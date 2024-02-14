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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
ПСЖ
 
Позже
Реал Сосьедад

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 238
ПСЖ 92.4% (220)
X 3.8% (9)
Реал Сосьедад 3.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Реал Сосьедад
1.80
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6.10
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6.30
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99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
35
Бералдо
Лукас
33
Заир-Эмери
Уоррен
8
Фабиан
Руис
17
Витинья
II
10
Дембеле
Усман
7
Мбаппе
Килиан
29
Баркола
Бредли
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
21
Андре
Силва
7
Барренечеа
Андер
ПСЖ
4-3-3
Реал Сосьедад
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 (2) 0.5
Заир-Эмери Уоррен 1 0.17
Шкриньяр Милан 1 0.17
Эрнандес Люка 1 0.17
Хакими Ашраф 1 0.17
Коло-Муани Рандаль 1 0.17
Кан-Ин Ли 1 0.17
Маркиньос Маркос 0 0
Витинья II 0 0
Дембеле Усман 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 3 0.5
Оярсабаль Микель 2 0.33
Мерино Микель 1 0.17
Барренечеа Андер 1 0.17
Кубо Такефуса 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 3 0
Шкриньяр Милан 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Маркиньос Маркос 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Витинья II 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 3 0
Субельдия Игор 2 0
Фернандес Карлос 1 0
Мерино Микель 1 0
Траоре Амари 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Браис Мендес 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
4
ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
33%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
11%
4
57%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2
Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1

Результаты матчей

ПСЖ
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
ПСЖ
Реал Сосьедад
Лацио
Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Первый тайм
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСЖ - Реал Сосьедад

Исход игры
ПСЖ
92.5% (223)
Ничья
3.7% (9)
Реал Сосьедад
3.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
55.28% (68)
Меньше
44.72% (55)
Обе команды забьют
Да
57.72% (71)
Нет
42.28% (52)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
16.6% (40)
2:0 ПСЖ
16.6% (40)
3:1 ПСЖ
11.2% (27)
1:0 ПСЖ
4.6% (11)
1:1 Ничья
1.2% (3)
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