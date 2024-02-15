Стадион: Акер. Главный судья: Джорджий Энея
0'
1:0
12' ГолГульбрандсен Фредрик
2:0
19' ГолГульбрандсен Фредрик
3:0
24' ГолКоса Маркус Андреас
58' Желтая карточкаЭриксен Кристиан
3:1
63' ГолЖозуэ Филипе
70' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
3:2
71' ГолАвгустиняк Рафал
82' Желтая карточкаХестад Эйрик
85' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
90' Желтая карточкаЛиннес Мартин
90' Желтая карточкаЭдегор Никлас
90' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
90'+6
Ход матча
12'
19'
24'
58'
63'
3:1
71'
82'
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
435 Количество передач 363
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
13
Вшолек
Павел
11
Зюба
Чендрим
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
25 Морисита РёяЗащитник
- Полузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Молде
Легия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|2
|Коса Маркус Андреас
|1
|1
|Линнес Мартин
|0
|0
|Эриксен Кристиан I
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|5
|0.38
|Пекхарт Томаш
|4
|0.31
|Крамер Блаж
|4
|0.31
|Вшолек Павел
|2
|0.15
|Гуаль Марк
|2
|0.15
|Жозуэ Филипе
|2 (1)
|0.15
|Рибейру Юри
|2
|0.15
|Августиняк Рафал
|2
|0.15
|Слиш Бартош
|1
|0.08
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.08
|Росолек Мацей
|1
|0.08
|Кун Патрик
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Эдегор Никлас
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|4
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Енджейчик Артур
|3
|0
|Жозуэ Филипе
|3
|0
|Элитим Хуэрхен
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Рибейру Юри
|2
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Тобиаш Кацпер
|2
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
Результаты матчей
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
8
Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
11
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
0
19
Голы по времени матча
Забито
3
14
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
2
16
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
100%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
26
3 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
1
33%
2
8%
1-15
2
67%
5
19%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
0
0%
6
23%
76-90
Пропущено
2
23
0 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
1 Не пропускали 11
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
100%
3
13%
61-75
0
0%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Молде 3:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Молде 5:1
Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0
Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1
Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3
Результаты матчей
Молде
Легия
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Молде
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Молде 3:2 Легия
Исход игры
Молде
50.8% (62)
Ничья
37.7% (46)
Легия
11.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (48)
Меньше
58.62% (68)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (42)
2:1 Молде
28.7% (35)
1:0 Молде
14.8% (18)
1:2 Легия
5.7% (7)
0:1 Легия
3.3% (4)
3:1 Молде
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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