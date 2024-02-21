Стадион: Драгау. Главный судья: Гозубуик Сердар
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
18 Владение мячом, % 82
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
73 Суит ДжеймсЗащитник
-
79 Хевен ЭйденЗащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Нванери ИтанПолузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Порту
Арсенал
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
4.5
0.5
Среднее время на гол
20
180
Всего голов
13
1
Голов в среднем за матч
3.25
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
27
360
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|4
|0.57
|Эванилсон
|4 (1)
|0.57
|Тареми Мехди
|2
|0.29
|Пепе Кеплер
|2
|0.29
|Пепе VI
|1
|0.14
|Консейсау Франсишку
|1
|0.14
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.14
|Мариу Жоау III
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|4
|0.57
|Сака Букайо
|3
|0.43
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.29
|Троссар Леандро
|2
|0.29
|Эдегор Мартин
|2
|0.29
|Хаверц Кай
|1
|0.14
|Нкетиа Эдди
|1
|0.14
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.14
|Нелсон Райс
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Пепе VI
|2
|0
|Консейсау Сержиу
|1
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
Результаты матчей
Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
12
Порту
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арсенал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
5
42%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
19%
3
19%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
3
19%
1
6%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3
Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2
Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1
Результаты матчей
Порту
Арсенал
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Порту
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
24
24
24
15
15
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 0:0 Арсенал
Исход игры
Порту
10.4% (25)
Ничья
18.3% (44)
Арсенал
71.3% (171)
Тотал 2.5
Больше
63.03% (75)
Меньше
36.97% (44)
Обе команды забьют
Да
83.19% (99)
Нет
16.81% (20)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
23.3% (56)
1:1 Ничья
10.4% (25)
0:1 Арсенал
5.4% (13)
2:1 Порту
2.1% (5)
1:3 Арсенал
2.1% (5)
2:2 Ничья
1.7% (4)
0:2 Арсенал
1.7% (4)
2:3 Арсенал
1.7% (4)
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