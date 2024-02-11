Стадион: Паркен.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Копенгаген
Манчестер Сити
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
120
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|3 (1)
|0.25
|Лерагер Лукас
|3
|0.25
|Ларссон Джордан
|3
|0.25
|Оскарссон Орри
|3
|0.25
|Классон Виктор
|2
|0.17
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.17
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.08
|Фальк Расмус
|1
|0.08
|Вавро Денис
|1
|0.08
|Бардгджи Руни
|1
|0.08
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5 (2)
|0.71
|Альварес Хулиан
|4
|0.57
|Фоден Фил
|3
|0.43
|Родри Эрнандес
|2
|0.29
|Доку Жереми
|1
|0.14
|Аканджи Мануэль
|1
|0.14
|Бобб Оскар
|1
|0.14
|Хэмилтон Мика
|1
|0.14
|Филлипс Кэлвин
|1 (1)
|0.14
|Льюис Рико
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерагер Лукас
|5
|1
|Йелерт Элиас
|4
|1
|Фальк Расмус
|4
|0
|Вавро Денис
|3
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Мелинг Биргер
|2
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаш Рубен
|2
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
0
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
10
Копенгаген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
7
54%
0
0%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
9
45%
1
5%
31-45
5
25%
5
26%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
10%
5
26%
76-90
2
10%
0
0%
91-120
Пропущено
16
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5
Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1
Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1
Результаты матчей
Копенгаген
Манчестер Сити
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:3
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
3
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
31
24
31
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
61
39
61
210
111
111
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Копенгаген - Манчестер Сити
Исход игры
Копенгаген
0% (0)
Ничья
8.1% (3)
Манчестер Сити
91.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (24)
Меньше
33.33% (12)
Обе команды забьют
Да
63.89% (23)
Нет
36.11% (13)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
27% (10)
1:2 Манчестер Сити
24.3% (9)
0:2 Манчестер Сити
21.6% (8)
0:3 Манчестер Сити
8.1% (3)
0:1 Манчестер Сити
5.4% (2)
2:3 Манчестер Сити
5.4% (2)
1:1 Ничья
5.4% (2)
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