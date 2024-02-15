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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Джорджий Энея
Молде
3:2
Конец матча
Легия
0'
1:0
12' Гол
Гульбрандсен Фредрик
2:0
19' Гол
Гульбрандсен Фредрик
3:0
24' Гол
Коса Маркус Андреас
58' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
3:1
63' Гол
Жозуэ Филипе
70' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
3:2
71' Гол
Августиняк Рафал
82' Желтая карточка
Хестад Эйрик
85' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
90' Желтая карточка
Линнес Мартин
90' Желтая карточка
Эдегор Никлас
90' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
90'+6

Ход матча

12'
Гульбрандсен Фредрик
(Линнес Мартин)
1:0
19'
Гульбрандсен Фредрик
2:0
24'
Коса Маркус Андреас
(Эриксен Кристиан I)
3:0
46'
 
Морисита Рёя
Кун Патрик
46'
 
Капустка Бартош
Пекхарт Томаш
46'
 
Бурч Марко
Капюади Стив
46'
 
Августиняк Рафал
Зюба Чендрим
58'
Эриксен Кристиан
 
63'
3:1
Жозуэ Филипе
66'
 
Крамер Блаж
Росолек Мацей
70'
Хагельскьер Андерс
 
71'
3:2
Августиняк Рафал
(Элитим Хуэрхен)
72'
Бериша Ветон
Эйкрем Магнус
 
72'
Хестад Эйрик
Коса Маркус Андреас
 
82'
Хестад Эйрик
 
83'
Китолано Эрик
Дели Матс Мёллер
 
85'
 
Элитим Хуэрхен
86'
Эдегор Никлас
Гульбрандсен Фредрик
 
90'
Линнес Мартин
 
90'
Эдегор Никлас
 
90'
 
Жозуэ Филипе

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 435 Количество передач 363
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 122
Молде 50.8% (62)
X 37.7% (46)
Легия 11.5% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
28
Хёуген
Кристоффер
21
Линнес
Мартин
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Гульбрандсен
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
3
Капюади
Стив
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
11
Зюба
Чендрим
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
39
Росолек
Мацей
Молде
5-3-2
Легия
3-4-3

История личных встреч

Молде
Легия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гульбрандсен Фредрик 2 2
Коса Маркус Андреас 1 1
Линнес Мартин 0 0
Эриксен Кристиан I 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 5 0.38
Пекхарт Томаш 4 0.31
Крамер Блаж 4 0.31
Вшолек Павел 2 0.15
Гуаль Марк 2 0.15
Жозуэ Филипе 2 (1) 0.15
Рибейру Юри 2 0.15
Августиняк Рафал 2 0.15
Слиш Бартош 1 0.08
Элитим Хуэрхен 1 0.08
Росолек Мацей 1 0.08
Кун Патрик 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Эдегор Никлас 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Вшолек Павел 3 0
Енджейчик Артур 3 0
Жозуэ Филипе 3 0
Элитим Хуэрхен 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Кун Патрик 2 0
Рибейру Юри 2 0
Гуаль Марк 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Тобиаш Кацпер 2 0
Хладун Доминик 1 0
Панков Радован 1 0
Крамер Блаж 1 0
Челхака Юрген 1 0

Результаты матчей

Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
8
Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
11
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

0
19

Голы по времени матча

Забито

3
14
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

2
16
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
100%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
26
3 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
1
33%
2
8%
1-15
2
67%
5
19%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
0
0%
6
23%
76-90

Пропущено

2
23
0 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
1 Не пропускали 11
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
100%
3
13%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Молде 3:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Молде 5:1
Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0
Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1
Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3

Результаты матчей

Молде
Легия

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Молде
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • 95'
    Удар от ворот произведет Легия
  • 94'
    Легия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Хестад Эйрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Рефери не любит споров - именно за это Жозуэ Филипе сейчас получил желтую
  • 93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Эдегор Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 93'
    Вшолек Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Эдегор Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Молде 50.8% (62)
    X 37.7% (46)
    Легия 11.5% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молде 3:2 Легия

    Исход игры
    Молде
    50.8% (62)
    Ничья
    37.7% (46)
    Легия
    11.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (48)
    Меньше
    58.62% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    2:1 Молде
    28.7% (35)
    1:0 Молде
    14.8% (18)
    1:2 Легия
    5.7% (7)
    0:1 Легия
    3.3% (4)
    3:1 Молде
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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