Первый тайм

13' Нарушение правил фиксируется в центре поля. Против Деклана Райса фол совершается.

12' Вандерсон Галено только что вбросил длинный аут с левого фланга в чужую штрафную площадь. Пепе Кеплер был там среди кандидатов на то, чтобы нанести удар головой, однако отбились вторым этажом игроки "Арсенала", опасного момента снова не возникло.

11' Вандерсон Галено устремился вперёд по левому флангу на свободное пространство, однако опередил его Давид Райя, выскочивший из своей штрафной площади. Вратарь "Арсенала" вынес мяч за боковую линию. Хозяева быстро вбросили аут в расчёте поразить пустые чужие ворота, пока Райя возвращался назад в рамку, но не удалось футболистам "Порту" довести ситуацию до удара.

10' Леандро Троссар нарушил правила рядом с центральным кругом. Фол был произведён в отношении Франсишку Консейсау.

9' При этом опасными моментами перед воротами "Порту" и не пахнет. Сейчас, наоборот, хозяева слишком высоко прессингуют гостей. Давид Райя и его партнёры-защитники не ошибаются.

8' По статистике примерно в три раза больше владеет мячом лондонский "Арсенал". Три минуты назад 74 процента имела английская команда по этому показателю.