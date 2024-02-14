Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Гуида Марко
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
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1.70 Победа «ПСЖ»
-
17
Витинья
II
18
Траоре
Амари
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
21
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Солер КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мбаппе ЭйтанПолузащитник
- Нападающий
-
41 Маюлу СенниНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
37 Фрага АйторВратарь
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|3 (2)
|0.5
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.17
|Шкриньяр Милан
|1
|0.17
|Эрнандес Люка
|1
|0.17
|Хакими Ашраф
|1
|0.17
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.17
|Кан-Ин Ли
|1
|0.17
|Маркиньос Маркос
|0
|0
|Витинья II
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|3
|0.5
|Оярсабаль Микель
|2
|0.33
|Мерино Микель
|1
|0.17
|Барренечеа Андер
|1
|0.17
|Кубо Такефуса
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дембеле Усман
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Хакими Ашраф
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Витинья II
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариц Элустондо
|3
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
4
ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
33%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
11%
4
57%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2
Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1
Результаты матчей
ПСЖ
Реал Сосьедад
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
15
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
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1.70 Победа «ПСЖ»
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Прогнозы на матч ПСЖ - Реал Сосьедад
Исход игры
ПСЖ
92.5% (223)
Ничья
3.7% (9)
Реал Сосьедад
3.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
55.28% (68)
Меньше
44.72% (55)
Обе команды забьют
Да
57.72% (71)
Нет
42.28% (52)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
16.6% (40)
2:0 ПСЖ
16.6% (40)
3:1 ПСЖ
11.2% (27)
1:0 ПСЖ
4.6% (11)
1:1 Ничья
1.2% (3)
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