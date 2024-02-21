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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Порту
0:0
Первый тайм: 12'
Арсенал
0'
2' Желтая карточка
Райс Деклан

Ход матча

2'
 
Райс Деклан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Прогнозы 240
Порту 10.4% (25)
X 18.3% (44)
Арсенал 71.3% (171)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Порту
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
16
Нико
Гонсалес
22
Варела
Алан
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
Порту
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Порту
Арсенал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
5:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

4.5
0.5

Среднее время на гол

20
180

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

3.25
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

27
360

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 4 0.57
Эванилсон 4 (1) 0.57
Тареми Мехди 2 0.29
Пепе Кеплер 2 0.29
Пепе VI 1 0.14
Консейсау Франсишку 1 0.14
Эуштакиу Стивен 1 0.14
Мариу Жоау III 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 4 0.57
Сака Букайо 3 0.43
Мартинелли Габриэл 2 0.29
Троссар Леандро 2 0.29
Эдегор Мартин 2 0.29
Хаверц Кай 1 0.14
Нкетиа Эдди 1 0.14
Жоржиньо II 1 (1) 0.14
Нелсон Райс 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 3 0
Кардозу Фабиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе VI 2 0
Консейсау Сержиу 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Консейсау Франсишку 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 2 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Уайт Бен 1 0

Результаты матчей

Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
12
Порту
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арсенал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
5
42%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
19%
3
19%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
3
19%
1
6%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3
Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2
Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1

Результаты матчей

Порту
Арсенал

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Порту
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
2
1
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
3
3
2.5
2
4
2
4
3.5
2
4
1
5
4.5
1
5
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    13'
    Нарушение правил фиксируется в центре поля. Против Деклана Райса фол совершается.
  • 12'
    Вандерсон Галено только что вбросил длинный аут с левого фланга в чужую штрафную площадь. Пепе Кеплер был там среди кандидатов на то, чтобы нанести удар головой, однако отбились вторым этажом игроки "Арсенала", опасного момента снова не возникло.
  • 11'
    Вандерсон Галено устремился вперёд по левому флангу на свободное пространство, однако опередил его Давид Райя, выскочивший из своей штрафной площади. Вратарь "Арсенала" вынес мяч за боковую линию. Хозяева быстро вбросили аут в расчёте поразить пустые чужие ворота, пока Райя возвращался назад в рамку, но не удалось футболистам "Порту" довести ситуацию до удара.
  • Фол, нарушение
    10'
    Леандро Троссар нарушил правила рядом с центральным кругом. Фол был произведён в отношении Франсишку Консейсау.
  • 9'
    При этом опасными моментами перед воротами "Порту" и не пахнет. Сейчас, наоборот, хозяева слишком высоко прессингуют гостей. Давид Райя и его партнёры-защитники не ошибаются.
  • 8'
    По статистике примерно в три раза больше владеет мячом лондонский "Арсенал". Три минуты назад 74 процента имела английская команда по этому показателю.
  • 7'
    Достаточно спокойное начало матча являют команды на футбольном поле. "Арсенал" при этом имеет преимущество по контролю мяча. Хозяева согласны с такой ситуацией. Не собираются "драконы" форсировать обстановку. Понимают они, что впереди ещё много игровых минут сегодня.
  • 5'
    Бен Уайт вбросил аут в атаке с правого фланга, и пошли "пушкари" раскатывать мяч между собой в середине поля. Там их стали подпрессинговывать соперники, но не ошибаются гости.
  • 4'
    Одного из полузащитников "Порту" будем называть просто Пепе, а защитника команды хозяев - Пепе Кеплером.
  • Фол, нарушение
    4'
    Позиционная атака "канониров" также ни к чему любопытному не привела. Она окончилась фолом в нападении. Габриэл Мартинелли нарушил правила против Пепе.
  • 3'
    Разыграли свой штрафной удар "драконы", а огнедышащую атаку провести не смогли. Вообще ничего интересного не придумали хозяева. Теперь с мячом лондонский "Арсенал".
  • Желтая карточка
    2'
    На отметке в 1:01 фиксируется нарушение правил на фланге в центральной трети пол. Деклан Райс валит на газон Вандерсона Галено и получает жёлтую карточку.
  • 1'
    "Порту" играет в сине-белой форме, а у "Арсенала" красно-белая экипировка. По цветовой гамме сегодня нет сюрпризов.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В одном из матчей плей-офф Лиги чемпионов "Порту" сыграет на своём поле с лондонским "Арсеналом". Это первый раунд двухматчевого противостояния в рамках 1/8 финала. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 0:0 Арсенал

    Исход игры
    Порту
    10.4% (25)
    Ничья
    18.3% (44)
    Арсенал
    71.3% (171)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.03% (75)
    Меньше
    36.97% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (99)
    Нет
    16.81% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    23.3% (56)
    1:1 Ничья
    10.4% (25)
    0:1 Арсенал
    5.4% (13)
    2:1 Порту
    2.1% (5)
    1:3 Арсенал
    2.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (4)
    0:2 Арсенал
    1.7% (4)
    2:3 Арсенал
    1.7% (4)
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