • 57'
    "Лейпциг" сейчас намного больше времени владеет мячом, но при этом создать качественный момент очень тяжело "быкам". 
  • 56'
    Ольмо с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Кроос грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • 55'
    Вальверде от лицевой линии поля с правого фланга выполнил прострел чуть назад к линии штрафной площади на ближний угол штрафной, но Родриго в итоге не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    54'
    Ирфан Пельто после паузы всё же показал жёлтую карточку Мохамеду Симакану за толчок Карвахаля. 
  • Травма, повреждение
    53'
    Карвахалю досталось в позиционной борьбе в своей штрафной площади от Симакана, но Ирфан Пельто не зафиксировал нарушение правил. 
  • Угловой
    52'
    Симонс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади игроки "Реала" очень уверенно отвели угрозу от своих владений при стандарте.
  • Опасный момент
    51'
    Ольмо со входа в штрафную площадь с правого фланга плотно пробил в ближний угол ворот, Лунин отбил мяч перед собой, но затем Андрей смог отбить и добивание от Шешко, мяч ушёл на угловой. 
  • 50'
    И вновь "Реал" вроде бы ничего особенного не показывал на поле, но за счёт класса футболистов мадридский клуб уже оказался впереди. 
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Диас!!! Диас получил мяч на правом фланге от Карвахаля, далее Браим ушёл от Раума, совершил смещение в штрафную площадь, попутно был обыграл Шлагер, а уже в завершении последовал отличный удар в дальний угол ворот, Гулачи ничего не смог поделать. 
  • 48'
    Опенда по правой половине поля убежал в штрафную площадь и затем как-то совсем неудачно направил мяч во вратарскую, получился подарок для Лунина. 
  • Угловой
    47'
    Угловой у ворот "Реала". Раум выполнил подачу в центр штрафной площади, Шешко неплохо выпрыгнул, но удар головой по воротам у Беньямина не получился. 
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    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Реал", чтобы попытаться забить на выезде хотя бы один мяч, чтобы далее чувствовать себя более спокойно. "Лейпцигу" в свою очередь нужно продолжать максимально внимательно играть в обороне, а затем уже рассчитывать на быстрые выходы через фланги. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Лейпциг" на домашнем поле при неплохом футболе сдерживает мадридский "Реал" и заслуженно играет вничью со счётом 0:0. Немецкий клуб при этом создал пару неплохих моментов, но забить заветный гол, чтобы этот вечер стал более жарким, у "быков" пока что не получается. 
    • Желтая карточка
      45'
      Главный тренер "Лейпцига" Марко Розе получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • 45'
      Диас вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем выполнил неплохой заброс на набегающего Винисиуса, Винисиус в касание пробил в ближний угол ворот, но мяч в створ не пошёл. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Ирфан Пельто к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Винисиус совершил рывок к углу штрафной площади по левой половине поля, но Клостерманн в нужный момент включился и выбил мяч в аут. 
    • 43'
      Раум с правого фланга теперь уже выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "Реала" вновь сыграли внимательно и на этот раз окончательно перехватили мяч. 
    • Угловой
      42'
      Раум с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Карвахаль грамотно сыграл по позиции и выбил мяч на правый фланг. 
    • 41'
      Из центра поля последовала неплохая передача к линии штрафной площади на ход Шешко, Тчуамени грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Судья
      40'
      Опенда при рывке вперёд по левому флангу в борьбе с Кроосом оказался на газоне, но Ирфан Пельто показал, что нужно играть дальше. 
    • 39'
      В очень среднем темпе сейчас стали играть команды, что как раз помогает в нужный момент "Лейпцигу" играть от обороны. 
    • 38'
      "Реал" в очередной раз перехватил контроль над мячом, но дальше центра поля испанский клуб продвигается с трудом. 
    • 37'
      Заканчивается постепенно первый тайм, пока что всё идёт к тому, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло. 
    • Офсайд
      36'
      Симонс разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к лицевой линии поля на Раума, но Давид оказался в небольшом офсайде. 
    • 35'
      Вальверде с правого фланга сместился к ближнему углу штрафной площади, но затем проникающая передача в штрафную у Федерико не прошла. 
    • 34'
      Хенрихс с правого фланга выполнил слишком сильную подачу в центр штрафной площади, ещё один подход к воротам "Реала" хозяева поля завершили неудачно. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Карвахаль в центре поля вновь нарушил правила против Симонса. Игроки "Лейпцига" вновь быстро разыграли стандарт. 
