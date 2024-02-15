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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Бенфика
0:0
Второй тайм: 48'
Тулуза
0'
37' Желтая карточка
Спирингс Стейн
43' Желтая карточка
Деслер Миккел

Ход матча

37'
 
Спирингс Стейн
43'
 
Деслер Миккел

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 320 Количество передач 238
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 138
Бенфика 94.9% (131)
X 2.2% (3)
Тулуза 2.9% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бенфика
Ничья
Тулуза
9.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
37
Гбоо
Янн
17
Суасо
Габриэль
9
Даллинга
Тийс
Бенфика
4-2-3-1
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Тулуза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 4 (1) 0.57
Суасо Габриэль 2 0.29
Доннум Арон 1 0.14
Магри Франк 1 0.14
Сьерро Венсан 0 0
Хелаберт Сесар 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Логан 1 1
Деслер Миккел 2 0
Шмидт Никлас 2 0
Доннум Арон 2 0
Спирингс Стейн 1 0
Диарра Мусса 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Магри Франк 1 0
Мависса Кристиан 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4
Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2
Тулуза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3
Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Тулуза

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    47'
    Угловой с правого фланга исполнил Ди Мария, однако верховая борьба осталась за игроками "Тулузы".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    Жоау Мариу получает мяч на линии штрафной и с левой с 16 метров пробивает низом в дальний угол - снаряд прокатывается в сантиметрах от створа!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Донатас Румсас к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Кабрал получает мяч на левом краю штрафной от Кекчю и пробивает низом в дальний угол, но в цель не попадает.
  • Желтая карточка
    43'
    Деслер жестковато бросился в подкат под Мариу на правом фланге, арбитр предъявил нарушителю желтую карточку.
  • 41'
    Совсем немного времени остается до перерыва, у "Бенфики" нет тотального преимущества по владению - 54 на 46. Ударов, правда, насчитали уже 10, но лишь один, да и то не самый опасный, пришелся в створ.
  • 40'
    Диарра неплохо подключился по левому флангу, отдал к линии штрафной Даллинге, а вот ответный пас нападающего не прошел.
  • Опасный момент
    38'
    Рафа Силва входит в штрафную с левого угла и без замаха закручивает мяч в дальний угол мимо опешившего Рестеса - снаряд попадает в крестовину!
  • Желтая карточка
    37'
    Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Спирингс наказан за жесткий фол в центральном круге против Жоау Невеша.
  • 35'
    Ди Мария исполняет тонкий пас в штрафную на Рафу Силву, который опережает Рестеса на углу вратарской, но в створ с острого угла не попадает.
  • 34'
    Обозначилось у нас серьезное территориальное преимущество "Бенфики", однако пока ударов в створ в сегодняшней встрече нет.
  • 32'
    Невеш после заброса из глубины поля добрался до верхового мяча, но от головы Жоау снаряд отскочил удобно для Рестеса.
  • Угловой
    31'
    Теперь угловой с правого фланга подает Ди Мария, закручивая мяч на дальнюю штангу, но защитник "Тулузы" выбивает снаряд из штрафной.
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    • Угловой
      29'
      Ди Мария подает угловой с левого фланга, Отаменди выигрывает борьбу за позицию, но бьет головой намного выше перекладины.
    • 28'
      Ди Мария подает штрафной с правого фланга, Рестес на выходе играет не очень удачно, Мариу с подбора пробивал с 20 метров, однако снаряд зацепил защитника и прошел над перекладиной.
    • 27'
      Эурснес от лицевой линии исполняет острый прострел в центр штрафной, однако Рафа Силва в борьбе с защитником не добирается до мяча.
    • 26'
      Рафа Силва исполняет диагональ на правый фланг атаки, однако Ди Марии в падении не удается сохранить мяч в поле.
    • 25'
      А следом Суасо простреливает с левого фланга на линию штрафной под левую Даллинге, однако голландец просто не попадает по мячу.
    • 24'
