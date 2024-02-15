Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Maciej Rosolek нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Молде , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Эйкрем Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Удар от ворот произведет Молде

44' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Эриксен Кристиан I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Жозуэ Филипе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Тобиаш Кацпер взял и забрал мяч на выходе

39' Ловик Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Коса Маркус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Эйкрем Магнус из команды Молде своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Кендрим Зыба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Легия

33' Хёуген Кристоффер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Maciej Rosolek наказан за толчок Петерсен Оливер

31' Кун Патрик из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Maciej Rosolek из команды Легия в офсайде

28' Удар от ворот произведет Легия

27' Удар от ворот произведет Молде

26' Удар от ворот произведет Молде

26' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Г О О О О Л - Коса Маркус Андреас забивает с правой ноги!

24' Молде идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Вшолек Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Эйкрем Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Г О О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик из команды Молде легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

19' Коса Маркус Андреас пробует нанести удар издали, но Kacper Tobiasz держит все под контролем

18' Удар от ворот произведет Легия

17' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Эйкрем Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эйкрем Магнус из команды Молде своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Петерсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

14' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик забивает с правой ноги!

12' Линнес Мартин из команды Молде своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Петерсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Легия

8' Эриксен Кристиан I нанес удар головой, но Kacper Tobiasz спокойно отбил мяч.

6' Хагельскьер Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кендрим Зыба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Пекхарт Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Жозуэ Филипе из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Кендрим Зыба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Рибейру Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Молде начинает с центра поля