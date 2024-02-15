Габбия в центре поля нарушил правила против Калимуэндо. Игроки "Ренна" очень долго разыгрывали стандарт.

Флоренци с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Леау, Манданда прочитал момент и вовремя выйдя из ворот перехватил мяч.

Игроки "Милана" спокойно катают мяч в центре поля и уже ждут свистка на перерыв.

Климуэндо получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Габбия.

Буриго с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Калимуэндо в борьбе с Габбия оказался на газоне, но Никола Дабанович показал, что нужно играть дальше.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" на домашнем поле спокойно обыгрывает "Ренн" со счётом 1:0. Пока что на "Сан-Сиро" игра довольно скучная, но будем надеяться, что во второй половине матча французский клуб всё же добавит в атаке, да и "Милан" попытается забить ещё хотя бы один мяч при своих болельщиках.

Террье с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Габбия грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот.

Дуэ Дезире с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Меньян немного размялся при игре на выходе и забрал мяч в руки.

Леау получил мяч на левом углу штрафной площади, а затем пробил по воротам, Гела Дуэ грамотно блокировал попытку.

Леау с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко для Лофтуса-Чика, а Жиру уже не смог подстроиться под отскок от газона.

Жиру продвинулся вперёд по правой половине поля и затем пробил в ближний угол ворот на исполнение из-за пределов штрафной площади, мяч полетел низом, Манданда в прыжке без особого труда поймал его.

Гела Дуэ с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч в аут.

Дезире Дуэ от радиуса штрафной площади под давлением соперника на исполнение пробил по воротам, Меньян без особого труда выловил мяч.

Леау совершил рывок вперёд по левому флангу и вновь выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лофтус-Чик и Жиру на этот раз помешали друг другу завершить момент ударом по воротам.

Тео в центре поля теперь уже нарушил правила против Буриго. Игроки "Ренна" вновь быстро разыграли стандарт.

Буриго плотно пробил в правый угол ворот из центра от линии штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Гала Дуэ в центре поля нарушил правила против Леау. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

С правого фланга последовал заброс на ближний угол штрафной площади "Ренна", Жиру под давлением Теате не смог зацепиться за мяч.

Трюффер в центре поля теперь уже нарушил правила против Пулишича. Очень много мелких фолов сегодня у нас в игре.

Леау совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Жиру под давлением Трюффера не смог добраться до мяча.

Омари получил повреждение в борьбе за верховой мяч на свой половине поля. Небольшая пауза в игре вновь возникла.

Всё нормально с Омари, показал центральный защитник "Ренна", что он готов играть дальше.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Лофтус-Чик!!! Флоренци прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, а Лофтус-Чик в свою очередь головой отлично пробил под левую штангу, Манданда ничего не мог поделать.

Ну что же, "Милан" смог в середине первого тайма пробить плотную оборону "Ренна", посмотрим, будет ли теперь французский клуб пытаться играть более активно в атаке.

22' Тео с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Леау под давлением Трюффера головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

21' Флоренци с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Теате не стал рисковать и отправил мяч на угловой.

20' Теате пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели.

19' Флоренци с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Ренна" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

18' Леау неплохо поработал на левом фланге и под давлением Гела Дуэ заработал угловой для своей команды.

17' Тео по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Милана", но после паузы капитан "дьяволов" показал, что он готов играть дальше.

16' Гела Дуэ при игре в подкате на правом фланге у штрафной площади "Милана" нарушил правила против Тео, который также играл в подкате.

15' Габбия в центре поля в подкате нарушил правила против Калимуэндо. Игроки "Ренна" довольно быстро разыграли стандарт.

14' Тео с углового выполнил подачу в радиус штрафной площади, Флоренци при ударе в касание не смог как следует попасть по мячу, в итоге получился пас на правый угол штрафной площади, но Пулишич при этом не успел выйти из офсайда.

13' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ренна" на Лофтуса-Чика, Трюффер оказался первым на мяче, но Адриен неудачно сыграл головой и отправил мяч на угловой.

12' Временами футболисты "Милана" действуют на своей половине поля чуть ли не пешком, "Ренн" наотрез отказывается идти в прессинг.

11' Очень медленно сегодня работают обе команды, пока что рассчитывать на обилие голов при таком футболе не приходится.

10' Лофтус-Чик совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Рубен выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Муса под давлением соперника не смог попасть в ближний угол ворот.

9' Гела Дуэ в центре поля нарушил правила против Тео. Игроки "Милана" довольно быстро разыграли стандарт.

8' Флоренци с углового на этот раз выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Пашалич в касание сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Леау в свою очередь головой отправил мяч к линии штрафной, Рейндерс в касание пробил по воротам под давлением соперника, мяч полетел выше цели.

7' Флоренци и Тео не очень удачно разыграли угловой на левом фланге, но всё же игроки "Милана" смогли заработать ещё один корнер.

6' Леау зацепился за мяч у левого угла штрафной площади после заброса из центра поля от Кьяера, далее Рафаэл вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел ногу Омари, задел перекладину и ушёл на угловой.

5' "Милан" сегодня играет конечно же с мыслями, что скоро будет очередной непростой матч в Серии А, а поэтому пока что хозяева поля также "убиваться" не собираются.

4' Трюффер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Флоренци.

3' Очень спокойно начинается наша игра, "Ренн" сразу же выстроился для игры от обороны и дальше центра поля в прессинг практически не ходит.

2' Муса на левом фланге у штрафной площади "Ренна" под давлением соперника оказался на газоне, но Никола Дабанович показал, что нужно играть дальше.