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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Лацио
 
Позже
Бавария
Прогнозы 46
Лацио 4.3% (2)
X 13% (6)
Бавария 82.6% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
Ничья
Бавария
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лацио
Бавария

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 3 0.5
Педро Родригес 2 (1) 0.33
Весино Матиас 1 0.17
Проведель Иван 1 0.17
Альберто Луис 0 0
Андерсон Фелипе 0 0
Романьоли Алессио 0 0
Гендузи Маттео 0 0
Исаксен Густав 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 (1) 0.67
Мусиала Джамал 2 0.33
Тель Матис 2 0.33
Коман Кингсли 2 0.33
Сане Лерой 1 0.17
Гнабри Серж 1 0.17
Киммих Йозуа 0 0
Мюллер Томас 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весино Матиас 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Патрик 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Сепе Луиджи 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Альберто Луис 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Марушич Адам 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Казале Николо 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горецка Леон 2 0
Дэвис Альфонсо 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
6
Лацио
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бавария
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
71%
5
42%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0
Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0
Бавария
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0
Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3

Результаты матчей

Лацио
Бавария

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лацио
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
1/8 финала
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
Копенгаген
Манчестер Сити
ПСЖ
Реал Сосьедад
Лацио
Бавария
ПСВ
Боруссия Д
Интер Милан
Атлетико М
Наполи
Барселона
Порту
Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Лацио.
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    • Прогнозы 46
    Лацио 4.3% (2)
    X 13% (6)
    Бавария 82.6% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Бавария
    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио - Бавария

    Исход игры
    Лацио
    4.2% (2)
    Ничья
    12.5% (6)
    Бавария
    83.3% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    47.9% (23)
    1:3 Бавария
    18.8% (9)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    0:1 Бавария
    8.3% (4)
    0:2 Бавария
    4.2% (2)
    2:1 Лацио
    4.2% (2)
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