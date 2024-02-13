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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Копенгаген
1:2
Второй тайм: 61'
Манчестер Сити

Ход матча

10'
0:1
Де Брёйне Кевин
(Фоден Фил)
21'
 
Доку Жереми
Грилиш Джек
34'
Маттссон Магнус
1:1
45'
1:2
Силва Бернарду
55'
Корнелиус Андреас
Классон Виктор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 118 Количество передач 383
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Прогнозы 169
Копенгаген 3.6% (6)
X 5.3% (9)
Манчестер Сити 91.1% (154)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Копенгаген
Ничья
Манчестер Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
26
Маккена
Скотт
2
Дикс
Кевин
9
Гонсалвеш
Диогу
33
Фальк
Расмус
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
17
Де
Брёйне
Кевин
20
Силва
Бернарду
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
Копенгаген
4-3-3
Манчестер Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Копенгаген
Манчестер Сити

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
5:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
120

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 3 (1) 0.23
Лерагер Лукас 3 0.23
Ларссон Джордан 3 0.23
Оскарссон Орри 3 0.23
Классон Виктор 2 0.15
Эльюнусси Мохамед 2 0.15
Ачури Мохамед Элиас 1 0.08
Фальк Расмус 1 0.08
Вавро Денис 1 0.08
Маттссон Магнус 1 0.08
Бардгджи Руни 1 0.08
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (2) 0.63
Альварес Хулиан 4 0.5
Фоден Фил 3 0.38
Родри Эрнандес 2 0.25
Доку Жереми 1 0.13
Де Брёйне Кевин 1 0.13
Силва Бернарду 1 0.13
Аканджи Мануэль 1 0.13
Бобб Оскар 1 0.13
Хэмилтон Мика 1 0.13
Филлипс Кэлвин 1 (1) 0.13
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Диаш Рубен 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерагер Лукас 5 1
Йелерт Элиас 4 1
Фальк Расмус 4 0
Вавро Денис 3 0
Дикс Кевин 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
0
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
10
Копенгаген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
7
54%
0
0%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
15%
4
44%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
9
45%
1
5%
31-45
5
25%
5
26%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
10%
5
26%
76-90
2
10%
0
0%
91-120

Пропущено

16
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5
Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1
Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1

Результаты матчей

Копенгаген
Манчестер Сити

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:3
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
3
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
1
2
4
2.5
3
1
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
6
1
3
9
2.5
6
1
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
1/8 финала
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
Копенгаген
Манчестер Сити
ПСЖ
Реал Сосьедад
Лацио
Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    60'
    Де Брёйне не смог опередить Йелерта, но получилось у бельгийца заработать очередной угловой удар для "Сити".
  • Офсайд
    59'
    Стоунс забрался в положение вне игры после передачи от Холанна. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Де Брёйне сбили с ног в центре поля. Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны игрока "Копенгагена", что очень не понравилось болельщикам, которые освистали судью.
  • 57'
    Фоден с левой ноги закрутил мяч в ближний угол, но удар получился не очень сильным, поэтому Грабара спокойно забрал игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    56'
    Де Брёйне пошел в дриблинг на нескольких соперников и на входе к штрафной заработал стандарт для "Манчестер Сити".
  • Замена
    55'
    Замена в составе "Копенгагена": Вместо Классона на поле вышел Корнелиус.
  • Опасный момент
    54'
    Де Брёйне классно пробил после паса от Родри, но Грабара потащил мяч из левого от себя угла!
  • 53'
    Родри попробовал сделать передачу внутрь штрафной на Холанна, но мяч не добрался до норвежца. 
  • 52'
    Серия небольших ошибок была у "Манчестер Сити", но не получалось у хозяев воспользоваться осечками "Манчестер Сити".
  • 51'
    Вавро выиграл верховую борьбу после подачи с углового и целил в дальний угол, но мяч прошел мимо ворот.
  • Угловой
    50'
    Хозяева отобрали мяч в центре поля, Маттссон протащил его по правой бровке и хотел навесить в штрафную, но заработал угловой.
  • 49'
    "Манчестер Сити" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, играя в свой футбол.
  • 48'
    Длинная передача по правому флангу пошла на Фодена, которому не позволили добраться до мяча.
  • 47'
    В прежних составах команды вернулись на поле. Пока без замен.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • 45'
      "Манчестер Сити" катает мяч на своей половине поля, не пытаясь идти вперед в концовке тайма.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Силва!!!
      Маттссон пошел в отбор на де Брёйне, который входил в штрафную "Копенгагена", и в ходе стыка мяч отскочил к Силве, который быстро сориентировался и отправил мяч в ближний угол!
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавлено к первому тайму.
    • 43'
      Почаще стал держаться мяч у хозяев поля, которые регулярно ходят в атаку в последние минуты.
    • 42'
      Последовала верховая передача на Маттссона, но не позволили защитники "Манчестер Сити" добраться сопернику до мяча.
    • Фол, нарушение
      41'
      Классон в очередной раз нарушил правила, но на этот раз не очень грубо и далеко от своих ворот.
    • 40'
      Де Брёйне хотел перевести мяч на противоположный фланг на Доку, но мяч покинул пределы поля.
    • 39'
      Неплохую атаку организовали хозяева и даже смогли завершить ее ударом по воротам, который оказался неточным.
    • 38'
      Фоден подключил к атаке Стоунса, который пошел в дриблинг, но упустил мяч за пределы поля.
    • 37'
      Доку умудрился сделать передачу на де Брёйне между двух соперников, но последующая подача бельгийца оказалась неточной.
    • 36'
      Можно сказать, что "Манчестер Сити" просто подарил гол "Копенгагену", который всего пару раз за первый тайм дошел до чужих ворот.
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Маттссон!!!
      Эдерсон стал виновником пропущенного гола! Вратарь сделал передачу точно на ногу Эльюнусси, который сразу пробил по воротам, но Эдерсон потащил, однако после игровой снаряд отскочил Маттссону, и тот по красивой траектории отправил мяч в сетку с линии штрафной!
       
