Мальчики, мы за вас!!!
sergey.volk81 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угринич Филип
|1
|1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|4 (2)
|0.57
|Инасиу Гонсалу
|3
|0.43
|Поте
|2 (2)
|0.29
|Коатес Себастьян
|1
|0.14
|Эдвардс Маркус
|1
|0.14
|Диоманде Усман
|1
|0.14
|Матеус Рейс
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|1
|1
|Колли Эбрима
|1
|0
|Лакоми Лукаш
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|2
|0
|Инасиу Гонсалу
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|0
|1
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Поте
|1
|0
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Будет доступно позже.
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2