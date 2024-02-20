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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Интер Милан
0:0
Перерыв
Атлетико М
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 293 Количество передач 293
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 268
Интер Милан 71.6% (192)
X 14.6% (39)
Атлетико М 13.8% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
Ничья
Атлетико М
5.25
3.75
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7.10
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1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
12
Лино
Сэмуел
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
14
Льоренте
Маркос
7
Гризманн
Антуан
Интер Милан
3-5-2
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Интер Милан
Атлетико М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

МКЧ
0:1
Е
0:2

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
60

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 (1) 0.25
Мартинес Лаутаро 2 (1) 0.25
Фраттези Давиде 1 0.13
Арнаутович Марко 1 0.13
Тюрам Маркус 1 0.13
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.13
Ачерби Франческо 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Биссекк Янн-Аурель 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 0.71
Гризманн Антуан 5 0.71
Лино Сэмуел 2 0.29
Ривас Пабло Барриос 1 0.14
Ньигес Сауль 1 0.14
Эрмосо Марио 1 0.14
Молина Науэль 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Лукаку Ромелу 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Онана Андре 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 1
Лино Сэмуел 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Корреа Анхель 1 0
Хименес Хосе 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
3
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
12
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Атлетико М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
12
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
16
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
4
25%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
5
31%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1
Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0

