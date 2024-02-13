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Стадион: .
Милан
 
Позже
Ренн
Прогнозы 54
Милан 98.1% (53)
X 1.9% (1)
Ренн 0% (0)
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Милан
Ничья
Ренн
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 (1) 0.5
Ридер Фабиан 2 0.33
Гуйри Амин 2 0.33
Салах Ибрагим 1 0.17
Террье Мартен 1 0.17
Мюинга Арно 1 0.17
Трюффер Адриен 1 0.17
Ассиньон Лоренс 1 0.17
Йылдырым Бертуг 1 0.17
Ле Фе Энцо 0 0
Матич Неманья 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Омари Вармед 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белосьян Женуэль 2 1
Блас Людовик 2 0
Ву Кристофер 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Манданда Стив 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Гуйри Амин 1 0
Теате Артур 1 0
Дуэ Дезире 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
6
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3
Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3
Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1

Результаты матчей

Милан
Ренн

Точный счет

2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Милан
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 54
    Милан 98.1% (53)
    X 1.9% (1)
    Ренн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Ренн
    5.00
    4.20
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    Прогнозы на матч Милан - Ренн

    Исход игры
    Милан
    98.1% (53)
    Ничья
    1.9% (1)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.49% (31)
    Меньше
    41.51% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    54.72% (29)
    Нет
    45.28% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    48.1% (26)
    2:0 Милан
    29.6% (16)
    1:0 Милан
    9.3% (5)
    3:0 Милан
    3.7% (2)
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