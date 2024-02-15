Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Судья подбегает и показывает Линнес Мартин из команды Молде отложенную желтую карточку за фол.

88' Удар от ворот произведет Легия

87' Рётаро Исида из команды Легия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Рефери не любит споров - именно за это Элитим Хуэрхен сейчас получил желтую

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Элитим Хуэрхен получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Элитим Хуэрхен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Дели Матс Мёллер получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Дели Матс Мёллер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Хауган Эйрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Енджейчик Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Тобиаш Кацпер взял и забрал мяч на выходе

77' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Молде

74' Капустка Бартош из команды Легия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

72' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Легия будет все-таки засчитан.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Легия

71' Элитим Хуэрхен из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Судья подбегает и показывает Хагельскьер Андерс из команды Молде отложенную желтую карточку за фол.

66' Тактическая замена. Maciej Rosolek уходит с поля и его заменяет Крамер Блаж

63' Г О О О О Л - Жозуэ Филипе левой ногой классно пробил с лета.

63' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Элитим Хуэрхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Капустка Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Петерсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

60' Удар от ворот произведет Легия

59' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Эриксен Кристиан I - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Удар от ворот произведет Молде

55' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Близко! Капустка Бартош нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

54' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Енджейчик Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Енджейчик Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Дели Матс Мёллер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Капустка Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Maciej Rosolek нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Рётаро Исида из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Коса Маркус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Линнес Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Кендрим Зыба уходит с поля и его заменяет Августиняк Рафал

46' Тактическая замена. Кун Патрик уходит с поля и его заменяет Рётаро Исида