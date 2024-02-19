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Арсенал
Прогнозы 65
Порту 12.3% (8)
X 20% (13)
Арсенал 67.7% (44)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Порту
Арсенал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
5:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

4.5
0.5

Среднее время на гол

20
180

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

3.25
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

27
360

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 4 0.67
Эванилсон 4 (1) 0.67
Тареми Мехди 2 0.33
Пепе Кеплер 2 0.33
Пепе VI 1 0.17
Консейсау Франсишку 1 0.17
Эуштакиу Стивен 1 0.17
Мариу Жоау III 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 4 0.67
Сака Букайо 3 0.5
Мартинелли Габриэл 2 0.33
Троссар Леандро 2 0.33
Эдегор Мартин 2 0.33
Хаверц Кай 1 0.17
Нкетиа Эдди 1 0.17
Жоржиньо II 1 (1) 0.17
Нелсон Райс 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 3 0
Кардозу Фабиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе VI 2 0
Консейсау Сержиу 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Консейсау Франсишку 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Уайт Бен 1 0
Райс Деклан 1 0

Результаты матчей

Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
12
Порту
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арсенал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
5
42%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
19%
3
19%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
3
19%
1
6%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3
Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2
Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1

Результаты матчей

Порту
Арсенал

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Порту
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
2
1
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
3
3
2.5
2
4
2
4
3.5
2
4
1
5
4.5
1
5
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 65
    Порту 12.3% (8)
    X 20% (13)
    Арсенал 67.7% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Арсенал
    5.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту - Арсенал

    Исход игры
    Порту
    12.3% (8)
    Ничья
    20% (13)
    Арсенал
    67.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.35% (33)
    Меньше
    32.65% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    35.4% (23)
    1:1 Ничья
    16.9% (11)
    2:1 Порту
    6.2% (4)
    0:1 Арсенал
    4.6% (3)
    2:3 Арсенал
    4.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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