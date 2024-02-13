Де Брёйне классно пробил после паса от Родри, но Грабара потащил мяч из левого от себя угла!

Замена в составе "Копенгагена": Вместо Классона на поле вышел Корнелиус.

Де Брёйне пошел в дриблинг на нескольких соперников и на входе к штрафной заработал стандарт для "Манчестер Сити".

Фоден с левой ноги закрутил мяч в ближний угол, но удар получился не очень сильным, поэтому Грабара спокойно забрал игровой снаряд.

Де Брёйне сбили с ног в центре поля. Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны игрока "Копенгагена", что очень не понравилось болельщикам, которые освистали судью.

Стоунс забрался в положение вне игры после передачи от Холанна.

Де Брёйне не смог опередить Йелерта, но получилось у бельгийца заработать очередной угловой удар для "Сити".

В прежних составах команды вернулись на поле. Пока без замен.

Длинная передача по правому флангу пошла на Фодена, которому не позволили добраться до мяча.

"Манчестер Сити" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, играя в свой футбол.

Хозяева отобрали мяч в центре поля, Маттссон протащил его по правой бровке и хотел навесить в штрафную, но заработал угловой.

Вавро выиграл верховую борьбу после подачи с углового и целил в дальний угол, но мяч прошел мимо ворот.

Серия небольших ошибок была у "Манчестер Сити", но не получалось у хозяев воспользоваться осечками "Манчестер Сити".

Родри попробовал сделать передачу внутрь штрафной на Холанна, но мяч не добрался до норвежца.

Фоден подключил к атаке Стоунса, который пошел в дриблинг, но упустил мяч за пределы поля.

Неплохую атаку организовали хозяева и даже смогли завершить ее ударом по воротам, который оказался неточным.

Де Брёйне хотел перевести мяч на противоположный фланг на Доку, но мяч покинул пределы поля.

Классон в очередной раз нарушил правила, но на этот раз не очень грубо и далеко от своих ворот.

Последовала верховая передача на Маттссона, но не позволили защитники "Манчестер Сити" добраться сопернику до мяча.

Почаще стал держаться мяч у хозяев поля, которые регулярно ходят в атаку в последние минуты.

Три минуты добавлено к первому тайму.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Силва!!! Маттссон пошел в отбор на де Брёйне, который входил в штрафную "Копенгагена", и в ходе стыка мяч отскочил к Силве, который быстро сориентировался и отправил мяч в ближний угол!

"Манчестер Сити" катает мяч на своей половине поля, не пытаясь идти вперед в концовке тайма.

37' Доку умудрился сделать передачу на де Брёйне между двух соперников, но последующая подача бельгийца оказалась неточной.

36' Можно сказать, что "Манчестер Сити" просто подарил гол "Копенгагену", который всего пару раз за первый тайм дошел до чужих ворот.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Маттссон!!!

Эдерсон стал виновником пропущенного гола! Вратарь сделал передачу точно на ногу Эльюнусси, который сразу пробил по воротам, но Эдерсон потащил, однако после игровой снаряд отскочил Маттссону, и тот по красивой траектории отправил мяч в сетку с линии штрафной!



33' Очень красивую атаку провели футболисты "Копенгагена", в который были и забегания за спину, и передача пяткой, но последний пас Маттссона под удар партнеру был заблокирован.

32' Еще момент у ворот "Копенгагена"! Серию ошибок допустили хозяева, но в самый ответственный момент защитник встал на пути мяча, который шел в пустые ворота после удара Родри!

31' МОМЕНТ! Доку сделал классную подачу на дальнюю штангу, где Холанн умудрился сложиться, но пробил немного выше цели.

30' Длинный перевод на Фодена задумал Силва, однако мяч не добрался до партнера.

29' Еще одно нарушение правил со стороны Классона, который сбил с ног Доку.

28' Заметно хромая покинул пределы поля Фоден, но показывает, что готов вернуться на поле.

27' Фоден получил удар по ноге от Классона и пока не может подняться с газона.

26' На ближнюю штангу пошла подача от угла поля, где Диаш без проблем вынес мяч из своей зоны.

25' Хозяева поля заработали первый для себя угловой.

24' Силва ворвался в штрафную соперника с левого фланга и прострелил вдоль ворот, но мяч попал в голову Вавро, а от него отскочил в перекладину!

23' Все-таки не смог продолжить игру Грилиш, но спокойно покидал поле футболист. Видимо, Гвардиола решил просто не рисковать важнейшим футболистом команды.

22' Замена в составе "Манчестер Сити": Вместо Грилиша на поле вышел Доку.

21' "Манчестер Сити" потерял мяч на своей половине поля, но буквально через две секунды команда вернула его под свой контроль.

20' Возобновилась игра. Пока в меньшинстве "Манчестер Сити", но Грилиш, кажется, готовится вернуться на поле.

19' Хосеп Гвардиола пользуется паузой и активно дает указания Стоунсу и Силве.

18' Пока не может подняться с газона игрок "Манчестер Сити". Медицинская бригада на поле.

17' Грилиш получил по ногам от Гонсалвеша.

16' Фоден увидел стоящего на линии штрафной соперника де Брёйне и покатил на него, но не позволили бельгийцу там развернуться, поэтому пришлось немного отойти от зоны датчан.

15' 22 - 78 – владение мячом в пользу "Манчестер Сити" в процентом соотношении.

14' Левым флангом активнее атакует "Манчестер Сити", где Аке отлично взаимодействует с Грилишем и де Брёйне.

13' Де Брёйне выполнил подачу, но Силва не дотянулся до мяча внутри вратарской соперника.

12' Ничего не изменилось после гола "горожан". Продолжают гости оказывать серьезное давление на оборону датчан.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Де Брёйне!!!

Фоден классно принял мяч после передачи от Диаша и вырезал великолепную передачу в коридор на де Брёйне, который ворвался в штрафную "Копенгагена" и низом отправил мяч в сетку!

10' Де Брёйне решил нанести прямой удар, но попал в стенку.

9' Грилиша сбили почти на линии штрафной "Копенгагена".

8' "Манчестер Сити" разыграл угловой у чужих ворот, но не извлек из этого большой пользы.

7' МОМЕНТ! Гости быстро разыграли стандарт, после чего Силва навесил в штрафную соперника, где Диаш ударом в упор попал в голкипера, а рядом стоящий Аке не успел на добивание!

6' Родри заработал штрафной удар для "Манчестер Сити" на чужой половине поля.

5' С фланга на фланг катает мяч "Манчестер Сити", а "Копенгаген" очень глубоко обороняется, не выдергиваясь на соперника.

4' Аке подал в штрафную после передачи от Грилиша, де Брёйне выиграл вверх на линии вратарской и головой нанес удар по воротам, однако не попал в створ.

3' Ответная подача пошла в штрафную площадь "Копенгагена", но там первым на мяче оказался Грабара.

2' Сразу длинный заброс последовал в сторону ворот "Манчестер Сити", но Классон нарушил правила в атаке.