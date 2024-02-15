Стадион: Рэмс Глобал Стадион. Главный судья: Эрнандес Алехандро
2:2
Второй тайм: 79'
0'
1:0
19' ГолДемирбай Керем
41' Желтая карточкаЛяци Казим
47' Желтая карточкаЙылмаз Барыш
1:1
47' ГолПресиадо Анхело
50' Желтая карточкаРынеш Матей
2:1
61' Гол в свои воротаКрейчи Ладислав
62' Красная карточкаНельссон Виктор
2:2
65' ГолКухта Ян
79' Желтая карточкаБирманчевич Велько
Ход матча
19'
1:0
41'
47'
47'
1:1
50'
61'
2:1
62'
65'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
256 Количество передач 170
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
18
Кутлу
Беркан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
41
Витик
Мартин
20
Ляци
Казим
32
Рынеш
Матей
10
Карабец
Адам
9
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Защитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Акман ХамзаПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ляци КазимПолузащитник
-
32 Рынеш МатейПолузащитник
-
10 Карабец АдамНападающий
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
-
26 Выдра ПатрикЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
-
28 Виснер ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мейдр ЯнПолузащитник
-
21 Пешек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Туци ИндритНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирбай Керем
|1
|1
|Икарди Мауро
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|3
|0.33
|Бирманчевич Велько
|3
|0.33
|Крейчи Ладислав II
|3 (1)
|0.33
|Кухта Ян
|2
|0.22
|Пресиадо Анхело
|1
|0.11
|Панак Филип
|1
|0.11
|Олатунджи Виктор
|1
|0.11
|Сёренсен Асгер
|1
|0.11
|Витик Мартин
|1
|0.11
|Кайринен Каан
|0
|0
|Пешек Якуб
|0
|0
|Ляци Казим
|0
|0
|Рынеш Матей
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нельссон Виктор
|0
|1
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляци Казим
|3
|0
|Крейчи Ладислав II
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Рынеш Матей
|2
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Панак Филип
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
3
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
14
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1
Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1
Спарта Прага
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Карвина - Спарта Прага 0:3 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Пушкаш-Академи - Спарта Прага 0:2
Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Спарта Прага - Теплице 2:1 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Градец Кралове - Спарта Прага 1:3 Бетис - Спарта Прага 2:1
Результаты матчей
Галатасарай
Спарта Прага
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Галатасарай 2:2 Спарта Прага
Исход игры
Галатасарай
91.9% (148)
Ничья
3.7% (6)
Спарта Прага
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
71.79% (84)
Меньше
28.21% (33)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
2:1 Галатасарай
39.8% (64)
1:0 Галатасарай
9.9% (16)
2:0 Галатасарай
8.7% (14)
3:1 Галатасарай
5.6% (9)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:0 Галатасарай
1.9% (3)
3:2 Галатасарай
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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