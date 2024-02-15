Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Дабанович Никола
Ход матча
32'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
10
Леау
Рафаэл
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
33
Дуэ
Дезире
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|1
|Флоренци Алессандро
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.43
|Ридер Фабиан
|2
|0.29
|Гуйри Амин
|2
|0.29
|Салах Ибрагим
|1
|0.14
|Террье Мартен
|1
|0.14
|Мюинга Арно
|1
|0.14
|Трюффер Адриен
|1
|0.14
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.14
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.14
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Омари Вармед
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белосьян Женуэль
|2
|1
|Блас Людовик
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
Результаты матчей
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
6
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3
Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3
Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1
Результаты матчей
Милан
Ренн
Точный счет
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Милан
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 1:0 Ренн
Исход игры
Милан
88.8% (190)
Ничья
5.6% (12)
Ренн
5.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.28% (68)
Меньше
44.72% (55)
Обе команды забьют
Да
53.66% (66)
Нет
46.34% (57)
Популярный счёт
2:1 Милан
26.2% (56)
2:0 Милан
13.6% (29)
1:0 Милан
10.3% (22)
3:0 Милан
2.3% (5)
3:1 Милан
1.9% (4)
1:1 Ничья
1.4% (3)
3:2 Милан
0.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!