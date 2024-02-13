Стадион: Сан-Сиро.
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.5
|Ридер Фабиан
|2
|0.33
|Гуйри Амин
|2
|0.33
|Салах Ибрагим
|1
|0.17
|Террье Мартен
|1
|0.17
|Мюинга Арно
|1
|0.17
|Трюффер Адриен
|1
|0.17
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.17
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.17
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Омари Вармед
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белосьян Женуэль
|2
|1
|Блас Людовик
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
Результаты матчей
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
6
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3
Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3
Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1
Результаты матчей
Милан
Ренн
Точный счет
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Милан
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогнозы на матч Милан - Ренн
Исход игры
Милан
98.1% (53)
Ничья
1.9% (1)
Ренн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.49% (31)
Меньше
41.51% (22)
Обе команды забьют
Да
54.72% (29)
Нет
45.28% (24)
Популярный счёт
2:1 Милан
48.1% (26)
2:0 Милан
29.6% (16)
1:0 Милан
9.3% (5)
3:0 Милан
3.7% (2)
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