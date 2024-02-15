Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Нобре Антониу
0:1
Перерыв
Ход матча
16'
0:1
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
355 Количество передач 201
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
10
Акпом
Чуба
24
Кьетил
Хауг
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
26 Эвьен ХэконНападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Сьонг ИсакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|8 (3)
|0.62
|Мумбанья Фарис
|6
|0.46
|Грёнбек Альберт
|5
|0.38
|Берг Патрик
|3
|0.23
|Сёрли Сондре
|2
|0.15
|Салтнес Ульрик
|1
|0.08
|Фет Сондре
|1
|0.08
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.08
|Эспейор Рунар
|1
|0.08
|Капскармо Оскар
|1
|0.08
|Сёренсен Адам
|1
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хёуге Йенс
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мо Бреде
|3
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Зугеля Нино
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
3
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
18
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
21
Голы по времени матча
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
0
18
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
30
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 17
0 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
0
0%
8
27%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
7
23%
76-90
0
0%
1
3%
91-120
Пропущено
0
13
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Будё-Глимт - Мальмё 4:0 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё-Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0
Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2
Результаты матчей
Аякс
Будё-Глимт
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аякс
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс 0:1 Будё-Глимт
Исход игры
Аякс
92.1% (116)
Ничья
3.2% (4)
Будё-Глимт
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
75.21% (88)
Меньше
24.79% (29)
Обе команды забьют
Да
74.36% (87)
Нет
25.64% (30)
Популярный счёт
2:1 Аякс
42.9% (54)
2:0 Аякс
18.3% (23)
3:1 Аякс
16.7% (21)
3:2 Аякс
4% (5)
1:0 Аякс
4% (5)
3:0 Аякс
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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