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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Аякс
2:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
16' Гол
Грёнбек Альберт
37' Желтая карточка
Мо Бреде
0:2
64' Гол
Грёнбек Альберт
86' Желтая карточка
Гуйер Тристан
88' Желтая карточка
Хендерсон Джордан
89' Undefined phrase: football_event_
Бьортуфт Один Лурас
90' Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас
1:2
90' Пенальти
Ван ден Бомен Бранко
2:2
90' Гол
Бергёйс Стивен
90'+8

Ход матча

16'
0:1
Грёнбек Альберт
(Хёуге Йенс)
25'
 
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
37'
 
Мо Бреде
46'
Соса Борна
Ренсх Девайн
 
46'
 
Гулликсен Тобиас
Сёрли Сондре
63'
Боргес Карлос
Акпом Чуба
 
64'
0:2
Грёнбек Альберт
(Эвьен Хэкон)
71'
Ван ден Бомен Бранко
Тейлор Кеннет
 
74'
 
Бьортуфт Один Лурас
Гундерсен Йостейн
74'
 
Зугеля Нино
Хёуге Йенс
81'
 
Капскармо Оскар
Грёнбек Альберт
86'
Гуйер Тристан
 
88'
Хендерсон Джордан
 
89'
 
Бьортуфт Один Лурас
90'
 
Бьортуфт Один Лурас
90'
Ван ден Бомен Бранко
1:2
90'
Julian Rijkhoff
Хлинссон Кристиан
 
90'
Гааей Антон
Гуйер Тристан
 
90'
Бергёйс Стивен
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 654 Количество передач 390
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 126
Аякс 92.1% (116)
X 3.2% (4)
Будё-Глимт 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
47
Гуйер
Тристан
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
23
Бергёйс
Стивен
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
38
Хлинссон
Кристиан
10
Акпом
Чуба
9
Бробби
Брайан
24
Кьетил
Хауг
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
16
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
Аякс
4-4-2
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергёйс Стивен 1 1
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 1
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 8 (3) 0.62
Грёнбек Альберт 6 0.46
Мумбанья Фарис 6 0.46
Берг Патрик 3 0.23
Сёрли Сондре 2 0.15
Салтнес Ульрик 1 0.08
Фет Сондре 1 0.08
Гулликсен Тобиас 1 0.08
Эспейор Рунар 1 0.08
Капскармо Оскар 1 0.08
Сёренсен Адам 1 0.08
Бьоркан Фредерик 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хёуге Йенс 0 0
Эвьен Хэкон 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Джордан 1 0
Гуйер Тристан 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мо Бреде 3 0
Берг Патрик 3 0
Бьортуфт Один Лурас 1 1
Зугеля Нино 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Амундсен Исак 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
5
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
18
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
23

Голы по времени матча

Забито

2
14
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
100%
2
14%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

0
18
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
32
0 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 18
0 Забивали первыми 10
0 Не забивали 2
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
0
0%
8
25%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
2
100%
7
22%
76-90
0
0%
1
3%
91-120

Пропущено

2
15
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
50%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Будё-Глимт - Мальмё 4:0 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё-Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0
Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2

Результаты матчей

Аякс
Будё-Глимт

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аякс
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, Будё-Глимт: 43%.
  • 98'
    Кьетил Хауг взял и забрал мяч на выходе
  • 98'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 98'
    Команда Аякс сравняла счет! Игра продолжается!
  • 97'
    Отличная индивидуальная работа от Бергёйс Стивен, гол забит с изяществом.
  • 97'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Бергёйс Стивен из команды Аякс. Классный гол!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Аякс 92.1% (116)
    X 3.2% (4)
    Будё-Глимт 4.8% (6)
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    Где смотреть матч Аякс 2:2 Будё-Глимт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 2:2 Будё-Глимт

    Исход игры
    Аякс
    92.1% (116)
    Ничья
    3.2% (4)
    Будё-Глимт
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.21% (88)
    Меньше
    24.79% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    42.9% (54)
    2:0 Аякс
    18.3% (23)
    3:1 Аякс
    16.7% (21)
    3:2 Аякс
    4% (5)
    1:0 Аякс
    4% (5)
    3:0 Аякс
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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