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Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Унион Сент-Жиллуаз
2:2
Второй тайм: 80'
Айнтрахт Фр
0'
0:1
3' Гол
Шаиби Фарес
5' Желтая карточка
Тута
0:2
10' Гол
Калайджич Саша
26' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
1:2
31' Гол
Расмуссен Матиас
35' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
2:2
68' Гол
Нильссон Хокан
78' Вторая желтая карточка
Ванхутт Шарль

Ход матча

3'
0:1
Шаиби Фарес
(Калайджич Саша)
5'
 
Тута
10'
0:2
Калайджич Саша
(Шаиби Фарес)
26'
Бёрджесс Кристиан
 
31'
Расмуссен Матиас
(Эль-Амин Амура Мохамед)
1:2
35'
Ванхутт Шарль
 
46'
 
Кнауфф Ансгар
Тута
65'
 
Роде Себастьян
Гётце Марио
65'
 
Экитике Уго
Калайджич Саша
68'
Нильссон Хокан
(Расмуссен Матиас)
2:2
78'
Ванхутт Шарль
 
79'
 
Эбимбе Эрик
Мармуш Омар

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 195 Количество передач 193
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 127
Унион Сент-Жиллуаз 36.2% (46)
X 28.3% (36)
Айнтрахт Фр 35.4% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Айнтрахт Фр
8.43
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Линднер
Хайнц
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
10
Лапуссен
Лоик
29
Нильссон
Хокан
23
Пуэртас
Кэмерон
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
29
Нкунку
Нильс
24
Бута
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
8
Шаиби
Фарес
9
Калайджич
Саша
7
Мармуш
Омар
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-3
Айнтрахт Фр
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 1 1
Нильссон Хокан 1 1
Эль-Амин Амура Мохамед 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 4 (1) 0.44
Шаиби Фарес 2 0.22
Схири Эльес 2 0.22
Эбимбе Эрик 2 (1) 0.22
Кох Робин 2 0.22
Калайджич Саша 1 0.11
Нганкам Жессик 1 0.11
Тута 1 0.11
Коло-Муани Рандаль 1 0.11
Гётце Марио 0 0
Чендлер Тимоти 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якич Кристиян 1 1
Тута 2 0
Бута 2 0
Трапп Кевин 0 1
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
10
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
12

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 127
    Унион Сент-Жиллуаз 36.2% (46)
    X 28.3% (36)
    Айнтрахт Фр 35.4% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Сент-Жиллуаз
    Ничья
    Айнтрахт Фр
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Унион Сент-Жиллуаз
    36.2% (46)
    Ничья
    28.3% (36)
    Айнтрахт Фр
    35.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.21% (71)
    Меньше
    38.79% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    85.34% (99)
    Нет
    14.66% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    24.4% (31)
    2:1 Унион Сент-Жиллуаз
    22.8% (29)
    1:1 Ничья
    22.8% (29)
    1:0 Унион Сент-Жиллуаз
    5.5% (7)
    0:1 Айнтрахт Фр
    3.9% (5)
    0:2 Айнтрахт Фр
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    3:2 Унион Сент-Жиллуаз
    2.4% (3)
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