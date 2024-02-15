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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Дабанович Никола
Милан
1:0
Перерыв
Ренн
0'
1:0
32' Гол
Лофтус-Чик Рубен

Ход матча

32'
Лофтус-Чик Рубен
(Флоренци Алессандро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 214
Милан 88.8% (190)
X 5.6% (12)
Ренн 5.6% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
42
Флоренци
Алессандро
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
6
Матусива
Азор
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
Милан
4-2-3-1
Ренн
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лофтус-Чик Рубен 1 1
Флоренци Алессандро 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 (1) 0.43
Ридер Фабиан 2 0.29
Гуйри Амин 2 0.29
Салах Ибрагим 1 0.14
Террье Мартен 1 0.14
Мюинга Арно 1 0.14
Трюффер Адриен 1 0.14
Ассиньон Лоренс 1 0.14
Йылдырым Бертуг 1 0.14
Ле Фе Энцо 0 0
Матич Неманья 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Омари Вармед 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белосьян Женуэль 2 1
Блас Людовик 2 0
Ву Кристофер 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Манданда Стив 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Гуйри Амин 1 0
Теате Артур 1 0
Дуэ Дезире 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
6
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3
Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3
Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1

Результаты матчей

Милан
Ренн

Точный счет

2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Милан
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" на домашнем поле спокойно обыгрывает "Ренн" со счётом 1:0. Пока что на "Сан-Сиро" игра довольно скучная, но будем надеяться, что во второй половине матча французский клуб всё же добавит в атаке, да и "Милан" попытается забить ещё хотя бы один мяч при своих болельщиках. 
  • Судья
    45'
    Буриго с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Калимуэндо в борьбе с Габбия оказался на газоне, но Никола Дабанович показал, что нужно играть дальше. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Никола Дабанович к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Климуэндо получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Габбия. 
  • 43'
    Игроки "Милана" спокойно катают мяч в центре поля и уже ждут свистка на перерыв. 
  • 42'
    Флоренци с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Леау, Манданда прочитал момент и вовремя выйдя из ворот перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Габбия в центре поля нарушил правила против Калимуэндо. Игроки "Ренна" очень долго разыгрывали стандарт. 
  • 40'
    Леау совершил рывок вперёд по левому флангу и вновь выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лофтус-Чик и Жиру на этот раз помешали друг другу завершить момент ударом по воротам. 
  • 39'
    Дезире Дуэ от радиуса штрафной площади под давлением соперника на исполнение пробил по воротам, Меньян без особого труда выловил мяч. 
  • 38'
    Гела Дуэ с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч в аут. 
  • 37'
    Жиру продвинулся вперёд по правой половине поля и затем пробил в ближний угол ворот на исполнение из-за пределов штрафной площади, мяч полетел низом, Манданда в прыжке без особого труда поймал его. 
  • 36'
    Леау с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко для Лофтуса-Чика, а Жиру уже не смог подстроиться под отскок от газона.  
  • 35'
    Леау получил мяч на левом углу штрафной площади, а затем пробил по воротам, Гела Дуэ грамотно блокировал попытку. 
  • 34'
    Дуэ Дезире с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Меньян немного размялся при игре на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 33'
    Террье с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Габбия грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот. 
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    • 32'
      Ну что же, "Милан" смог в середине первого тайма пробить плотную оборону "Ренна", посмотрим, будет ли теперь французский клуб пытаться играть более активно в атаке. 
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Лофтус-Чик!!! Флоренци прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, а Лофтус-Чик в свою очередь головой отлично пробил под левую штангу, Манданда ничего не мог поделать. 
    • 30'
      Всё нормально с Омари, показал центральный защитник "Ренна", что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Омари получил повреждение в борьбе за верховой мяч на свой половине поля. Небольшая пауза в игре вновь возникла. 
    • 28'
      Леау совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Жиру под давлением Трюффера не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Трюффер в центре поля теперь уже нарушил правила против Пулишича. Очень много мелких фолов сегодня у нас в игре. 
    • 26'
      С правого фланга последовал заброс на ближний угол штрафной площади "Ренна", Жиру под давлением Теате не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Гала Дуэ в центре поля нарушил правила против Леау. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      24'
      Буриго плотно пробил в правый угол ворот из центра от линии штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Тео в центре поля теперь уже нарушил правила против Буриго. Игроки "Ренна" вновь быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      22'
      Тео с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Леау под давлением Трюффера головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 21'
      Флоренци с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Теате не стал рисковать и отправил мяч на угловой. 
    • 20'
      Теате пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Угловой
      19'
      Флоренци с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Ренна" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • 18'
      Леау неплохо поработал на левом фланге и под давлением Гела Дуэ заработал угловой для своей команды. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Тео по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Милана", но после паузы капитан "дьяволов" показал, что он готов играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Гела Дуэ при игре в подкате на правом фланге у штрафной площади "Милана" нарушил правила против Тео, который также играл в подкате. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Габбия в центре поля в подкате нарушил правила против Калимуэндо. Игроки "Ренна" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      14'
      Тео с углового выполнил подачу в радиус штрафной площади, Флоренци при ударе в касание не смог как следует попасть по мячу, в итоге получился пас на правый угол штрафной площади, но Пулишич при этом не успел выйти из офсайда. 
    • 13'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ренна" на Лофтуса-Чика, Трюффер оказался первым на мяче, но Адриен неудачно сыграл головой и отправил мяч на угловой. 
    • 12'
      Временами футболисты "Милана" действуют на своей половине поля чуть ли не пешком, "Ренн" наотрез отказывается идти в прессинг. 
    • 11'
      Очень медленно сегодня работают обе команды, пока что рассчитывать на обилие голов при таком футболе не приходится. 
    • 10'
      Лофтус-Чик совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Рубен выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Муса под давлением соперника не смог попасть в ближний угол ворот. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Гела Дуэ в центре поля нарушил правила против Тео. Игроки "Милана" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      8'
      Флоренци с углового на этот раз выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Пашалич в касание сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Леау в свою очередь головой отправил мяч к линии штрафной, Рейндерс в касание пробил по воротам под давлением соперника, мяч полетел выше цели. 
    • Угловой
      7'
      Флоренци и Тео не очень удачно разыграли угловой на левом фланге, но всё же игроки "Милана" смогли заработать ещё один корнер. 
    • Штанга
      6'
      Леау зацепился за мяч у левого угла штрафной площади после заброса из центра поля от Кьяера, далее Рафаэл вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел ногу Омари, задел перекладину и ушёл на угловой. 
    • 5'
      "Милан" сегодня играет конечно же с мыслями, что скоро будет очередной непростой матч в Серии А, а поэтому пока что хозяева поля также "убиваться" не собираются. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Трюффер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Флоренци. 
    • 3'
      Очень спокойно начинается наша игра, "Ренн" сразу же выстроился для игры от обороны и дальше центра поля в прессинг практически не ходит. 
    • Судья
      2'
      Муса на левом фланге у штрафной площади "Ренна" под давлением соперника оказался на газоне, но Никола Дабанович показал, что нужно играть дальше. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милан" на "Сан-Сиро" конечно же должен уверенно обыгрывать скромный французский клуб и создавать себе комфортный задел перед поездкой в Ренн. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:0 Ренн

    Исход игры
    Милан
    88.8% (190)
    Ничья
    5.6% (12)
    Ренн
    5.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.28% (68)
    Меньше
    44.72% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (66)
    Нет
    46.34% (57)
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    2:1 Милан
    26.2% (56)
    2:0 Милан
    13.6% (29)
    1:0 Милан
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    3:0 Милан
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    3:1 Милан
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