Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

90' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Макаллистер Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Макаллистер Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Шаиби Фарес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Матида Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Пуэртас Кэмерон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Бута - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матида Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

78' УДАЛЕНИЕ! - После того, как Ванхутт Шарль сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!

78' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Бёрджесс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Нкунку Нильс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Айнтрахт Фр

75' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Хорошую попытку сделал Кастро-Монтес Алессио . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Амин Амура Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Эль-Амин Амура Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Кох Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Расмуссен Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Г О О О О Л - Нильссон Хокан забивает с правой ноги!

68' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

64' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

63' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Оооо... вот это был удар! Нильссон Хокан должен был забить с этой позиции.

62' Хорошую попытку сделал Нильссон Хокан . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Ванхутт Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Оооо... вот это был удар! Нильссон Хокан должен был забить с этой позиции.

56' Нильссон Хокан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Хорошую попытку сделал Эль-Амин Амура Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Кох Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Амин Амура Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Эль-Амин Амура Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

50' Лапуссен Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Хорошую попытку сделал Расмуссен Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Унион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля