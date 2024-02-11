Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|4
|0.67
|Симонс Хави
|2
|0.33
|Шешко Беньямин
|2
|0.33
|Шлагер Ксавер
|1
|0.17
|Раум Давид
|1
|0.17
|Форсберг Эмиль
|1
|0.17
|Ольмо Дани
|1
|0.17
|Симакан Мохамед
|1
|0.17
|Кампль Кевин
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Бласвих Янис
|0
|0
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|4
|0.67
|Родриго
|3
|0.5
|Хоселу Санмартин
|3
|0.5
|Винисиус Жуниор
|2
|0.33
|Диас Браим
|1
|0.17
|Себальос Дани
|1
|0.17
|Пас Николас
|1
|0.17
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Ленц Кристофер
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
1
0
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
8
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Реал Мадрид
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
38%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
29%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
42
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид
Исход игры
РБ Лейпциг
2.8% (1)
Ничья
13.9% (5)
Реал Мадрид
83.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
86.11% (31)
Меньше
13.89% (5)
Обе команды забьют
Да
91.67% (33)
Нет
8.33% (3)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
72.2% (26)
1:1 Ничья
8.3% (3)
2:2 Ничья
5.6% (2)
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