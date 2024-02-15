72' Спарта Прага совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали

71' Мертенс Дрис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Торрейра Лукас нанес удар головой, но Питер Виндал Йенсен спокойно отбил мяч.

71' Кутлу Беркан из команды Галатасарай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Кутлу Беркан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

69' Крейчи Ладислав II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Галатасарай

67' Спарта Прага совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Крейчи Ладислав II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Ляци Казим пробил со штрафного прямо в стенку

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Галатасарай

62' УДАЛЕНИЕ! - Нельссон Виктор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

61' Г О О О О Л - Крейчи Ладислав II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

61' Икарди Мауро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Икарди Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

59' Мертенс Дрис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

57' О, нет. Из многообещающей позиции Икарди Мауро из команды Галатасарай наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

57' Актюркоглу Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Актюркоглу Мухаммед не смог попасть в створ ударом издали

56' Демирбай Керем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Крейчи Ладислав II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Оооо... вот это был удар! Икарди Мауро должен был забить с этой позиции.

54' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Икарди Мауро и попал в перекладину!

54' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

53' Галатасарай совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Галатасарай совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Галатасарай совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Кан получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Айхан Кан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Мертенс Дрис из команды Галатасарай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Рынеш Матей получил желтую карточку от судьи

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Спарта Прага

47' Йылмаз Барыш получил желтую карточку от судьи