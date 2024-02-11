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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 36
РБ Лейпциг 2.8% (1)
X 13.9% (5)
Реал Мадрид 83.3% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Реал Мадрид
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

РБ Лейпциг
Реал Мадрид

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 4 0.67
Симонс Хави 2 0.33
Шешко Беньямин 2 0.33
Шлагер Ксавер 1 0.17
Раум Давид 1 0.17
Форсберг Эмиль 1 0.17
Ольмо Дани 1 0.17
Симакан Мохамед 1 0.17
Кампль Кевин 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Бласвих Янис 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Баумгартнер Кристоф 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.67
Родриго 3 0.5
Хоселу Санмартин 3 0.5
Винисиус Жуниор 2 0.33
Диас Браим 1 0.17
Себальос Дани 1 0.17
Пас Николас 1 0.17
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Кампль Кевин 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Раум Давид 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Симонс Хави 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

1
0
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
8
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Реал Мадрид
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
38%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
29%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Реал Мадрид

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
2
4
2.5
4
2
1/8 финала
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
Копенгаген
Манчестер Сити
ПСЖ
Реал Сосьедад
Лацио
Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 36
    РБ Лейпциг 2.8% (1)
    X 13.9% (5)
    Реал Мадрид 83.3% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    2.8% (1)
    Ничья
    13.9% (5)
    Реал Мадрид
    83.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.11% (31)
    Меньше
    13.89% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (33)
    Нет
    8.33% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    72.2% (26)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
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    РБ Лейпциг
    Реал Мадрид
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