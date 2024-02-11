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Стадион: .
Копенгаген
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 37
Копенгаген 0% (0)
X 8.1% (3)
Манчестер Сити 91.9% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Манчестер Сити
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История личных встреч

Копенгаген
Манчестер Сити

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
5:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
120

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 3 (1) 0.25
Лерагер Лукас 3 0.25
Ларссон Джордан 3 0.25
Оскарссон Орри 3 0.25
Классон Виктор 2 0.17
Эльюнусси Мохамед 2 0.17
Ачури Мохамед Элиас 1 0.08
Фальк Расмус 1 0.08
Вавро Денис 1 0.08
Бардгджи Руни 1 0.08
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (2) 0.71
Альварес Хулиан 4 0.57
Фоден Фил 3 0.43
Родри Эрнандес 2 0.29
Доку Жереми 1 0.14
Аканджи Мануэль 1 0.14
Бобб Оскар 1 0.14
Хэмилтон Мика 1 0.14
Филлипс Кэлвин 1 (1) 0.14
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Диаш Рубен 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерагер Лукас 5 1
Йелерт Элиас 4 1
Фальк Расмус 4 0
Вавро Денис 3 0
Дикс Кевин 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
0
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
10
Копенгаген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
7
54%
0
0%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
15%
4
44%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
9
45%
1
5%
31-45
5
25%
5
26%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
10%
5
26%
76-90
2
10%
0
0%
91-120

Пропущено

16
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5
Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1
Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1

Результаты матчей

Копенгаген
Манчестер Сити

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:3
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
3
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
1
2
4
2.5
3
1
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
6
1
3
9
2.5
6
1
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
1/8 финала
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
Копенгаген
Манчестер Сити
ПСЖ
Реал Сосьедад
Лацио
Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 37
    Копенгаген 0% (0)
    X 8.1% (3)
    Манчестер Сити 91.9% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Манчестер Сити
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген - Манчестер Сити

    Исход игры
    Копенгаген
    0% (0)
    Ничья
    8.1% (3)
    Манчестер Сити
    91.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (23)
    Нет
    36.11% (13)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    27% (10)
    1:2 Манчестер Сити
    24.3% (9)
    0:2 Манчестер Сити
    21.6% (8)
    0:3 Манчестер Сити
    8.1% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    5.4% (2)
    2:3 Манчестер Сити
    5.4% (2)
    1:1 Ничья
    5.4% (2)
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    Копенгаген
    Манчестер Сити
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