Результаты матчей

Интер Милан
Атлетико М

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1
1
6
2.5
3
3
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в Милане "Интер" и "Атлетико" играют между собой вничью со счётом 0:0. В первой половине матча команда Симоне Индзаги всё же создала пару неплохих подходов к воротам мадридского клуба, а вот испанский клуб пока что потревожить Янна Зоммера толком не может. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Иштван Ковач к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Мартинес и Тюрам разогнали атаку по левой половине поля, далее Маркус сместился к радиусу штрафной площади и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Барелла подработал мяч и выполнил ответный пас на Тюрама, Маркус под давлением соперника пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно и в итоге Облак вновь выловил его. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Чалханоглу под давлением Коке в борьбе за мяч подыграл себе рукой, Иштван Ковач всё видел и дал свисток в пользу "Атлетико". 
  • Фол, нарушение
    42'
    Гризманн в центре поля нарушил правила против Мхитаряна. Игроки "Интера" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    41'
    Чалханоглу и Мхитарян неудачно разыграли корнер между собой, далее на левом фланге футболисты "Интера" немного заиграли и едва не привезли контратаку на свои ворота. 
  • 40'
    Тюрам перехватил мяч в центре поля после ошибки Де Пауля, далее Маркус убежал к линии штрафной площади по левой половине поля и затем выполнил передачу к центру штрафной по линии, Мартинес не очень удачно подстроился под мяч и плохо пробил в левый угол ворот, но всё же будет угловой. 
  • 39'
    Гризманн при развитии атаки по левому флангу выполнил плохую передачу на ход Лино по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 38'
    Барелла с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес опередил Хименеса и головой пробил под правый угол ворот, Облак в прыжке спокойно выловил мяч. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Сауль в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Мхитаряна. 
  • 36'
    Постепенно у нас заканчивается первый тайм, конечно же никто не удивится, если на перерыв команды уйдут при нулях на табло. 
  • 35'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Мартинесу по левой половине поля, Хименес оказался первым на мяче и головой спокойно сбросил его в руки Облаку. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Павар перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гризманна. 
  • 33'
    Павар из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Тюрам под давлением соперника головой сбросил мяч к радиусу штрафной, Мартинес в касание пробил по воротам, мяч в створ не пошёл. 
  • 32'
    Молина при развитии атаки по правому флангу сыграл немного неудачно и в итоге упустил мяч в аут. 
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    • Судья
      31'
      Немного повздорили между собой Де Пауль и Чалханоглу у штрафной площади "Атлетико", но Иштван Ковач быстро всех успокоил.  
    • 30'
      Димарко совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, Витсель грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут. 
    • 29'
      Лино при развитии атаки по левой половине поля налетел на де Врея, Стефан спокойно выбил мяч в аут. 
    • 28'
      Теперь уже игроки "Атлетико" катают мяч в центре поля и совсем не торопятся с продвижением в атаку. 
    • 27'
      Мхитарян с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Атлетико" вновь сыграли без ошибок и выбили мяч обратно на левую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Де Пауль теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Интера" и в итоге заплёл ноги Барелле. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Бастони в центре поля нарушил правила против Молины. Игроки "Атлетико" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 24'
      Игроки "Интера" катают мяч в центре поля уже вторую минуту, пока что плотную оборону "Атлетико" вскрыть никак не получается. 
    • 23'
      Игроки "Интера" пока что катают мяч в центре поля и не форсируют события. 
    • 22'
      Эрмосо с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Зоммер спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 21'
      Гризманн из центра поля выполнил заброс на ход Льоренте по правому флангу, Маркос от боковой линии штрафной площади выполнил подачу к радиусу штрафной, Эрмосо подключился к атаке, но удар в касание у Марио совсем не получился. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Мхитарян немного опасно сыграл в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Льоренте. 
    • 19'
      Дармиан с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Витсель грамотно сыграл в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 18'
      Мартинес выполнил передачу на ход Барелле по правой бровке, Николо немного не успел к мячу и в итоге упустил его в аут. 
    • 17'
      Чалханоглу из центра выполнил заброс на ход Бастони по левому флангу, Алессандро зацепился за мяч и со второй попытки выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 16'
      Вроде бы всё нормально с Бареллой, полузащитник "Интера" показал, что готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Барелла дёрнул мышцу при попытке сделать рывок по правому флангу, Николо пока что пытается понять, сможет ли он продолжить игру. 
    • 14'
      Барелла с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в штрафной площади "Атлетико" началась небольшая суматоха, но всё же за счёт общих усилий игроки мадридского клуба смогли отбиться и заблокировать удар от линии штрафной площади в исполнении Мартинеса. 
    • 13'
      Лино теперь уже вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем Самуэл пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Зоммер всё контролировал. 
    • 12'
      Лино вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем от лицевой линии поля выполнил подачу к дальней штанге, мяч полетел слишком высоко. 
    • 11'
      Бастони теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, но найти продолжение атаки Алессандро не смог и в итоге потерял мяч. 
    • 10'
      Димарко попытался совершить рывок вперёд по левому флангу, но под давлением двух соперников Федерико упустил мяч в аут. 
    • 9'
      Бастони из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Витсель головой выбил мяч подальше от своих ворот, Чалханоглу за пределами штрафной площади подкараулил отскок мяча и в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 8'
      После заброса из центра поля Мартинес на левом фланге сбросил мяч на ход Бастони, но Алессандро не понял своего партнёра по команде и не был готов к рывку. 
    • 7'
      Дармиан пошёл в высокий прессинг и в итоге заставил Лино упустить мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Витсель в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Мартинеса. 
    • 5'
      Облак неудачно выбил мяч из штрафной площади к центру поля, Барелла перехватил мяч, далее Николо совершил рывок и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Тюраму, совсем немного не хватило Маркусу, чтобы обработать мяч и завершить момент ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Де Пауль в центре поля нарушил правила. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 3'
      Дарман из глубины поля выполнил передачу на ход Тюраму по правому флангу, Хименес сыграл на опережении и перехватил мяч. 
    • 2'
      Матч начался с минуты молчания в память об ушедшем сегодня из жизни бывшем защитнике "Интера" Андреасе Бреме, который скончался в возрасте 63 лет от остановки сердца. За "Интер" бывший защитник сборной Германии выступал с 1988 года и проведя 155 матчей выиграл вместе с миланским клубом чемпионат Италии, Кубок УЕФА и Суперкубок Италии. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Милане между "Интером" и "Атлетико". Конечно же это может быть в первую очередь тактическое противостояние между командами Симоне Индзаги и Диего Симеоне, но всё же мы будем ждать яркого футбола. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Атлетико М

    Исход игры
    Интер Милан
    71.6% (192)
    Ничья
    14.6% (39)
    Атлетико М
    13.8% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.3% (67)
    Меньше
    43.7% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    20.9% (56)
    1:0 Интер Милан
    10.1% (27)
    1:1 Ничья
    7.1% (19)
    2:0 Интер Милан
    2.2% (6)
    1:2 Атлетико М
    1.1% (3)
    3:1 Интер Милан
    1.1% (3)
    2:2 Ничья
    0.7% (2)
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