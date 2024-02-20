Тюрам перехватил мяч в центре поля после ошибки Де Пауля, далее Маркус убежал к линии штрафной площади по левой половине поля и затем выполнил передачу к центру штрафной по линии, Мартинес не очень удачно подстроился под мяч и плохо пробил в левый угол ворот, но всё же будет угловой.

Чалханоглу и Мхитарян неудачно разыграли корнер между собой, далее на левом фланге футболисты "Интера" немного заиграли и едва не привезли контратаку на свои ворота.

Чалханоглу под давлением Коке в борьбе за мяч подыграл себе рукой, Иштван Ковач всё видел и дал свисток в пользу "Атлетико".

Мартинес и Тюрам разогнали атаку по левой половине поля, далее Маркус сместился к радиусу штрафной площади и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Барелла подработал мяч и выполнил ответный пас на Тюрама, Маркус под давлением соперника пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно и в итоге Облак вновь выловил его.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в Милане "Интер" и "Атлетико" играют между собой вничью со счётом 0:0. В первой половине матча команда Симоне Индзаги всё же создала пару неплохих подходов к воротам мадридского клуба, а вот испанский клуб пока что потревожить Янна Зоммера толком не может.

Молина при развитии атаки по правому флангу сыграл немного неудачно и в итоге упустил мяч в аут.

Павар из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Тюрам под давлением соперника головой сбросил мяч к радиусу штрафной, Мартинес в касание пробил по воротам, мяч в створ не пошёл.

Павар перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гризманна.

Из глубины поля последовал заброс на ход Мартинесу по левой половине поля, Хименес оказался первым на мяче и головой спокойно сбросил его в руки Облаку.

Постепенно у нас заканчивается первый тайм, конечно же никто не удивится, если на перерыв команды уйдут при нулях на табло.

Сауль в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Мхитаряна.

Барелла с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес опередил Хименеса и головой пробил под правый угол ворот, Облак в прыжке спокойно выловил мяч.

Гризманн при развитии атаки по левому флангу выполнил плохую передачу на ход Лино по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Эрмосо с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Зоммер спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Игроки "Интера" пока что катают мяч в центре поля и не форсируют события.

Игроки "Интера" катают мяч в центре поля уже вторую минуту, пока что плотную оборону "Атлетико" вскрыть никак не получается.

Бастони в центре поля нарушил правила против Молины. Игроки "Атлетико" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Де Пауль теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Интера" и в итоге заплёл ноги Барелле.

Мхитарян с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Атлетико" вновь сыграли без ошибок и выбили мяч обратно на левую половину поля.

Теперь уже игроки "Атлетико" катают мяч в центре поля и совсем не торопятся с продвижением в атаку.

Лино при развитии атаки по левой половине поля налетел на де Врея, Стефан спокойно выбил мяч в аут.

Димарко совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, Витсель грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут.

Немного повздорили между собой Де Пауль и Чалханоглу у штрафной площади "Атлетико", но Иштван Ковач быстро всех успокоил.

21' Гризманн из центра поля выполнил заброс на ход Льоренте по правому флангу, Маркос от боковой линии штрафной площади выполнил подачу к радиусу штрафной, Эрмосо подключился к атаке, но удар в касание у Марио совсем не получился.

20' Мхитарян немного опасно сыграл в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Льоренте.

19' Дармиан с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Витсель грамотно сыграл в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот.

18' Мартинес выполнил передачу на ход Барелле по правой бровке, Николо немного не успел к мячу и в итоге упустил его в аут.

17' Чалханоглу из центра выполнил заброс на ход Бастони по левому флангу, Алессандро зацепился за мяч и со второй попытки выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

16' Вроде бы всё нормально с Бареллой, полузащитник "Интера" показал, что готов играть дальше.

15' Барелла дёрнул мышцу при попытке сделать рывок по правому флангу, Николо пока что пытается понять, сможет ли он продолжить игру.

14' Барелла с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в штрафной площади "Атлетико" началась небольшая суматоха, но всё же за счёт общих усилий игроки мадридского клуба смогли отбиться и заблокировать удар от линии штрафной площади в исполнении Мартинеса.

13' Лино теперь уже вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем Самуэл пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Зоммер всё контролировал.

12' Лино вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем от лицевой линии поля выполнил подачу к дальней штанге, мяч полетел слишком высоко.

11' Бастони теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, но найти продолжение атаки Алессандро не смог и в итоге потерял мяч.

10' Димарко попытался совершить рывок вперёд по левому флангу, но под давлением двух соперников Федерико упустил мяч в аут.

9' Бастони из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Витсель головой выбил мяч подальше от своих ворот, Чалханоглу за пределами штрафной площади подкараулил отскок мяча и в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

8' После заброса из центра поля Мартинес на левом фланге сбросил мяч на ход Бастони, но Алессандро не понял своего партнёра по команде и не был готов к рывку.

7' Дармиан пошёл в высокий прессинг и в итоге заставил Лино упустить мяч в аут.

6' Витсель в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Мартинеса.

5' Облак неудачно выбил мяч из штрафной площади к центру поля, Барелла перехватил мяч, далее Николо совершил рывок и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Тюраму, совсем немного не хватило Маркусу, чтобы обработать мяч и завершить момент ударом по воротам.

4' Де Пауль в центре поля нарушил правила. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Дарман из глубины поля выполнил передачу на ход Тюраму по правому флангу, Хименес сыграл на опережении и перехватил мяч.

2' Матч начался с минуты молчания в память об ушедшем сегодня из жизни бывшем защитнике "Интера" Андреасе Бреме, который скончался в возрасте 63 лет от остановки сердца. За "Интер" бывший защитник сборной Германии выступал с 1988 года и проведя 155 матчей выиграл вместе с миланским клубом чемпионат Италии, Кубок УЕФА и Суперкубок Италии.