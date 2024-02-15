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Стадион: . Главный судья: Джорджий Энея
Молде
3:2
Второй тайм: 81'
Легия

Ход матча

12'
Гульбрандсен Фредрик
(Линнес Мартин)
1:0
19'
Гульбрандсен Фредрик
2:0
24'
Коса Маркус Андреас
(Эриксен Кристиан I)
3:0
46'
 
Морисита Рёя
Кун Патрик
46'
 
Капустка Бартош
Пекхарт Томаш
46'
 
Бурч Марко
Капюади Стив
46'
 
Августиняк Рафал
Зюба Чендрим
58'
Эриксен Кристиан
 
64'
3:1
Жозуэ Филипе
66'
 
Крамер Блаж
Росолек Мацей
70'
Хагельскьер Андерс
 
71'
3:2
Августиняк Рафал
(Элитим Хуэрхен)
72'
Бериша Ветон
Эйкрем Магнус
 
72'
Хестад Эйрик
Коса Маркус Андреас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 239 Количество передач 180
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 122
Молде 50.8% (62)
X 37.7% (46)
Легия 11.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Легия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
28
Хёуген
Кристоффер
21
Линнес
Мартин
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Гульбрандсен
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
3
Капюади
Стив
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
11
Зюба
Чендрим
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
39
Росолек
Мацей
Молде
5-3-2
Легия
3-4-3

История личных встреч

Молде
Легия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гульбрандсен Фредрик 2 2
Коса Маркус Андреас 1 1
Линнес Мартин 0 0
Эриксен Кристиан I 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 5 0.38
Пекхарт Томаш 4 0.31
Крамер Блаж 4 0.31
Вшолек Павел 2 0.15
Гуаль Марк 2 0.15
Жозуэ Филипе 2 (1) 0.15
Рибейру Юри 2 0.15
Августиняк Рафал 2 0.15
Слиш Бартош 1 0.08
Элитим Хуэрхен 1 0.08
Росолек Мацей 1 0.08
Кун Патрик 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Вшолек Павел 3 0
Енджейчик Артур 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Кун Патрик 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Рибейру Юри 2 0
Гуаль Марк 2 0
Элитим Хуэрхен 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Тобиаш Кацпер 2 0
Хладун Доминик 1 0
Панков Радован 1 0
Крамер Блаж 1 0
Челхака Юрген 1 0

Результаты матчей

Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Легия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
6
Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
11
Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

0
17

Голы по времени матча

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
0 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

0
24
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Пропущено

0
20
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 6
0 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Молде 3:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Молде 5:1
Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0
Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1
Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3

Результаты матчей

Молде
Легия

Точный счет

2:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Молде
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Дели Матс Мёллер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 80'
    Контроль мяча: Молде: 51%, Легия: 49%.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 80'
    Хауган Эйрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 80'
    Енджейчик Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 79'
    Тобиаш Кацпер взял и забрал мяч на выходе
  • 79'
    Капустка Бартош из команды Легия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 122
    Молде 50.8% (62)
    X 37.7% (46)
    Легия 11.5% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Молде
    Ничья
    Легия
    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молде 3:2 Легия

    Исход игры
    Молде
    50.8% (62)
    Ничья
    37.7% (46)
    Легия
    11.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (48)
    Меньше
    58.62% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    2:1 Молде
    28.7% (35)
    1:0 Молде
    14.8% (18)
    1:2 Легия
    5.7% (7)
    0:1 Легия
    3.3% (4)
    3:1 Молде
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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