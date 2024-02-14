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Рассудит этот матч французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Помогать ему на бровках будут Сириль Мюнье и Мехди Рахмуни. Резервным арбитром на этот матч назначены Стефани Фраппар. На VAR будут работать Жером Брисар и Вилли Делажо.