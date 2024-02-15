Угловой с правого фланга исполнил Ди Мария, однако верховая борьба осталась за игроками "Тулузы".

Деслер жестковато бросился в подкат под Мариу на правом фланге, арбитр предъявил нарушителю желтую карточку.

Кабрал получает мяч на левом краю штрафной от Кекчю и пробивает низом в дальний угол, но в цель не попадает.

Одну минуту добавляет Донатас Румсас к основному времени первого тайма.

Жоау Мариу получает мяч на линии штрафной и с левой с 16 метров пробивает низом в дальний угол - снаряд прокатывается в сантиметрах от створа!

Теперь угловой с правого фланга подает Ди Мария, закручивая мяч на дальнюю штангу, но защитник "Тулузы" выбивает снаряд из штрафной.

Невеш после заброса из глубины поля добрался до верхового мяча, но от головы Жоау снаряд отскочил удобно для Рестеса.

Обозначилось у нас серьезное территориальное преимущество "Бенфики", однако пока ударов в створ в сегодняшней встрече нет.

Ди Мария исполняет тонкий пас в штрафную на Рафу Силву, который опережает Рестеса на углу вратарской, но в створ с острого угла не попадает.

Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Спирингс наказан за жесткий фол в центральном круге против Жоау Невеша.

Рафа Силва входит в штрафную с левого угла и без замаха закручивает мяч в дальний угол мимо опешившего Рестеса - снаряд попадает в крестовину!

Диарра неплохо подключился по левому флангу, отдал к линии штрафной Даллинге, а вот ответный пас нападающего не прошел.

Совсем немного времени остается до перерыва, у "Бенфики" нет тотального преимущества по владению - 54 на 46. Ударов, правда, насчитали уже 10, но лишь один, да и то не самый опасный, пришелся в створ.

При этом поражений на внутренней арене у "Бенфики" не было с августа, правда, в январе "орлы" вылетели из Кубка лиги, проиграв по пенальти "Эшторилу" после 1:1 в основное время.

Отаменди поднимается за Даллингой в центр поля, где отоваривает соперника по ногам.

"Тулуза" в чемпионате Франции идет недалеко от зоны вылета, одержав всего четыре победы. Защитить титул в Кубке Франции также не получилось - команда Карлеса Мартинеса вылетела от клуба третьего дивизиона "Руан", от которого потом пострадал и "Монако".

Кабрал протащил мяч до чужой штрафной площади, однако отдать точный пас на Рафу Силву Артуру не удалось.

Даллинга получает мяч перед штрафной соперника, однако бить Тийс не стал, а передача на левый край на Суасо была прервана.

А следом Суасо простреливает с левого фланга на линию штрафной под левую Даллинге, однако голландец просто не попадает по мячу.

Рафа Силва исполняет диагональ на правый фланг атаки, однако Ди Марии в падении не удается сохранить мяч в поле.

Эурснес от лицевой линии исполняет острый прострел в центр штрафной, однако Рафа Силва в борьбе с защитником не добирается до мяча.

Ди Мария подает штрафной с правого фланга, Рестес на выходе играет не очень удачно, Мариу с подбора пробивал с 20 метров, однако снаряд зацепил защитника и прошел над перекладиной.

Ди Мария подает угловой с левого фланга, Отаменди выигрывает борьбу за позицию, но бьет головой намного выше перекладины.

18' Напомним, что "Бенфика" в чемпионате Португалии лидирует наряду со "Спортингом", правда, у бело-зеленых игра в запасе. Также два лиссабонских клуба сыграют между собой в полуфинале Кубка.

17' Ди Мария после заброса Жоау Мариу попытался пробить слёта по тяжелому мячу, но в створ ворот Анхелю попасть было крайне трудно.

16' Жоау Мариу на левом фланге раскачивает Деслера и исполняет кросс в штрафную, однако борьба на втором этаже остается за игроками "Тулузы".

15' Кекчю получает возможность для удара метров с 27, однако мяч после удара турка проходит чуть левее створа.

14' Стоит отметить, что Лига Европы вернулась довольно весело - в первом временном слоте забили все 8 команд.

13' Ди Мария получает мяч на правом краю штрафной площади, но передача аргентинца в центр легко прерывается защитниками.

11' Рафа Силва исполняет проникающий пас в чужую штрафную на Жоау Мариу, которого опережает Николайсен.

10' Гости разыграли угловой на левом фланге, последовала подача на дальнюю штангу, где Даллинга не смог точно пробить по воротам головой.

9' Даллинга получает мяч на левом краю штрафной от Гбоо, однако попытку удара от форварда "Тулузы" в подкате накрыл Силва.

8' Отметим, что команды ранее встречались только в товарищеской встрече в 2011 году, тогда "Бенфика" победила. А еще португальский клуб ни разу не проиграл французским в еврокубках на своем поле, а таких игр было 16.

7' Ди Мария цепляется за ногу Диарра в чужой штрафной площади, однако Донатас Румсас разводит руки в стороны.

6' Прострел с левого края штрафной исполняет Суасо, мяч летел на ногу Деслеру, однако Доннум помешал пробить своему же партнеру.

5' Пока не вспоминают про ворота команды в этой встрече, дебют встречи потихоньку затягивается.

4' "Тулуза" же стала второй в группе Лиги Европы с "Ливерпулем", "Юнионом" и "ЛАСКом", причем немотивированных англичан французы дома обыграли.

3' Напомним, что осенью "Бенфика" выступала в Лиге чемпионо, где стала третьей в группе с "Реал Сосьедадом", "Интером" и "Ред Булл Зальцбургом", причем австрийцев лиссабонцы обошли в последний момент по дополнительным показателям.

2' С контроля португальского гранда начинается встреча, понятно, что в этом противостоянии именно "Бенфика" является фаворитом.