Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
293 Количество передач 293
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
-
12 Лино СэмуелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Атлетико М
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
60
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.25
|Мартинес Лаутаро
|2 (1)
|0.25
|Фраттези Давиде
|1
|0.13
|Арнаутович Марко
|1
|0.13
|Тюрам Маркус
|1
|0.13
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.13
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|5
|0.71
|Гризманн Антуан
|5
|0.71
|Лино Сэмуел
|2
|0.29
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0.14
|Ньигес Сауль
|1
|0.14
|Эрмосо Марио
|1
|0.14
|Молина Науэль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Пауль Родриго
|1
|1
|Лино Сэмуел
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
3
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
12
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Атлетико М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
12
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
16
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
4
25%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
5
31%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1
Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0
Результаты матчей
Интер Милан
Атлетико М
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
51
16
33
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Атлетико М
Исход игры
Интер Милан
71.6% (192)
Ничья
14.6% (39)
Атлетико М
13.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
56.3% (67)
Меньше
43.7% (52)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
20.9% (56)
1:0 Интер Милан
10.1% (27)
1:1 Ничья
7.1% (19)
2:0 Интер Милан
2.2% (6)
1:2 Атлетико М
1.1% (3)
3:1 Интер Милан
1.1% (3)
2:2 Ничья
0.7% (2)
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