    • 32'
      Наконец-то был показан хороший повтор, где стало понятно окончательно, что стало причиной отменой гола "Лейпцига". Хенрихс передаче Шлагера помешал сыграть Лунину, при этом игрок "Лейпцига" как раз был в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Карвахаль в центре поля в подкате грубо сыграл против Симонса, а затем уже Даниэль стал предъявлять сопернику за симуляцию. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Орбан в центре поля нарушил правила против Диаса. Игроки "Реала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 29'
      Шешко с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Симонс не смог как следует подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Кросс в центре поля нарушил правила против Опенда. Игроки "Лейпцига" хотели карточку для соперника за срыв атаки, но Ирфан Пельто не хочет пока что нагнетать обстановку. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Опенда теперь уже слишком рьяно боролся за мяч на половине поля "Реала", правила были нарушены против Крооса. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Камавинга перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и в итоге нарушил правила против Симакана. 
    • 25'
      Удалось игрокам "Реала" разогнать неплохую атаку по левой половине поля, которая завершилась передачей в центр штрафной площади, Родриго под давлением соперника в касание пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 24'
      Родриго на левой половине поля у радиуса штрафной площади получил мяч от Винисиуса и пробил по воротам, мяч попал в Орбана. 
    • 23'
      Диас с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Симакан хорошо сыграл по позиции и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Угловой
      22'
      Раум с углового выполнил подачу в цент вратарской, Лунин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 21'
      Шешко получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем Беньямин пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу Тчуамени и ушёл на угловой. 
    • 20'
      Кроос пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел плотно, но точно по центру, а поэтому Гулачи смог пойти его без особого труда. 
    • 19'
      Винисиус с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Камавинга под давлением соперника не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Карвахаль в центре поля нарушил правила против Симонса. Игроки "Лейпцига" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 17'
      "Реал" совсем пока что не хочет торопиться с развитием атаки, гости стараются побольше держать мяч в центре поля. 
    • 16'
      Хенрихс из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел низом, но точно по центру, Лунин сыграл без ошибок и намертво поймал мяч. 
    • 15'
      Ольмо активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Реала", но в борьбе с Камавинга заработать угловой для Дани не получилось. 
    • 14'
      Пока что "Лейпциг" очень уверенно контролирует мяч в первые минуты матча, а "Реал" присматривается к своему сопернику. 
    • 13'
      Раум с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лунин вновь грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
    • 12'
      С левой половины поля последовал заброс в штрафную площадь "Реала" на Симонса, мяч полетел слишком сильно для Хави и в итоге достался Лунину. 
    • Опасный момент
      11'
      Шешко по правой половине поля убежал в штрафную площадь и затем пробил в ближний угол ворот, Лунин успел сократить дистанцию и выручил свою команду. 
    • 10'
      Кроос с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Камавинга под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч полетел практически по центру и стал лёгкой добычей для Гулачи. 
    • Угловой
      9'
      Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тчуамени головой пробил в правый угол ворот, Опенда грамотно сыграл у штанги и головой выбил мяч на правый фланг. 
    • 8'
      Родриго совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Орбан не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 7'
      Родриго по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел ногу Раума и затем его у правого угла вратарской забрал Гулачи. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Симонс в центре поля нарушил правила против Вальверде. Игроки "Реала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 5'
      С левой половины поля последовал заброс к линии вратарской, совсем немного не хватило Шешко, чтобы пробить в касание по воротам. 
    • Видеоповтор
      4'
      На повторе было видно, что Шешко не был в офсайде, но гол не был при этом всё же засчитан, будем ждать повтора с линиями. Есть ещё вариант, что в итоге было зафиксировано нарушение правил против Лунина, который играл на выходе. Ирфан Пельто не стал засчитывать гол "Лейпцига" как раз после подсказки судей из комнаты VAR. 
    • Офсайд
      3'
      Раум с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лунин при игре на выходе кулаками выбил мяч к радиусу штрафной площади, Шлагер в касание направил мяч к правому углу вратарской, Шешко головой отправил мяч в левый угол ворот, но взятие ворот "Реала" не было засчитано из-за офсайда. 
    • 2'
      Сами себе игроки "Реала" сейчас привезли угловой, "Лейпциг" в итоге получает шанс начать игру с высокого прессинга. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Лейпциге. Конечно же "Реал" считается у букмекеров безоговорочным фаворитом, но при своих болельщиках "быки" обязаны будут биться до самого конца. 
    • До матча
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой РБ Лейпциг.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:1 Реал Мадрид

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    7% (20)
    Ничья
    12.3% (35)
    Реал Мадрид
    80.7% (230)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.94% (110)
    Меньше
    14.06% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    93.75% (120)
    Нет
    6.25% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    27% (77)
    1:3 Реал Мадрид
    5.3% (15)
    1:1 Ничья
    4.2% (12)
    2:2 Ничья
    3.2% (9)
    2:3 Реал Мадрид
    1.8% (5)
    0:1 Реал Мадрид
    1.4% (4)
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