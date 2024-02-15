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Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Шахтёр Донецк
 
Позже
Марсель
Прогнозы 154
Шахтёр Донецк 34.4% (53)
X 32.5% (50)
Марсель 33.1% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Марсель
3.30
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3.60
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Судаков
Георгий
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
14
Сикан
Даниил
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
3
Мерлен
Кентен
8
Унаи
Аззедин
19
Кондогбия
Жоффрей
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
14
Мумбанья
Фарис
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Шахтёр Донецк
4-1-4-1
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Марсель

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (2) 0.83
Мбемба Шансель 3 0.5
Верету Жордан 2 (1) 0.33
Клосс Жонатан 1 0.17
Арит Амин 1 (1) 0.17
Сарр Исмаила 1 0.17
Оливейра Витор 1 0.17

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Исмаила 3 0
Клосс Жонатан 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Мбемба Шансель 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Лоди Ренан 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
9
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Марсель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
12

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
6
43%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2
Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1
Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Марсель

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2024, осталось 6 минут.

    Главный судья: Ламбрехтс Эрик

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Шахтёр Донецк.
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    • Прогнозы 154
    Шахтёр Донецк 34.4% (53)
    X 32.5% (50)
    Марсель 33.1% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Марсель
    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Марсель

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    35.7% (56)
    Ничья
    31.8% (50)
    Марсель
    32.5% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (60)
    Меньше
    48.28% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    87.07% (101)
    Нет
    12.93% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.1% (41)
    1:2 Марсель
    18.5% (29)
    2:1 Шахтёр Донецк
    14% (22)
    0:1 Марсель
    5.1% (8)
    1:0 Шахтёр Донецк
    3.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.2% (5)
    3:2 Шахтёр Донецк
    1.9% (3)
    0:2 Марсель
    1.3% (2)
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