      Даллинга получает мяч перед штрафной соперника, однако бить Тийс не стал, а передача на левый край на Суасо была прервана.
    • 23'
      Кабрал протащил мяч до чужой штрафной площади, однако отдать точный пас на Рафу Силву Артуру не удалось.
    • 22'
      "Тулуза" в чемпионате Франции идет недалеко от зоны вылета, одержав всего четыре победы. Защитить титул в Кубке Франции также не получилось - команда Карлеса Мартинеса вылетела от клуба третьего дивизиона "Руан", от которого потом пострадал и "Монако".
    • Фол, нарушение
      20'
      Отаменди поднимается за Даллингой в центр поля, где отоваривает соперника по ногам.
    • 19'
      При этом поражений на внутренней арене у "Бенфики" не было с августа, правда, в январе "орлы" вылетели из Кубка лиги, проиграв по пенальти "Эшторилу" после 1:1 в основное время.
    • 18'
      Напомним, что "Бенфика" в чемпионате Португалии лидирует наряду со "Спортингом", правда, у бело-зеленых игра в запасе. Также два лиссабонских клуба сыграют между собой в полуфинале Кубка.
    • 17'
      Ди Мария после заброса Жоау Мариу попытался пробить слёта по тяжелому мячу, но в створ ворот Анхелю попасть было крайне трудно.
    • 16'
      Жоау Мариу на левом фланге раскачивает Деслера и исполняет кросс в штрафную, однако борьба на втором этаже остается за игроками "Тулузы".
    • 15'
      Кекчю получает возможность для удара метров с 27, однако мяч после удара турка проходит чуть левее створа.
    • 14'
      Стоит отметить, что Лига Европы вернулась довольно весело - в первом временном слоте забили все 8 команд.
    • 13'
      Ди Мария получает мяч на правом краю штрафной площади, но передача аргентинца в центр легко прерывается защитниками.
    • 11'
      Рафа Силва исполняет проникающий пас в чужую штрафную на Жоау Мариу, которого опережает Николайсен.
    • Угловой
      10'
      Гости разыграли угловой на левом фланге, последовала подача на дальнюю штангу, где Даллинга не смог точно пробить по воротам головой.
    • 9'
      Даллинга получает мяч на левом краю штрафной от Гбоо, однако попытку удара от форварда "Тулузы" в подкате накрыл Силва.
    • 8'
      Отметим, что команды ранее встречались только в товарищеской встрече в 2011 году, тогда "Бенфика" победила. А еще португальский клуб ни разу не проиграл французским в еврокубках на своем поле, а таких игр было 16.
    • 7'
      Ди Мария цепляется за ногу Диарра в чужой штрафной площади, однако Донатас Румсас разводит руки в стороны.
    • 6'
      Прострел с левого края штрафной исполняет Суасо, мяч летел на ногу Деслеру, однако Доннум помешал пробить своему же партнеру.
    • 5'
      Пока не вспоминают про ворота команды в этой встрече, дебют встречи потихоньку затягивается.
    • 4'
      "Тулуза" же стала второй в группе Лиги Европы с "Ливерпулем", "Юнионом" и "ЛАСКом", причем немотивированных англичан французы дома обыграли.
    • 3'
      Напомним, что осенью "Бенфика" выступала в Лиге чемпионо, где стала третьей в группе с "Реал Сосьедадом", "Интером" и "Ред Булл Зальцбургом", причем австрийцев лиссабонцы обошли в последний момент по дополнительным показателям.
    • 2'
      С контроля португальского гранда начинается встреча, понятно, что в этом противостоянии именно "Бенфика" является фаворитом.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 48'
      Бенфика совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Ди Мария Анхель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Суасо Габриэль из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Бенфика начинает контратаку
    • 47'
      Эурснес Фредрик из команды Бенфика перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Силва Антониу из команды Бенфика поставил подножку. Пострадал Гбоо Янн
    • 46'
      Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Тулуза

    Исход игры
    Бенфика
    95% (133)
    Ничья
    2.1% (3)
    Тулуза
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (68)
    Меньше
    43.33% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    55.83% (67)
    Нет
    44.17% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    28.6% (40)
    2:0 Бенфика
    28.6% (40)
    3:1 Бенфика
    15% (21)
    1:0 Бенфика
    7.9% (11)
    1:2 Тулуза
    1.4% (2)
    3:0 Бенфика
    1.4% (2)
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