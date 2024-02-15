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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Галатасарай
2:2
Второй тайм: 79'
Спарта Прага
0'
1:0
19' Гол
Демирбай Керем
41' Желтая карточка
Ляци Казим
47' Желтая карточка
Йылмаз Барыш
1:1
47' Гол
Пресиадо Анхело
50' Желтая карточка
Рынеш Матей
2:1
61' Гол в свои ворота
Крейчи Ладислав
62' Красная карточка
Нельссон Виктор
2:2
65' Гол
Кухта Ян
79' Желтая карточка
Бирманчевич Велько

Ход матча

19'
Демирбай Керем
(Икарди Мауро)
1:0
41'
 
Ляци Казим
47'
Йылмаз Барыш
 
47'
1:1
Пресиадо Анхело
50'
 
Рынеш Матей
55'
Бардакчи Абдулкерим
Айхан Кан
 
61'
Крейчи Ладислав
2:1
62'
Нельссон Виктор
 
65'
 
Гараслин Лукаш
Карабец Адам
65'
2:2
Кухта Ян
(Пресиадо Анхело)
74'
 
Виснер Томаш
Пресиадо Анхело
74'
 
Сольбаккен Маркус
Ляци Казим
79'
 
Бирманчевич Велько

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 256 Количество передач 170
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 161
Галатасарай 91.9% (148)
X 3.7% (6)
Спарта Прага 4.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Спарта Прага
2.08
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
25
Нельссон
Виктор
18
Кутлу
Беркан
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
25
Сёренсен
Асгер
37
Крейчи
Ладислав
II
2
Пресиадо
Анхело
6
Кайринен
Каан
20
Ляци
Казим
32
Рынеш
Матей
10
Карабец
Адам
9
Кухта
Ян
14
Бирманчевич
Велько
Галатасарай
4-2-3-1
Спарта Прага
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирбай Керем 1 1
Икарди Мауро 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 3 0.33
Бирманчевич Велько 3 0.33
Крейчи Ладислав II 3 (1) 0.33
Кухта Ян 2 0.22
Пресиадо Анхело 1 0.11
Панак Филип 1 0.11
Олатунджи Виктор 1 0.11
Сёренсен Асгер 1 0.11
Витик Мартин 1 0.11
Кайринен Каан 0 0
Пешек Якуб 0 0
Ляци Казим 0 0
Рынеш Матей 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нельссон Виктор 0 1
Йылмаз Барыш 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляци Казим 3 0
Крейчи Ладислав II 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Рынеш Матей 2 0
Павелка Давид 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Кайринен Каан 1 0
Панак Филип 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Витик Мартин 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1
Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1
Спарта Прага
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Карвина - Спарта Прага 0:3 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Пушкаш-Академи - Спарта Прага 0:2
Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Спарта Прага - Теплице 2:1 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Градец Кралове - Спарта Прага 1:3 Бетис - Спарта Прага 2:1

Результаты матчей

Галатасарай
Спарта Прага

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
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    Прогнозы 161
    Галатасарай 91.9% (148)
    X 3.7% (6)
    Спарта Прага 4.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
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    Ничья
    Спарта Прага
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 2:2 Спарта Прага

    Исход игры
    Галатасарай
    91.9% (148)
    Ничья
    3.7% (6)
    Спарта Прага
    4.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.79% (84)
    Меньше
    28.21% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Галатасарай
    39.8% (64)
    1:0 Галатасарай
    9.9% (16)
    2:0 Галатасарай
    8.7% (14)
    3:1 Галатасарай
    5.6% (9)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    3:0 Галатасарай
    1.9% (3)
    3:2 Галатасарай
    1.2% (2)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
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