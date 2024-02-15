Стадион: Лото-парк. Главный судья: Поусон Крейг
2:2
Второй тайм: 80'
0'
0:1
3' ГолШаиби Фарес
5' Желтая карточкаТута
0:2
10' ГолКалайджич Саша
26' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
1:2
31' ГолРасмуссен Матиас
35' Желтая карточкаВанхутт Шарль
2:2
68' ГолНильссон Хокан
78' Вторая желтая карточкаВанхутт Шарль
Ход матча
3'
0:1
5'
10'
0:2
31'
35'
46'
68'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 4
-
195 Количество передач 193
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Матида
Коки
35
Тута
29
Нкунку
Нильс
24
Бута
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
24 БутаПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
-
42 Гауэр ЛюкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
11 Экитике УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|1
|1
|Нильссон Хокан
|1
|1
|Эль-Амин Амура Мохамед
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|4 (1)
|0.44
|Шаиби Фарес
|2
|0.22
|Схири Эльес
|2
|0.22
|Эбимбе Эрик
|2 (1)
|0.22
|Кох Робин
|2
|0.22
|Калайджич Саша
|1
|0.11
|Нганкам Жессик
|1
|0.11
|Тута
|1
|0.11
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.11
|Гётце Марио
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якич Кристиян
|1
|1
|Тута
|2
|0
|Бута
|2
|0
|Трапп Кевин
|0
|1
|Кох Робин
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
10
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
12
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
14
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
36.2% (46)
Ничья
28.3% (36)
Айнтрахт Фр
35.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
85.34% (99)
Нет
14.66% (17)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
24.4% (31)
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
22.8% (29)
1:1 Ничья
22.8% (29)
1:0 Унион Сент-Жиллуаз
5.5% (7)
0:1 Айнтрахт Фр
3.9% (5)
0:2 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:2 Унион Сент-Жиллуаз
2.4% (3)
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