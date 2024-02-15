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Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Аякс
0:1
Перерыв
Будё-Глимт
0'
0:1
16' Гол
Грёнбек Альберт
37' Желтая карточка
Мо Бреде

Ход матча

16'
0:1
Грёнбек Альберт
(Хёуге Йенс)
25'
 
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
37'
 
Мо Бреде

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 355 Количество передач 201
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 126
Аякс 92.1% (116)
X 3.2% (4)
Будё-Глимт 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Будё-Глимт
2.95
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4.90
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5.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
47
Гуйер
Тристан
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
23
Бергёйс
Стивен
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
38
Хлинссон
Кристиан
10
Акпом
Чуба
9
Бробби
Брайан
24
Кьетил
Хауг
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
16
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
Аякс
4-4-2
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 8 (3) 0.62
Мумбанья Фарис 6 0.46
Грёнбек Альберт 5 0.38
Берг Патрик 3 0.23
Сёрли Сондре 2 0.15
Салтнес Ульрик 1 0.08
Фет Сондре 1 0.08
Гулликсен Тобиас 1 0.08
Эспейор Рунар 1 0.08
Капскармо Оскар 1 0.08
Сёренсен Адам 1 0.08
Бьоркан Фредерик 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хёуге Йенс 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мо Бреде 3 0
Берг Патрик 3 0
Зугеля Нино 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Амундсен Исак 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
3
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
18
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
21

Голы по времени матча

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

0
18
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
30
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 17
0 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
0
0%
8
27%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
7
23%
76-90
0
0%
1
3%
91-120

Пропущено

0
13
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Будё-Глимт - Мальмё 4:0 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё-Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0
Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2

Результаты матчей

Аякс
Будё-Глимт

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аякс
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Будё-Глимт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Аякс: 59%, Будё-Глимт: 41%.
  • 47'
    Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Назначен штрафной. Пострадал Бьоркан Фредерик, его свалил Гуйер Тристан.
  • 45'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Аякс: 61%, Будё-Глимт: 39%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Будё-Глимт
  • 45'
    Акпом Чуба не смог попасть в створ ударом издали
  • 45'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 126
    Аякс 92.1% (116)
    X 3.2% (4)
    Будё-Глимт 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Будё-Глимт
    2.95
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    4.90
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    5.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 0:1 Будё-Глимт

    Исход игры
    Аякс
    92.1% (116)
    Ничья
    3.2% (4)
    Будё-Глимт
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.21% (88)
    Меньше
    24.79% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    42.9% (54)
    2:0 Аякс
    18.3% (23)
    3:1 Аякс
    16.7% (21)
    3:2 Аякс
    4% (5)
    1:0 Аякс
    4% (5)
    3:0 Аякс
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Аякс
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