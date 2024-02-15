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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Фейеноорд
 
Позже
Рома
Прогнозы 162
Фейеноорд 38.9% (63)
X 29% (47)
Рома 32.1% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Фейеноорд
Ничья
Рома
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22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
10
Стенгс
Келвин
6
Зерруки
Рамиз
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
9
Уэда
Аясэ
14
Пайшао
Игор
99
Свилар
Миле
2
Карсдорп
Рик
14
Льоренте
Диего
23
Манчини
Джанлука
37
Спинаццола
Леонардо
52
Бове
Эдоардо
16
Паредес
Леандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
59
Залевски
Никола
Фейеноорд
4-3-3
Рома
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Рома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:1
ЛЕ
1:0
ЛК
1:0
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 0.83
Белотти Андреа 3 0.5
Паредес Леандро 1 0.17
Пеллегрини Лоренцо 1 0.17
Бове Эдоардо 1 0.17
Писилли Никколо 1 0.17
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Кристанте Бриан 0 0
Льоренте Диего 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 3 0
Кристанте Бриан 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Белотти Андреа 1 0
Паредес Леандро 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
9
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0
Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2
Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Рома

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между "Фейеноордом" и "Ромой". Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин. 

    "Фейеноорд" оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в группе Е Лиги чемпионов, расположившись следом за "Лацио" и "Атлетико". "Рома" стала второй в группе G Лиги Европы, пропустив вперёд пражскую "Славию". 

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Прогнозы 162
Фейеноорд 38.9% (63)
X 29% (47)
Рома 32.1% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Рома
3.65
3.60
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фейеноорд - Рома

Исход игры
Фейеноорд
39.4% (65)
Ничья
29.1% (48)
Рома
31.5% (52)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (66)
Меньше
43.59% (51)
Обе команды забьют
Да
82.91% (97)
Нет
17.09% (20)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
20.6% (34)
1:1 Ничья
18.8% (31)
1:2 Рома
9.7% (16)
1:0 Фейеноорд
7.3% (12)
2:2 Ничья
4.2% (7)
0:2 Рома
2.4% (4)
2:3 Рома
1.8% (3)
0:1 Рома
1.2% (2)
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