    • 33'
      Очень красивую атаку провели футболисты "Копенгагена", в который были и забегания за спину, и передача пяткой, но последний пас Маттссона под удар партнеру был заблокирован.
    • Опасный момент
      32'
      Еще момент у ворот "Копенгагена"! Серию ошибок допустили хозяева, но в самый ответственный момент защитник встал на пути мяча, который шел в пустые ворота после удара Родри!
    • Опасный момент
      31'
      МОМЕНТ! Доку сделал классную подачу на дальнюю штангу, где Холанн умудрился сложиться, но пробил немного выше цели. 
    • 30'
      Длинный перевод на Фодена задумал Силва, однако мяч не добрался до партнера. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Еще одно нарушение правил со стороны Классона, который сбил с ног Доку.
    • 28'
      Заметно хромая покинул пределы поля Фоден, но показывает, что готов вернуться на поле. 
    • Травма, повреждение
      27'
      Фоден получил удар по ноге от Классона и пока не может подняться с газона.
    • 26'
      На ближнюю штангу пошла подача от угла поля, где Диаш без проблем вынес мяч из своей зоны.
    • Угловой
      25'
      Хозяева поля заработали первый для себя угловой.
    • Штанга
      24'
      Силва ворвался в штрафную соперника с левого фланга и прострелил вдоль ворот, но мяч попал в голову Вавро, а от него отскочил в перекладину! 
    • 23'
      Все-таки не смог продолжить игру Грилиш, но спокойно покидал поле футболист. Видимо, Гвардиола решил просто не рисковать важнейшим футболистом команды.
    • Замена
      22'
      Замена в составе "Манчестер Сити": Вместо Грилиша на поле вышел Доку.
    • 21'
      "Манчестер Сити" потерял мяч на своей половине поля, но буквально через две секунды команда вернула его под свой контроль. 
    • 20'
      Возобновилась игра. Пока в меньшинстве "Манчестер Сити", но Грилиш, кажется, готовится вернуться на поле.
    • 19'
      Хосеп Гвардиола пользуется паузой и активно дает указания Стоунсу и Силве.
    • Травма, повреждение
      18'
      Пока не может подняться с газона игрок "Манчестер Сити". Медицинская бригада на поле. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Грилиш получил по ногам от Гонсалвеша. 
    • 16'
      Фоден увидел стоящего на линии штрафной соперника де Брёйне и покатил на него, но не позволили бельгийцу там развернуться, поэтому пришлось немного отойти от зоны датчан.
    • 15'
      22 - 78 – владение мячом в пользу "Манчестер Сити" в процентом соотношении.
    • 14'
      Левым флангом активнее атакует "Манчестер Сити", где Аке отлично взаимодействует с Грилишем и де Брёйне.
    • 13'
      Де Брёйне выполнил подачу, но Силва не дотянулся до мяча внутри вратарской соперника. 
    • 12'
      Ничего не изменилось после гола "горожан". Продолжают гости оказывать серьезное давление на оборону датчан.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Де Брёйне!!!
      Фоден классно принял мяч после передачи от Диаша и вырезал великолепную передачу в коридор на де Брёйне, который ворвался в штрафную "Копенгагена" и низом отправил мяч в сетку!
    • 10'
      Де Брёйне решил нанести прямой удар, но попал в стенку.
    • Фол, нарушение
      9'
      Грилиша сбили почти на линии штрафной "Копенгагена". 
    • 8'
      "Манчестер Сити" разыграл угловой у чужих ворот, но не извлек из этого большой пользы.
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТ! Гости быстро разыграли стандарт, после чего Силва навесил в штрафную соперника, где Диаш ударом в упор попал в голкипера, а рядом стоящий Аке не успел на добивание!
    • Фол, нарушение
      6'
      Родри заработал штрафной удар для "Манчестер Сити" на чужой половине поля. 
    • 5'
      С фланга на фланг катает мяч "Манчестер Сити", а "Копенгаген" очень глубоко обороняется, не выдергиваясь на соперника. 
    • Опасный момент
      4'
      Аке подал в штрафную после передачи от Грилиша, де Брёйне выиграл вверх на линии вратарской и головой нанес удар по воротам, однако не попал в створ.
    • 3'
      Ответная подача пошла в штрафную площадь "Копенгагена", но там первым на мяче оказался Грабара.
    • Фол, нарушение
      2'
      Сразу длинный заброс последовал в сторону ворот "Манчестер Сити", но Классон нарушил правила в атаке.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 1:2 Манчестер Сити

    Исход игры
    Копенгаген
    3.6% (6)
    Ничья
    5.3% (9)
    Манчестер Сити
    91.1% (154)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.4% (83)
    Меньше
    33.6% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    55.2% (69)
    Нет
    44.8% (56)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    20.1% (34)
    0:2 Манчестер Сити
    20.1% (34)
    1:2 Манчестер Сити
    14.2% (24)
    0:3 Манчестер Сити
    8.3% (14)
    0:1 Манчестер Сити
    3% (5)
    2:3 Манчестер Сити
    2.4% (4)
    1:4 Манчестер Сити
    1.8% (3)
    0:4 Манчестер Сити
    1.8% (3)
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