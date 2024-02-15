Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Забив гол, Аякс сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

91' Г О О О О О Л - Ван ден Бомен Бранко из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Kjetil Haug прыгнул не в ту сторону.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' УДАЛЕНИЕ! - Бьортуфт Один Лурас тянет соперника за майку и получает красную карточку

90' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Будё-Глимт

89' Гуйер Тристан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Рефери не любит споров - именно за это Хендерсон Джордан сейчас получил желтую

86' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Гуйер Тристан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Зугеля Нино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Будё-Глимт идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

83' Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.

83' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Грёнбек Альберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Берг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Зугеля Нино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

76' Хендерсон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Боргес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновится спорным мячом

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Боргес Карлос из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Кьетил Хауг взял и забрал мяч на выходе

69' Хендерсон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Бергёйс Стивен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Команда Будё-Глимт забила мяч, хотя лучше играли соперники

64' Г О О О О Л - Грёнбек Альберт первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

64' Грёнбек Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Будё-Глимт идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

60' Бергёйс Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Соса Борна из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Гулликсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Салтнес Ульрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Гуйер Тристан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

50' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Будё-Глимт совершает вбрасывание на своей половине поля