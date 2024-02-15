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Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Янг Бойз
1:3
Второй тайм: 78'
Спортинг Л
0'
22' Желтая карточка
Али Мохамед
0:1
31' Гол в свои ворота
Аменда Орель
40' Желтая карточка
Колли Эбрима
0:2
41' Пенальти
Дьёкереш Виктор
1:2
42' Гол
Угринич Филип
1:3
48' Гол
Инасиу Гонсалу
53' Желтая карточка
Лакоми Лукаш

Ход матча

22'
Али Мохамед
 
31'
0:1
Аменда Орель
40'
Колли Эбрима
 
41'
0:2
Дьёкереш Виктор
42'
Угринич Филип
1:2
46'
Ниассе Шейх
Угринич Филип
 
48'
1:3
Инасиу Гонсалу
(Поте)
53'
Лакоми Лукаш
 
60'
 
Морита Хидемаса
Юлманд Мортен
61'
Монтейро Джоэл
Колли Эбрима
 
61'
Элиа Мешак
Мугиша Джоэл
 
61'
Ганвула Сильвер
Иттен Седрик
 
74'
 
Катаму Жени
Дьёкереш Виктор
74'
 
Тринкан Франсишку
Поте

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 2
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 223 Количество передач 218
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 142
Янг Бойз 7.7% (11)
X 16.9% (24)
Спортинг Л 75.4% (107)
0
выиграет Янг Бойз
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Янг Бойз
Ничья
Спортинг Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
3
Хаджам
Жауэн
8
Лакоми
Лукаш
30
Лаупер
Сандро
7
Угринич
Филип
32
Мугиша
Джоэл
9
Иттен
Седрик
11
Колли
Эбрима
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
25
Инасиу
Гонсалу
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Янг Бойз
4-3-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Янг Бойз
Спортинг Л

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угринич Филип 1 1
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 4 (2) 0.57
Инасиу Гонсалу 3 0.43
Поте 2 (2) 0.29
Коатес Себастьян 1 0.14
Эдвардс Маркус 1 0.14
Диоманде Усман 1 0.14
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 1 0
Колли Эбрима 1 0
Лакоми Лукаш 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Дьёкереш Виктор 0 1
Коатес Себастьян 1 0
Матеус Рейс 1 0
Поте 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
5
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0
Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Спортинг Л

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 77'
    Аменда Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 77'
    Аменда Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 77'
    Браганса Даниэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 77'
    Блюм Левин возвращается на поле.
  • 77'
    Янг Бойз совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 76'
    Матч возобновлен
  • 76'
    Блюм Левин из команды Янг Бойз покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
  • 76'
    Блюм Левин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 75'
    Контроль мяча: Янг Бойз: 47%, Спортинг Л: 53%.
  • 75'
    Спортинг Л совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 75'
    Янг Бойз совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 74'
    Спортинг Л контролирует мяч.
  • 74'
    Матч возобновлен
  • 74'
    Тактическая замена. Поте уходит с поля и его заменяет Тринкан Франсишку
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    Прогнозы 142
    Янг Бойз 7.7% (11)
    X 16.9% (24)
    Спортинг Л 75.4% (107)
    0
    выиграет Янг Бойз
    Мальчики, мы за вас!!!
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Янг Бойз
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Янг Бойз 1:3 Спортинг Л

    Исход игры
    Янг Бойз
    7.7% (11)
    Ничья
    16.9% (24)
    Спортинг Л
    75.4% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.14% (86)
    Меньше
    25.86% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    87.93% (102)
    Нет
    12.07% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    45.1% (64)
    1:1 Ничья
    12% (17)
    1:3 Спортинг Л
    7.7% (11)
    0:1 Спортинг Л
    5.6% (8)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    2:1 Янг Бойз
    2.8% (4)
    0:2 Спортинг Л
    1.4% (2)
    2:3 Спортинг Л
    1.4% (2)
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    Спортинг Л
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